³ëÀ¾½Õ¹á¤¬3°Ì¡¢³ëÀ¾Í¥Æà4°Ì¡¡¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯WÇÕÊ£¹ç
¡¡¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡ËÊ£¹ç¤Ï18Æü¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥·¥ç¡¼¥Ê¥Ã¥Ï¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¸Ä¿ÍÂè5Àï¤Ï³ëÀ¾½Õ¹á¡ÊÁáÂç¡Ë¤¬¸åÈ¾µ÷Î¥¡Ê4¥¥í¡Ë¤Ç½ç°Ì¤ò»°¤Ä¾å¤²¤Æ3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Á°È¾ÈôÌö¡Ê¥Ò¥ë¥µ¥¤¥º¡áHS100¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ç2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿³ëÀ¾Í¥Æà¡ÊÁáÂç¡Ë¤Ï4°Ì¡£
¡¡WÇÕ½é½Ð¾ì¤Î17ºÐ¡¢³¤¾ÂÍ¥·î¡Ê½©ÅÄ¡¦¼¯³Ñ¹â¡Ë¤Ï21°Ì¡¢ÈÊ¾åº»Æá¡Ê´ôÉìÆüÌî¼«Æ°¼Ö¡Ë¤Ï24°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò¸Ä¿ÍÂè8Àï¤ÏÅÏÉô¶ÇÅÍ¡ÊËÌÌî·úÀß¡Ë¤Î22°Ì¤¬ÆüËÜÀªºÇ¹â¤Ç¡¢Á°È¾5°Ì¤Î»³ËÜÎÃÂÀ¡ÊÄ¹ÌîÆüÌî¼«Æ°¼Ö¡Ë¤Ï¸åÈ¾µ÷Î¥¡Ê10¥¥í¡Ë¤Ç23°Ì¤Ë¸åÂà¡£
¡¡½÷»Ò¤Ï¥¤¥À¥Þ¥ê¥¨¡¦¥Ï¡¼¥²¥ó¤¬³«Ëë5Ï¢¾¡¤ÇÄÌ»»14¾¡ÌÜ¡¢ÃË»Ò¤Ï¥¤¥¨¥ó¥¹¥ë¥í¡¼¥¹¡¦¥ª¥Õ¥Æ¥Ö¥í¡Ê¤È¤â¤Ë¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡Ë¤¬º£µ¨½é¾¡Íø¤È¤Ê¤ëÄÌ»»6¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë