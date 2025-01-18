vistlip、初ライブと同日同地で＜ONE MAN LIVE [20250317]＞開催
vistlipが3月17日、渋谷Spotify O-WESTにて＜ONE MAN LIVE [20250317]＞を開催することが発表となった。2年10ヶ月ぶりのアルバム『THESEUS』を引っ提げて行われた＜ONE MAN TOUR［Ship of Theseus］＞のツアーファイナルとなった本日のZepp Shinjuku公演で発表されたものだ。これにともなって4月14日から7月7日までのライブスケジュールも明かされている。
ライブタイトルの＜0317＝3月17日＞は、5人での初ライブを行なった“特別な日”であり、同日はこれまでも、ファンクラブ限定ライブ開催や配信シングル「Invisible」リリースなど、七夕に次いで大切にされてきた。今回は17年前の初ライブと同じSpotify O-WESTでのスペシャルな開催となる。チケットのファンクラブV.I.P. LiST最優先受付は1月18日(土)21:00より。また、例年7月7日に開催される結成記念日公演までの公演スケジュールも一挙発表となった。4月以降の公演詳細は後日発表される予定だ。
■＜vistlip ONE MAN LIVE [20250317]＞
▼チケット
6,500円 (税込・ドリンク代別途)
一般発売：2月22日(土)10:00〜
【V.I.P. LiSTチケット先行予約】
受付期間：1月18日(土)21:00〜1月28日(火)23:59
https://www.vistlip.net/posts/pages/ahlixy
【MEMBERS LiSTチケット先行予約受付】
受付期間：2月8日(土)12:00〜2月12日(水)23:59
https://www.vistlip.com/posts/pages/teiwky
■4月以降のライブ情報
4月15日(火) SHIBUYA PLEASURE PLEASURE
5月14日(水) Spotify O-WEST
5月15日(木) Spotify O-WEST
6月03日(火) 名古屋 ElectricLadyLand
6月04日(水) 名古屋 ElectricLadyLand
6月07日(土) ESAKA MUSE
6月08日(日) ESAKA MUSE
6月16日(月) Spotify O-WEST
■＜vistlip 18th Anniversary ONE MAN LIVE＞
7月07日(月) Zepp DiverCity
■アルバム『THESEUS』
【完全生産限定盤(2CD+Blu-ray)】
DCCA-134〜136 / 16,500円(税込)
・特典CD：配信楽曲「DIGEST -Independent Blue Film-」「Invisible」収録
・特典Blu-ray：2024年7月7日開催＜vistlip 17th Anniversary LIVE［Periodical Cicada］＞完全収録
・ブックレット＆スリーブケース仕様
・トレーディングカード(全10種・ランダム)
※V.I.P. LiST / MEMBERS LiST会員限定ページより購入可能
V.I.P. LiST 特典：実写アクリルスタンド(集合)
MEMBERS LiST 特典：卓上カレンダー
【vister(CD+DVD)】
DCCA-137〜138 / 4,620円(税込)
・特典DVD：「Mary Celeste」MusicVideo
・トレーディングカード(全10種・ランダム)
【lipper(CD)】
DCCA-139 / 3,850円(税込)
・トレーディングカード(全10種・ランダム)
▼CD収録曲 ※全タイプ共通
01. Port Dorothy(Instrumental)
02. Mary Celeste
03. Dolly
04. Candy Sculpture
05. Fairy God Mother
06. Matrioshka
07. Ceremony
08. Fafrotzkies
09. B.N.S. [THESEUS ver.]
10. Parallax Pancakes
11. 左目から零れ落ちる涙。(Instrumental)
▲完全生産限定盤
▲vister盤
▲lipper盤
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