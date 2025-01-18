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New Single¡ÖOJIGI feat. SHUNTO (BE:FIRST), RYOKI (BE:FIRST)¡×
È¯ÇäÆü : 2025Ç¯1·î22Æü(¿å)
¥ì¡¼¥Ù¥ë : B-ME
Streaming & Download : https://novelcore.lnk.to/NC_OJIGI
¡ãNovel Core ¡ÈBRAIN LAND¡É at K-Arena Yokohama¡ä
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³«¾ì 15:30 / ³«±é: 17:00
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DABO, Charlu, SHUNTO(BE:FIRST), RYOKI(BE:FIRST)
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