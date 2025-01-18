Snow Man佐久間大介、個人インスタ開設
【モデルプレス＝2025/01/18】Snow Manの佐久間大介が1月18日、Instagramの個人アカウント（＠daisuke.sakuma_sn_official）を開設した。
【写真】Snow Man佐久間大介、姪っ子との密着2ショット
自身がパーソナリティを務める文化放送『Snow Man佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』（毎週土曜よる8時〜）の放送中に開設を報告した佐久間。現在フォロー欄にはSnow Man、そしてSnow Manの個人アカウント、Kis-My-Ft2の宮田俊哉が名を連ねている。（modelpress編集部）
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【写真】Snow Man佐久間大介、姪っ子との密着2ショット
◆佐久間大介、個人インスタ開設
自身がパーソナリティを務める文化放送『Snow Man佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』（毎週土曜よる8時〜）の放送中に開設を報告した佐久間。現在フォロー欄にはSnow Man、そしてSnow Manの個人アカウント、Kis-My-Ft2の宮田俊哉が名を連ねている。（modelpress編集部）
??????????????????????????????????????????????????????????????????佐久間インスタ個人アカウント開設しました??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????…— 佐久間大介 (@SAK_SAK_SAKUMA) January 18, 2025
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