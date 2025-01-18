興南・田崎颯士

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　東都大学野球リーグの競合・亜大は１８日、今年度の新入生２８名を発表した。昨夏の甲子園で青森山田の４強入りに貢献した最速１５２キロ右腕・関浩一郎（３年）と主砲の原田純希内野手（３年）、さらには侍ジャパン高校日本代表入りした興南（沖縄）の最速１４９キロ左腕・田崎颯士（３年）ら有望選手が入部する。

【投手】

杉浦仙太郎（享栄）

松本心真（中京大中京）

関浩一郎（青森山田）

金城志武（宜野湾）

富山信希（東京都市大塩尻）

佐藤立羽（昌平）

百瀬匠（向上）

田崎颯士（興南）

森田知晴（八戸学院光星）

森山秀敏（創価）

【捕手】

田辺健司（中京）

明石新之助（明秀学園日立）

藤原悠人（育英）

占部人蒼（富山第一）

【内野手】

原田純希（青森山田）

手島慈元（東邦）

大島健真（東海大菅生）

名古峻祐（御殿場西）

久保山武蔵（志学館）

石黒連央（千葉経大付）

【外野手】

大久保快人（武相）

表西優志（帝京）

戸嶋翔人（新潟産大付）

中銘士（神戸国際大付）

椙山泰輔（中部大春日丘）

【学生コーチ】

松本千拓（駒大苫小牧）

【マネジャー】

安田有志（広島商）

小松亮介（崇徳）