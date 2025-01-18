【大学野球】亜大が新入生発表 高校日本代表の最速１４９キロ左腕や夏の甲子園４強エース＆主砲ら逸材ズラリ
東都大学野球リーグの競合・亜大は１８日、今年度の新入生２８名を発表した。昨夏の甲子園で青森山田の４強入りに貢献した最速１５２キロ右腕・関浩一郎（３年）と主砲の原田純希内野手（３年）、さらには侍ジャパン高校日本代表入りした興南（沖縄）の最速１４９キロ左腕・田崎颯士（３年）ら有望選手が入部する。
【投手】
杉浦仙太郎（享栄）
松本心真（中京大中京）
関浩一郎（青森山田）
金城志武（宜野湾）
富山信希（東京都市大塩尻）
佐藤立羽（昌平）
百瀬匠（向上）
田崎颯士（興南）
森田知晴（八戸学院光星）
森山秀敏（創価）
【捕手】
田辺健司（中京）
明石新之助（明秀学園日立）
藤原悠人（育英）
占部人蒼（富山第一）
【内野手】
原田純希（青森山田）
手島慈元（東邦）
大島健真（東海大菅生）
名古峻祐（御殿場西）
久保山武蔵（志学館）
石黒連央（千葉経大付）
【外野手】
大久保快人（武相）
表西優志（帝京）
戸嶋翔人（新潟産大付）
中銘士（神戸国際大付）
椙山泰輔（中部大春日丘）
【学生コーチ】
松本千拓（駒大苫小牧）
【マネジャー】
安田有志（広島商）
小松亮介（崇徳）