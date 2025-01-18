2025Ç¯ºÇ½é¤ÎËþ·î¡¢¤Ä¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¡¡·ã¼Ì¤µ¤ì¤¿°ì½Ö¤Ë9.3Ëü¿Í´¶Æ°¡Ö·î¤¬¾º¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
2025Ç¯1·î14Æü¤ÎÄ«¡¢º£Ç¯½é¤á¤Æ·î¤¬Ëþ¤Á¤¿¡£
1·î¤ÎËþ·î¤ÏÊÌÌ¾¡Ö¥¦¥ë¥Õ¥à¡¼¥ó¡×¡£ÆüËÜµ¤¾Ý¶¨²ñ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÏµ¤¬¶õÊ¢¤Ç±óËÊ¤¨¤ò¤¹¤ëº¢¡×¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¥¦¥ë¥Õ¥à¡¼¥ó¤ò¡Ö¤Ä¤ê¾å¤²¤¿¡×¼Ì¿¿²È¤¬¡¢X¾å¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ºë¶Ì¸©ºß½»¤Î¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¡¦Yuji Shibasaki¡Ê¡÷Yuji_48¡Ë¤µ¤ó¤Ï2025Ç¯1·î14Æü¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¤¦¤Ã¤¹¤é¤È»ç¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ë¶õ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¸«»ö¤Ê¤Þ¤ó´Ý¤ª·î¤µ¤Þ¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë......¤Î¤À¤¬¡£
¼êÁ°¤Ë¤¢¤ëÂç·¿¥¯¥ì¡¼¥ó¤Î¥Õ¥Ã¥¯¤¬¤Á¤ç¤¦¤É½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç·î¤¬¤Ä¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤À¡£
¤³¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¼Ì¿¿¡¢°ìÂÎ¤É¤³¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï15Æü¡¢Yuji¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÉÙ»Î¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é...
Shibasaki¤µ¤ó¤¬ÃíÌÜ¤Î¡Ö¤Ä¤ê¾å¤²¼°¥¦¥ë¥Õ¥à¡¼¥ó¡×¤ò»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢13Æü¤Î16»þ45Ê¬¤Î¤³¤È¡£
¤³¤ÎÆü¡¢Yuji¤µ¤ó¤ÏÉÙ»Î»³Äº¤ËÂÀÍÛ¤¬½Å¤Ê¤ë¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÉÙ»Î¡×¤ò»£¤ë¤¿¤á¤ËÀî¸ý»Ô¤Î¹ÓÀîÅÚ¼ê¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÌÜÅª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¸å¡¢º£ÅÙ¤Ï·î¤¬¾º¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢Shibasaki¤µ¤ó¤Ï¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë¥¯¥ì¡¼¥ó¤òÈ¯¸«¡£
¡ÖÄß¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤ë¤¿¤á¡¢¥¯¥ì¡¼¥ó¤È·î¤Î°ÌÃÖ¤¬¹ç¤ï¤µ¤ë¾ì½ê¤Ø°ÜÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊShibasaki¤µ¤ó¡Ë
»£±Æ¤Ï¡¢·î¤È¥¯¥ì¡¼¥ó¤ÎÀèÃ¼¤¬¤¤¤¤±öÇß¤Ç½Å¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢°ÜÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£·î¤ÎÆ°¤¤Ï°Õ³°¤ËÁá¤¯¡¢¹ç¤ï¤µ¤ë°ÌÃÖ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤é½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»£±Æ¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ï¤â¤¦¾ì½ê¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤³¤Ç¡¢·î¤ÎÆ°¤¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢Àè²ó¤ê¤·¤Æ»£±Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò·èÄê¡£Shibasaki¤µ¤ó¤Ï¡¢·î¤¬¤Ä¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë½Ö´Ö¤ò¥Ð¥Ã¥Á¥êÂª¤¨¤¿¡£
¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÉÙ»ÎÁÀ¤¤¤Ç¤·¤¿¤¬·î¤È¥¯¥ì¡¼¥ó¤â»×¤ï¤Ì»ºÊª¤È¤Ê¤ê¡¢Ã»»þ´Ö¤ÇÂÀÍÛ¤È·î¤Î»£±Æ¤¬Æ±»þ¤Ë½ÐÍè¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡ÊShibasaki¤µ¤ó¡Ë
À¤³¦¤ÎÎ¢Â¦¤òÇÁ¤¹þ¤ó¤Àµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¤Ä¤ê¾å¤²¼°¥¦¥ë¥Õ¥à¡¼¥ó¡×¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï9Ëü3000·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¡Ê16ÆüÃë»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¢¤¨¤Æ¥¯¥ì¡¼¥ó¤ò»È¤¦È¯ÁÛ¤¬À¨¤¤¡×
¡Ö·î¤Ã¤ÆÄß¤ê¾å¤²Êý¼°¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¼¡ª¡ª¡ª¡×
¡ÖÂç»Å»ö¤Ç¤¹¤Í¡ª¡¡·î¤¬¾º¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×