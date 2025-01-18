【紅梅S】良血ナムラクララがオープン初勝利

1月18日、中京競馬場で行われた10R・紅梅ステークス（L・3歳オープン・牝・芝1400m）は、西村淳也騎乗の2番人気、ナムラクララ（牝3・栗東・長谷川浩大）が快勝した。1.3/4馬身差の2着にインブロリオ（牝3・栗東・吉村圭司）、3着にコルドンブルー（牝3・栗東・松永幹夫）が入った。勝ちタイムは1:21.1（良）。

1番人気で岩田望来騎乗、アイサンサン（牝3・栗東・佐々木晶三）は、12着敗退。

【新馬/中京5R】ナムラクレア半妹・ナムラクララが初陣を飾る

ナムラクレア半妹

西村淳也騎乗の2番人気、ナムラクララがオープンクラス初勝利を決めた。スタートを五分に出て中団へ。末脚を温存して直線まで運ぶと切れ味鋭い伸び脚で鮮やかな差し切り勝ち。ここでは力上位だった。同馬は重賞戦線で活躍しているナムラクレアの半妹。

ナムラクララ 4戦2勝

（牝3・栗東・長谷川浩大）

父：アドマイヤマーズ

母：サンクイーン2

母父：Storm Cat

馬主：奈村睦弘

生産者：谷川牧場

【全着順】

1着 ナムラクララ

2着 インブロリオ

3着 コルドンブルー

4着 ソーダーンライト

5着 ザラタン

6着 キャッスルレイク

7着 フェルシナ

8着 アメリカンビキニ

9着 ヒミノエトワール

10着 ラブアイミー

11着 ザローズハーツ

12着 アイサンサン