Mrs. GREEN APPLEÂç¿¹¸µµ®¡ÖÄ´»Ò¤¬°¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ø¤¢¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡Ä¡×¼õ¸³À¸¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¥¨¡¼¥ë
3¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉMrs. GREEN APPLE¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡ÊVo/Gt¡Ë¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¡ÊKey¡Ë¡¢¼ã°æÞæÅÍ¡ÊGt¡Ë¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! ¥ß¥»¥¹LOCKS!¡×¡ÊËè½µ·îÍË 23:08º¢¡Á¡Ë¡£
1·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢Âç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤ò¹µ¤¨¤ëÀ¸ÅÌ¡Ê¥ê¥¹¥Ê¡¼¡Ë¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
»ä¤Ï¹â¹»3Ç¯¤Î¼õ¸³À¸¤Ç¤¹¡£»î¸³¤¬¶áÉÕ¤¯¤Ë¤Ä¤ì¾Ç¤ê¤ÈÉÔ°Â¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ß¥»¥¹¤Î²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¡¢Á°¸þ¤¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¥¢¥Ý¥í¥É¥í¥¹¡×¤Î¡ÖÉÔ°Â¤ò³Ý¤±¤Ê¤¤¤Ç ³ä¤Ã¤Æ ÆÍ¤È´¤±¤í¡×¤È¤¤¤¦²Î»ì¤Ë¤¹¤´¤¯Îå¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£
º£¡¢»ä¤Ë¤ÏÌÀ³Î¤Ê¾Íè¤ÎÌ´¤¬¤Ê¤¯¡¢²¿¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÃ©¤êÃå¤¯²Ì¤Æ¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É´¶À¤Ë¿È¤òÇ¤¤»¤Æ¡×¤Î²Î»ì¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¿Ê¤à¤À¤±¿Ê¤ó¤Ç¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£3Ç¯´Ö´èÄ¥¤Ã¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿¼ÂÎÏ¤¬È¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤º¤Ë¤ä¤êÈ´¤¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½¥ß¥»¥¹¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
Âç¿¹¡§ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡Á¡ª¡Ö¥¢¥Ý¥í¥É¥í¥¹¡×!!¡ÖÉÔ°Â¤ò³Ý¤±¤Ê¤¤¤Ç ³ä¤Ã¤Æ ÆÍ¤È´¤±¤í¡×¤È¡£¡È³Ý¤±¡É»»¡¢¡È³ä¤ê¡É»»¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡£
¼ã°æ¡§¤½¤¦¤½¤¦¡£¤è¤¯¸µµ®¡¢¸À¤¦¤è¤Í¡£
Âç¿¹¡§¸À¤¦¡ª ¥Ð¥ó¥É¤òÁÈ¤ó¤À¤È¤¤â¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿ô¤À¤±³Ý¤±»»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿ô¤À¤±³ä¤ê»»¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤è¤Í¡ª¡×¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¿¤Í¡£
¼ã°æ¡§¤½¤¦¤½¤¦¡ª ¤¤¤¤¤è¤Í¡£
Âç¿¹¡§ËÜÅö¤Ë¡¢¼õ¸³¤Ã¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤ÊÆâÍÆ¤È¤¤¤¦¤«¡¢Æñ¤·¤¯¤Æ¡£ÅÅÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤±¤Æ¡Ö´èÄ¥¤ì¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ã¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã´ÊÃ±¤Ê¤ó¤À¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¯¤Æ¡£
¤Ç¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡© ¤ß¤ó¤Ê¤½¤³¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤À¤È»×¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤ë°ì½Ö¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¤½¤³¤òÈÝÄê¤·¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡£¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¸å²ù¤È¤«¡Ö¤â¤Ã¤È¡¢¤¢¤¢¤Ç¤¤¿¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤À¤±¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤âµ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡£
Ä´»Ò¤¬°¤«¤Ã¤¿¤ê¡Ö¤¢¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤ºº£Æü¤ä¤Ã¤¿¤ï¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡£¤Ç¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤È¤«¤Ë¡¢´èÄ¥¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤«¡¢µÕ¤Ë¤â¤¦´èÄ¥¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÎÈ¤Ë¤Ê¤ë½Ö´Ö¤¬Íè¤ë¤«¤é¡¢ÀäÂÐ¡ª ¤Ã¤Æ»×¤¦¤¾¡£
¼ã°æ¡§¤½¤¦¤À¤Í¡ª
Âç¿¹¡§¤¸¤ã¤¢¡¢¤³¤Î¶Ê¤òÎ®¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª Mrs. GREEN APPLE¤Ç¡Ä¡Ä
Âç¿¹¡¦¼ã°æ¡§¡Ö¥¢¥Ý¥í¥É¥í¥¹¡×¡ª
----------------------------------------------------
1·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡ËÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11677
Ä°¼è´ü¸Â¡¡2025Ç¯1·î21Æü¡Ê²Ð¡ËAM 4:59 ¤Þ¤Ç
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢COCO¶µÆ¬¡ÊCRAZY COCO¡Ë¡¿·îÍË¡Á²ÐÍË¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë¡¿¿åÍË¡Á¶âÍË
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
1·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢Âç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤ò¹µ¤¨¤ëÀ¸ÅÌ¡Ê¥ê¥¹¥Ê¡¼¡Ë¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¼Ì¿¿º¸¤«¤é¡ËMrs. GREEN APPLEÂç¿¹¸µµ®¡¢¼ã°æÞæÅÍ
¡½¡½¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
»ä¤Ï¹â¹»3Ç¯¤Î¼õ¸³À¸¤Ç¤¹¡£»î¸³¤¬¶áÉÕ¤¯¤Ë¤Ä¤ì¾Ç¤ê¤ÈÉÔ°Â¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ß¥»¥¹¤Î²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¡¢Á°¸þ¤¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¥¢¥Ý¥í¥É¥í¥¹¡×¤Î¡ÖÉÔ°Â¤ò³Ý¤±¤Ê¤¤¤Ç ³ä¤Ã¤Æ ÆÍ¤È´¤±¤í¡×¤È¤¤¤¦²Î»ì¤Ë¤¹¤´¤¯Îå¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£
º£¡¢»ä¤Ë¤ÏÌÀ³Î¤Ê¾Íè¤ÎÌ´¤¬¤Ê¤¯¡¢²¿¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÃ©¤êÃå¤¯²Ì¤Æ¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É´¶À¤Ë¿È¤òÇ¤¤»¤Æ¡×¤Î²Î»ì¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¿Ê¤à¤À¤±¿Ê¤ó¤Ç¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£3Ç¯´Ö´èÄ¥¤Ã¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿¼ÂÎÏ¤¬È¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤º¤Ë¤ä¤êÈ´¤¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½¥ß¥»¥¹¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡Ê¼Ì¿¿º¸¤«¤é¡ËMrs. GREEN APPLEÂç¿¹¸µµ®¡¢¼ã°æÞæÅÍ
Âç¿¹¡§ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡Á¡ª¡Ö¥¢¥Ý¥í¥É¥í¥¹¡×!!¡ÖÉÔ°Â¤ò³Ý¤±¤Ê¤¤¤Ç ³ä¤Ã¤Æ ÆÍ¤È´¤±¤í¡×¤È¡£¡È³Ý¤±¡É»»¡¢¡È³ä¤ê¡É»»¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡£
¼ã°æ¡§¤½¤¦¤½¤¦¡£¤è¤¯¸µµ®¡¢¸À¤¦¤è¤Í¡£
Âç¿¹¡§¸À¤¦¡ª ¥Ð¥ó¥É¤òÁÈ¤ó¤À¤È¤¤â¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿ô¤À¤±³Ý¤±»»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿ô¤À¤±³ä¤ê»»¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤è¤Í¡ª¡×¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¿¤Í¡£
¼ã°æ¡§¤½¤¦¤½¤¦¡ª ¤¤¤¤¤è¤Í¡£
Âç¿¹¡§ËÜÅö¤Ë¡¢¼õ¸³¤Ã¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤ÊÆâÍÆ¤È¤¤¤¦¤«¡¢Æñ¤·¤¯¤Æ¡£ÅÅÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤±¤Æ¡Ö´èÄ¥¤ì¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ã¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã´ÊÃ±¤Ê¤ó¤À¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¯¤Æ¡£
¤Ç¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡© ¤ß¤ó¤Ê¤½¤³¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤À¤È»×¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤ë°ì½Ö¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¤½¤³¤òÈÝÄê¤·¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡£¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¸å²ù¤È¤«¡Ö¤â¤Ã¤È¡¢¤¢¤¢¤Ç¤¤¿¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤À¤±¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤âµ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡£
Ä´»Ò¤¬°¤«¤Ã¤¿¤ê¡Ö¤¢¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤ºº£Æü¤ä¤Ã¤¿¤ï¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡£¤Ç¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤È¤«¤Ë¡¢´èÄ¥¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤«¡¢µÕ¤Ë¤â¤¦´èÄ¥¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÎÈ¤Ë¤Ê¤ë½Ö´Ö¤¬Íè¤ë¤«¤é¡¢ÀäÂÐ¡ª ¤Ã¤Æ»×¤¦¤¾¡£
¼ã°æ¡§¤½¤¦¤À¤Í¡ª
Âç¿¹¡§¤¸¤ã¤¢¡¢¤³¤Î¶Ê¤òÎ®¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª Mrs. GREEN APPLE¤Ç¡Ä¡Ä
Âç¿¹¡¦¼ã°æ¡§¡Ö¥¢¥Ý¥í¥É¥í¥¹¡×¡ª
----------------------------------------------------
1·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡ËÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11677
Ä°¼è´ü¸Â¡¡2025Ç¯1·î21Æü¡Ê²Ð¡ËAM 4:59 ¤Þ¤Ç
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢COCO¶µÆ¬¡ÊCRAZY COCO¡Ë¡¿·îÍË¡Á²ÐÍË¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë¡¿¿åÍË¡Á¶âÍË
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/