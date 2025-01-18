小林由依が初のソロカレンダーを発売！小林自身が各月のシチュエーションを企画・提案

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■季節のイベントを楽しむ無邪気なカット、日常を過ごすナチュラルな表情のカットなど小小林由依の魅力がたっぷり詰まったカレンダー！

小林由依が、初のソロカレンダーを発売する。

初のソロカレンダーは4月はじまりで、小林自身が各月のシチュエーションを企画・提案した完全撮り下ろしの卓上仕様。表紙違いの『2025 calendar type.A（フォトカード付き）』『2025 calendar type.B（フォトカード付き）』の2タイプで販売される。

オリジナルスリーブに封入されるのは12ヵ月分のカレンダーと特別アザーカット3枚で、季節のイベントを楽しむ無邪気なカット、日常を過ごすナチュラルな表情のカットなど小林の魅力がたっぷり詰まったカレンダーとなっている。

さらに、『2025 calendar type.A（フォトカード付き）』『2025 calendar type.B（フォトカード付き）』いずれかのカレンダーひと つ購入につきフォトカードが全13 種類（12種+オリジナルメッセージ入りシークレット1種）のうちランダムで1枚付属する。

また、モバイルファンクラブ会員限定のリアルミート＆グリート（個別トーク会）、オンラインミート＆グリート（個別トーク会）も開催。

イベントは、小林由依モバイルファンクラブ会員でかつ、カレンダーを購入した人のなかから応募抽選で招待して実施。

応募方法や応募期間などの詳細は、2月上旬頃に小林由依モバイルファンクラブや小林由依ECサイト「YUI KOBAYASHI Official Goods Store」にてアナウンスされる。

カレンダー受注販売期間は、1月18日15時から2月16日23時59分まで。商品は、3月中旬以降順次発送予定。

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