¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¥¯¡×ºÇÁ°Îó·Ý¿Í¤Ë¿ØÆâÃÒÂ§¡Ö²¶¤À¤±¸«¤¨¤Æ¤ë¡©¡×¡Ö¤â¤¦Âç¾æÉ×¤Ê¿Í¡©¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡×¤¬£±£¶Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¡Ö²£ÉÍ£Ä£å£Î£Á¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º·Ý¿Í¡×¤¬½¸·ë¡£ºòÇ¯¡¢£²£¶Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´î¤Ó¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡µ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡¦¶â¤Á¤ã¤ó¤¬²¹¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¿´ë²è¤Ç¡¢Èá´ê¤ÎÆüËÜ°ìÃ£À®¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¡££Í£Ã¤Î·Ö¸¶Å°¤¬¡Ö¤Ä¤Ã¤Ä¤ó¤Ï¤µ¡Ä¡×¤È¿å¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢ºÇÁ°Îó¤Î±¦Ã¼¤Î¥¤¥¹¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¡¦Äé²¼ÆØ¤Î»Ñ¤¬¡£Äé²¼¤¬¡ÖËÍ¤Ï¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¤Ç¤¹¤·¡¢¤â¤¦¡Ä¡×¤ÈÀâÌÀ¤·»Ï¤á¤ë¤È¡¢·Ö¸¶¤ÎÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿ØÆâÃÒÂ§¤¬¡Ö¤â¤¦Âç¾æÉ×¤Ê¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¹±Îã¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£Äé²¼¤¬¡ÖÂç¾æÉ×¤Ê¿Í¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÊÖ¤¹¤È¡¢¿ØÆâ¤¬¤µ¤é¤Ë¡Ö²¶¤À¤±¸«¤¨¤Æ¤ó¤Î¤«¤Ê¡¼¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È½Å¤Í¤Æ¥¤¥¸¤ê¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÇú¾Ð¤È¤Ê¤ê¡¢Äé²¼¤¬¡ÖÁ´°÷¸«¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡¢Á´°÷¡×¤È·üÌ¿¤ËÈÝÄê¤·¡¢¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Äé²¼¤Ï¡¢ºòÇ¯£±£±·î¤Î¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤·Ý¿Í¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£