2025春、大注目の艶リップ。肌と骨格まで美しく魅せる【コスメデコルテ】新シグネチャールージュ

唇を彩るだけじゃない!肌と骨格まで美しく魅せる新シグネチャールージュ

心躍るような2025春の新作コスメが続々と発売されている中、特に注目すべきがさらなる進化を遂げた艶リップ。中でも今シーズンの大注目が【コスメデコルテ】の新シグネチャールージュ「ルージュ デコルテ クリームグロウ」です。全25色という豊富なラインナップなのですが、どんな肌も美しく魅せてくれるルージュとなっています。新シグネチャールージュ「ルージュ デコルテ クリームグロウ」は、コスメデコルテが磨き続けたきた技術を注ぎ込み、スキンケア効果、香り、使い心地、デザイン、肌と唇本来の血色に基づいた色設計と、すべてにこだわりぬいたスキンケアとベースメイクのフィロソフィーを受け継いだルージュとなっています。

唇に触れた瞬間、体温でとろけるようにほぐれて、なめらかに伸び広がる極上のタッチ

▲コスメデコルテ ルージュデコルテ クリームグロウ 全25色 各¥5,500(税込)どんな肌トーン、肌質も美しく魅せてくれるという厳選された25色展開となっていますが、そのすべてのシェードに赤の色素にオリジナル処方を施した「へモグロレッド」を採用。これにより、まるでその人自身の血色感から導き出したかのような、肌に溶け込み、美しく魅せてくれるシェードを実現したとのことです。また、色味だけでなく、活性酸素の線維芽細胞へのダメージ抑制効果が期待されるコスメデコルテの独自成分である「シャルルドミルローズエキス」などの美容成分や、うるおい持続効果を叶えてくれたり、血色感やハリ・弾力にアプローチする美容成分も厳選されて配合されており、素の唇までもふっくらといきいきした印象へと導いてくれます。使い心地も素晴らしく、まるでリップクリームのように使えるのも魅力です。唇の状態に合わせてヴェールが形成され、高ツヤ成分を含んだフレキシブルな膜が唇の縦ジワや凸凹にフィットし、ぷっくりとした美しいフォルムを形成して、輝く艶を持続。プルンとうるおったプランプ感も叶えてくれるのです。それでは、25色の中で特に気になった8色を紹介します。ブランドのメインカラーである「13G my theory」とサブカラーである「20G spice of love」はマストでチェックしたいカラー。▲(上から)13G my theory、20G spice of love「13G my theory」は、どんな肌とも調和するニュートラルなローズベージュで、ピンクオレンジのような色味が春カラーにピッタリ◎「20G spice of love」は、端正に溶け込む知的なローズレッドとなっています。そして、「03G prima tutu」はやわらかな青みのピンクベージュ、「04G vanilla beige」は肌に成りすますような透き通るシアーベージュ、「05G blush beige」はヘルシーに艶めくいきいきとしたコーラルベージュ。▲(上から)03G prima tutu、04G vanilla beige、05G blush beigeさらに、「07G nude conscious」は上品に溶け込むローズベージュ、「08G balanced」は均整のとれたモダンなレディッシュベージュ、「14G skin rose」は華やかに自然な血色感を咲かせるローズ。▲(上から)07G nude conscious、08G balanced、14G skin roseいずれも不思議と似合わない色がないようなカラーとなっていて、それぞれその時のメイクやコーディネート、シーンに合わせて選んで、自由に楽しめそうです。一度使ったら手放せなくなるようなつけ心地と、つけた瞬間に気持ちを高めてくれるので、ぜひ旬の艶リップをお探しの方はチェックしてみてくださいね。<text&photo:Hiromi Anzai>