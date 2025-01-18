¥Ð¥¹¥±³¦¤Î44ºÐ¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦ÅÄ²éÍ¦ÂÀ¤¬ÂçÊª¥¿¥ì¥ó¥È²½¡©¡ª¸åÇÚ¤¬¡Ö¿´ÇÛ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëB¥ê¡¼¥°±§ÅÔµÜ¤ÎÅÄ²éÍ¦ÂÀ¡Ê44¡Ë¤¬¡¢18ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¯SPORTS¡×¡ÊÅÚÍË¸å5¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ºÇÇ¯Ä¹44ºÐ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î°Õ³°¤Ê¡ÈÁÇ´é¡É¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÅÄ²é¤È¤È¤â¤Ë¡Ö±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¡×¤ÎÃÝÆâ¸øÊå¡Ê39¡Ë¡¢ÅÏÊÕÍµµ¬¡Ê36¡Ë¡¢±óÆ£Í´Î¼¡Ê35¡Ë¡¢Èæ¹¾Åç¿µ¡Ê34¡Ë¡¢ó£À¿»Ê¡Ê31¡Ë¡¢¹âÅç¿Â»Ê¡Ê24¡Ë¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë½¸·ë¡£¥ê¡¼¥°¤ÎÃæ¤Ç¤âÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤¬¹â¤¯¡¢ºßÀÒÇ¯¿ô¤âÄ¹¤¤¥Á¡¼¥à¤Î¶¯¤µ¤ÎÈëÌ©¤ä¡¢Áª¼êÆ±»Î¤Î¡Ö¿´ÇÛ»ö¡×¤ä¡Öµ¿Ìä¡×¡Ö¼ñÌ£¡×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼·¡¤ê¤·¤¿¡£
¡¡Áª¼êÆ±»Î¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤ª¸ß¤¤¤Ë¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÃÏ¸µ¤Ç¥é¥¸¥ª¤ÎDJ¤ò8Ç¯°Ê¾åÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡È¥È¡¼¥¯¤Î¥×¥í¡ÉÅÏÊÕ¤¬¡¢ÅÄ²é¤Î¡È¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡ÖºÇÇ¯Ä¹¤Î44ºÐ¡ÄËÜÅö¤ËÃ¯¤è¤ê¤â¥³¡¼¥È¤ËÁá¤¯Íè¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¤º¤Ã¤È¥è¥¬¤ò¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¿´ÇÛ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¤Û¤ÜÊÒ²¬ÄáÂÀÏº¤µ¤ó¡×¤È²èÌÌ¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿2017Ç¯¤Ë¥¤¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ¸øÇ§¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥è¥¬¸¡Äê¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÊÒ²¬ÄáÂÀÏº¤Î¥è¥¬¥Ý¡¼¥º¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò»Ø¤µ¤·¥Ë¥ä¥ê¡£¸åÇÚ¤«¤é¤Î¡È¥¤¥¸¤ê¡É¤Ë¿á¤½Ð¤·¤¿ÅÄ²é¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥è¥¬¤ä¤Ã¤Æ¤«¤éÆ°¤½Ð¤¹¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¼«¿È¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¥è¥¬¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Èæ¹¾Åç¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ð¥¹¥±°Ê³°¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£¡ÊÅÄ²é¤Ï¡ËÁ´¤Æ¤ò¥Ð¥¹¥±¤Ë¤µ¤µ¤²¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤é¡¢¥è¥¬¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤À¤«¤é¡Ä¼ñÌ£¤¢¤ë¤ó¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤¬¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÅÄ²é¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡ÁËÍ¤Ï¥Ð¥¹¥±¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤½¤ì¤¬Â©È´¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤Ç²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿MC¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óÉÍÅÄ¤¬¤½¤ÎÂ¾¤ÎÁª¼ê¤Î¡Ö¥¬¥¹È´¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¡£ÃÝÆâ¤¬¡Ö¥´¥ë¥Õ¡×¡¢±óÆ£¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤ÈÍ·¤Ö¤³¤È¡×¡¢ó£¤Ï¡Ö¥Ð¥¤¥¯¤Î¾è¤ë¤³¤È¡×¡¢¹âÅè¤Ï¡ÖÌîµå´ÑÀï¡×¤È²óÅú¡£Èæ¹¾Åç¤¬¡Ö¿²¤ë¤³¤È¡ÄËÍ¼ñÌ£¤È¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤Ç±þ¤¨¤ë¤È¡¢ÉÍÅÄ¤Ï¡ÖÊ¹¤¤¤¿ËÜ¿Í¤¬¿²¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È¤¹¤«¤µ¤º¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÇú¾Ð¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÇÚ¤¿¤Á¤Î¥È¡¼¥¯¤ò½À¤é¤«¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿ÅÄ²é¤ËºÆ¤ÓÉÍÅÄ¤¬¡ÖÊÌ¤Ë¥Ð¥¹¥±¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡Ö¤³¤ÎÃç´Ö¤È°ì½ï¤Ë¥Ð¥¹¥±¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ç¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¾Ð¤Ã¤¿ÅÄ²é¡£ÉÍÅÄ¤ÏÀ¼¤ò¹Ó¤é¤²¡Ö¤Ê¡Á¤ó¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°ì¿Í¤À¤±¤ä¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£