【ブルアカふぇす!~4えばーちゃれんじ♪~】開催期間:1月17日~19日

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ」に関する情報を公開した。

「ブルアカふぇす!~4えばーちゃれんじ♪~」2日目にてコラボ情報や、本作の4周年を記念した公式グッズの販売が決定した。北海道にて2月4日より開催される「2025さっぽろ雪まつり」の雪像デザインが発表。このほか、カズサのスニーカーの発売告知やアニメイトおよびアトレとのコラボ情報もアナウンス。加えて新CDも複数販売される。

また、Yostar OFFICIAL SHOPにてアニバーサリーグッズが登場。こちらのビジュアルを使用したタペストリーや、和服姿のホシノとヒナのカレンダー、また、アリスの武器「光の剣 スーパーノヴァ」はモバイルバッテリー化、ミユが持つ水筒はタンブラーとして商品化される。また、アロナの傘の再販やアイマスク(全知)といった一部グッズの再販も行なわれる。

【ブルアカふぇす!~4えばーちゃれんじ♪~ スペシャルステージ Day2】

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.