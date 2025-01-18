¥¹¥Èー¥Ö¤Î¼þ¤ê¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ëÇ¢ª¼Â¤Ï¡Ä¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î¡ØÅ·ºÍÅª¤¹¤®¤ë¤Ò¤È¤êÍ·¤Ó¡Ù¤¬464ËüÉ½¼¨¤ÎÂçÈ¿¶Á¡Ö±Êµ×µ¡´Ø¡×¡Ö¥Þ¥¸Å·ºÍ¡×¤È¶ÃØ³
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Èー¥Ö¤Î¶á¤¯¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ëÇ¤Á¤ã¤ó¡£¤¿¤À¡¢Í·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤ó¤È¤³¤ÎÇ¤Á¤ã¤ó¡¢É³¤ò»È¤Ã¤¿°ì¿ÍÍ·¤Ó¤ò¹Í°Æ¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
°ì¿ÍÍ·¤Ó¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÇ¤Á¤ã¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤ÏX¤Ë¤Æ¡¢464.5Ëü²ó¤âÉ½¼¨¡£X¥æー¥¶ー¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÇ³¦¤Î¥¨¥¸¥½¥ó¡×¡Ö¤Þ¤¸Å·ºÍ¤Ç¤Ï¡×¡Ö²¿½è¤«¤éÉ³¤¬¡©¤È»×¤Ã¤¿¤éÒú¤¨¤Æ¤ë£÷¡×¡Ö¤³¤ì¤¬±Êµ×µ¡´Ø¤«¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
É³¤ò´¬¤¤Ä¤±¤Æ¤½¤ì¤Î¿¬Èø¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë°ì¿ÍÍ·¤Ó¤ò¹Í°Æ¤·¤¿Å·ºÍÇ¤Ç¤¹ pic.twitter.com/X5KaXqITfa- Çò¸¤ (@yakigasimauma) December 29, 2024
X¤ËÅ·ºÍÇ¡¢¤¢¤é¤ï¤ë
¥¹¥Èー¥Ö¤ÎÁ°¤ò¥¦¥í¥¦¥í¤·¤Æ¤¤¤ëÇ¤Á¤ã¤ó
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖÇò¸¤¡×¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ¤Á¤ã¤ó¤¬Í·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤Î¸÷·Ê¡£¥¹¥Èー¥Ö¤ÎÁ°¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦¤ä¤éÉ³¤òÒú¤¨¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ
É³¤ÎÃ¼¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÇ¤Á¤ã¤ó
¤·¤«¤·¡¢ÄÉ¤¨¤É¤âÄÉ¤¨¤É¤âÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Ê¤¤
¼Â¤Ï¤³¤ÎÇ¤Á¤ã¤ó¡¢°ì¿Í¤Ç³Ú¤·¤¯Í·¤ÖÊýË¡¤ò¹Í°Æ¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤ÎÍ·¤ÓÊý¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÇÉ³¤ò»ý¤Á¡¢¥¹¥Èー¥Ö¤ËÉ³¤ò´¬¤¤Ä¤±¤Æ¤½¤Î¿¬Èø¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¤¤¤¯¤éÂ®¤¯ÄÉ¤¤¤«¤±¤è¤¦¤È¤â¡¢·è¤·¤ÆÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ä¡£¤Ä¤Þ¤êÌµ¸Â¤ËÍ·¤Ù¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿±Êµ×µ¡´Ø¤¬´°À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¾Ð
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ç¤Á¤ã¤ó¤¬Í·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¥¹¥Èー¥Ö¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÁ´À¤â¤Ð¤Ã¤Á¤ê¡ª¤³¤ó¤Ê²è´üÅª¤ÊÍ·¤ÓÊý¤ò»×¤¤¤Ä¤¯¤Ê¤ó¤Æ¡ÄÅ·ºÍÅª¤ÊÇ¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
°ì¿ÍÍ·¤Ó¤·¤Æ¤¤¤ëÇ¤Á¤ã¤ó¤ËXÌ±Çú¾Ð
É³¤òÄÉ¤¤¤«¤±Â³¤±¤¿Ç¤Á¤ã¤ó¤Ç¤·¤¿
Å·ºÍÅª¤Ê°ì¿ÍÍ·¤Ó¤ÎÊýË¡¤ò¹Í°Æ¤·¤¿Ç¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤¿X¥æー¥¶ー¤¿¤Á¤Ï¡¢»×¤ï¤ºÇú¾Ð¡£Åê¹Æ¤ÏX¤Ë¤Æ464.5Ëü²ó°Ê¾åÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢4.1Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Åê¹Æ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÅ·ºÍ¤È¥Û¥Ë¥ã¥é¥é¤Ï»æ°ì½Å¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤ÇÅ·ºÍ¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¤½¤ó¤Ê¡ª¡×¡ÖÅ·ºÍ¤È¥Û¥Ë¥ã¥é¥é¤Ï»æ°ì½Å¡¡¤³¤ì¤Ï¤É¤Ã¤Á¤À¤í¤¦¡Ä£÷¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤éÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬¡¢Å·ºÍÅª¤ÊÇ¤Á¤ã¤ó¤ÎÍ·¤ÓÊý¤ò¸«¤Æ¿´Ìþ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖÇò¸¤¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§ÂçÃÝ ¿¸Ê¿
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£