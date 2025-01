【ブルアカふぇす!~4えばーちゃれんじ♪~】開催期間:1月17日~19日

カズサASMR「ただ あなたを癒やしたくて」

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ」のASMR第7弾を1月19日0時に発売する。

「ブルアカ」のASMR第7弾となる今回はカズサのASMR「ただ あなたを癒やしたくて」(CV夏吉ゆうこさん)、ミサキのASMR「なんじ健やかならざる時も」(土屋季央さん)の2種。ダウンロード販売サイトDLsiteにて1月19日0時より販売がスタートする。販売開始にあわせ10%オフセールも行なわれる予定。

ミサキASMR「なんじ健やかならざる時も」

【ブルアカふぇす!~4えばーちゃれんじ♪~ スペシャルステージ Day2】

