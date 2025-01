セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2025年1月17日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ベイマックス」 LLハグポーズぬいぐるみを紹介します☆

セガプライズ ディズニー「ベイマックス」 LLハグポーズぬいぐるみ

登場時期:2025年1月17日より順次

サイズ:全長約20×23×34cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズに、ディズニーキャラクター「ベイマックス」のぬいぐるみが登場!

「ベイマックス」がマスコットをハグできるぬいぐるみです。

ハグしているものを見つめる「ベイマックス」の姿を楽しめます。

存在感のある大きめサイズのプライズです☆

セガプライズの「ベイマックス」 LLハグポーズぬいぐるみは、2025年1月17日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

