¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ÃÝ»³¡¡¥Õ¥¸²ñ¸«¤Ç»ä¸«¡Ö¤Þ¤¿¡Ø¥¿¥ì¥ó¥È¤À¤«¤éÍÊ¸î¤·¤Æ¤ë¡Ù¤È¸À¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤±¤É¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ÃÝ»³¤¬£±£¸Æü¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥É¤Ã¤È¥³¥Í¥¯¥È¡×¤Ë½Ð±é¡£ÃæµïÀµ¹¤Îà½÷À¥È¥é¥Ö¥ëá¤ò½ä¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÃÝ»³¤Ï¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¤Þ¤¿¡Ø¥¿¥ì¥ó¥È¤À¤«¤éÍÊ¸î¤·¤Æ¤ë¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÌäÂê¤Ã¤ÆÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬°ì¤Ä¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ìÉô½µ´©»ï¤Îµ»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡Ö¤½¤Îµ»ö¤¬¤¢¤¿¤«¤â¿¿¼Â¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ì¤ò½¦¤Ã¤Æ¥Í¥Ã¥È¤Ç½ñ¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¤ê¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡Ù¤È¤«¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤¢¤ê¤¹¤®¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¿¿¼Â¤«¤É¤¦¤«¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤³¤½ÎäÀÅ¤Ë¤³¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö³Î¤«¤Ë³µÍ×¤À¤±¸«¤ë¤È¡Ø¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤µ¤ó¤¬°¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤Ç¤â¡¢¡Ø¤¢¤ë¡Ù¤È¤Ï¤ï¤ì¤ï¤ì¸À¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Ãæµï¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤·¡¢¤½¤³¤ò°ì¸Ä°ì¸Ä¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ë¸«¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¤³¤ì¤Ã¤Æ¤È¤Ã»¶¤é¤«¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¥°¥Á¥ã¥°¥Á¥ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ë¤«¤é¡¢º£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤ÎÀÐ°æÎ¼¼¡¥¢¥Ê¤¬¡ÖÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤Î·ë²Ì¤òÂÔ¤Ä¤Û¤«¤Ê¤¤¡©¡×¤È¹ð¤²¤ë¤È¡¢ÃÝ»³¤Ï¡Ö¤Û¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÆü¡¢¹Á¤µ¤ó¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬Ä´ºº¤·¤Æ¡Ø¤³¤¤¤Ä¤¬°¤«¤Ã¤¿¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤â¤·¸À¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢À¤´Ö¤Ï´î¤Ö¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤Î°ì´ë¶È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡©¡¡¼Ò°÷¤Î¿Í¸¢¤É¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¤À¤±¤É¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£