※以下の商品情報は2025年1月18日14時現在のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください。■[リー] アウター カバーオール デニムロコジャケットAmazonセール特価:1万7000円(9%OFF)伝統的なワークウェアであるロコジャケット。 1921年に鉄道工員向けのワークウエアとして販売されたロコモーティブジャケットの通称です。 袖や身幅に余裕を持たせた、ゆったりと着用できるシルエット。 着こむほどに風合いが増し、長く着用できる一着。

71xdrpEwdNL._AC_SX679_

616GiCWwcML._AC_SX679_

71Z7WPYvHmL._AC_SX679_

61-xEtdBT+L._AC_SY695_

Amazonで購入する■[アーバンリサーチ ドアーズ] ダウンジャケット 『別注』NANGA×DOORS INNER DOWN JACKETAmazonセール特価:1万9360円(20%OFF)高い技術とクオリティーで、高い信頼と評価を得る滋賀県の国産シュラフ(寝袋)メーカー"NANGA (ナンガ)"。そのナンガにアーバンリサーチドアーズがパターンから別注したインナーダウンジャケットがリニューアル、新色を加えて今年も登場。Amazonで購入する■[ナンガ] NANGA 別注モデル HINOC DOWN JACKET ヒノックダウンジャケットAmazonセール特価:4万4800円(14%OFF)コットンライクなポリエステルの生地に難燃素材アラミドを配合したNANGA独自のタキビ生地をメインファブリックに採用し、NANGAダウンの高い保湿性を感じながら化学繊維の弱点である"焚き火"を楽しむことができる一着。Amazonで購入する■[アディダス] ダウン エッセンシャルズ ダウンベストAmazonセール特価:5990円(55%OFF)レギュラーフィット、フルジップ & スタンドカラー、シェル ポリエステル100%(プレーンウィーブ)、中わた ダックダウン80% 、フェザー20%、前にスナップボタン付きポケットなど見どころ多数Amazonで購入する■[ザノースフェイス] ショルダーバッグ Boulder Mini ShoulderAmazonセール特価:5945円(30%OFF)ポーチとしてもアクセサリーとしても使用できる、クラシックデイパックデザインのポーチです。フロントにはパッド入りのスリーブを内蔵し、ガジェットの収納が可能。本体内部はスリットポケットを設けたシンプルな構造で、自立するボックス型にデザイン。内部へのアクセスと収納物の出し入れをスムーズに行えます。取り外しが可能なショルダーベルトを備えることで、ポーチ単体としても使用することが可能。素材は軽量で高強度の600デニールリサイクルポリエステルを使用した、環境への負荷を抑えるグリーンマテリアル製品