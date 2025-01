【ブルアカふぇす!~4えばーちゃれんじ♪~】開催期間:1月17日~19日

「一番くじ ブルーアーカイブ Vol.2」

Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ(ブルアカ)」のグッズがあたる「一番くじ ブルーアーカイブ Vol.2」の発売日が2月15日に決定した。価格は1回750円。

およそ1年ぶりとなる一番くじの新作が発売される事となった。今回はミレニアムサイエンススクールの生徒たちが抜擢されており、その中でもゲーム開発部よりユズ、モモイ、ミドリ、アリス、Cleaning&Clearing(C&C)よりネル、アスナ、カリン、アカネ、トキ、さらにエンジニア部よりウタハ、ヒビキ、コトリの12人の描き下ろしイラストが用いられる。

グッズのデザインも公開され、彼女たちをデザインしたボードといったラインナップが存在する。

「一番くじ ブルーアーカイブ Vol.2」グッズ情報

【ブルアカふぇす!~4えばーちゃれんじ♪~ スペシャルステージ Day2】

