松村北斗＆川口春奈がハピナンデスを囲んでニッコリ！『ヒルナンデス！』オフショット公開
■新ドラマ『アンサンブル』で共演の松村＆川口ペアのオフショットとs**t kingz shoji＆Oguriのオフショットが公開
【写真】松村北斗＆川口春奈『ヒルナンデス！』オフショット／shoji＆Oguri『ヒルナンデス！』オフショット
日本テレビ『ヒルナンデス！』公式X（旧Twitter）にて、1月17日の放送にゲスト出演したSixTONES松村北斗＆川口春奈のオフショットと、s**t kingz shoji＆Oguriのオフショットが公開された。
オフショットは、番組アシスタントキャラのハピナンデスに寄り添い笑顔を浮かべる松村＆川口ペア、ハピナンデスのポーズをマネしてほほ笑むs**t kingzペアの写真となっている。
松村＆川口は新ドラマ『アンサンブル』で共演。ファンからはドラマ放送を楽しみにする声も集まっている。
番組情報
日本テレビ 土ドラ10『アンサンブル』
2025年1月18日放送スタート
毎週土曜 22:00～22:54
出演：川口春奈、松村北斗
長濱ねる、じろう、東野絢香、板谷由夏
瀬戸朝香 / 光石研、八木亜希子、香音
脚本：國吉咲貴、諸橋隼人、ニシオカ・ト・ニール
主題歌：aiko「シネマ」（PONY CANYON）
音楽：澤田かおり
チーフプロデューサー：荻野哲弘
プロデューサー：後藤庸介、大倉寛子、金澤麻樹
監督：河合勇人 ほか
制作協力：日テレアックスオン
製作著作：日本テレビ
『アンサンブル』番組サイト
https://www.ntv.co.jp/ensemble/
『ヒルナンデス！』番組サイト
https://www.ntv.co.jp/hirunan/
SixTONES OFFICIAL SITE
https://www.sixtones.jp/