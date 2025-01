【ブルアカふぇす!~4えばーちゃれんじ♪~】開催期間:1月17日~19日

Yostarは、全国のファミリーマートにてAndroid/iOS用RPG「ブルーアーカイブ」とのキャンペーンを開催する。期間は1月21日10時より2月3日まで。

本キャンペーンはファミリーマート限定で実施されるもので、東洋水産の赤いきつねと緑のたぬきとのコラボとなる。対象商品を2個同時購入するとオリジナルのクリアファイルがもらえる形で、百鬼夜行連合学院よりイズナ、ミチル、ツクヨ、ツバキ、ミモリ、カエデ、ワカモの7人をそれぞれデザインしたファイルが用意されている。

このほか、1月22日10時よりオリジナルグッズの販売も開始。アクリルスタンドやアクリルキーホルダーといった商品を入手できる。

ファミリーマートコラボ商品情報

【ブルアカふぇす!~4えばーちゃれんじ♪~ スペシャルステージ Day2】

