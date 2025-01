【ブルアカふぇす!~4えばーちゃれんじ♪~】開催期間:1月17日~19日

フィギュア「ミユ(水着)」

ソラレイン(Solarain)は、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ」に登場する「ミユ(水着)」のフィギュアを発売する。1月28日に予約受付を開始予定で、価格は24,200円。

Solarainより告知されていた水着ミユのフィギュア化に関する続報がイベント「ブルアカふぇす!~4えばーちゃれんじ♪~」にて明かされた。1/7スケールのフィギュアになっており、水色の水着や麦わら帽子、少し困っているかのような表情など、細かな特徴が忠実に再現されている。

また、イベントではファット・カンパニーより9月に発売予定のフィギュア「ウイ(水着)」の情報も発信。こちらは現在予約受付が行なわれており、期間は2月19日までとなる。価格は26,800円。

フィギュア「ウイ(水着)」

【ブルアカふぇす!~4えばーちゃれんじ♪~ スペシャルステージ Day2】

