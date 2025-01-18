¤â¤â¥¯¥í¡¦¹â¾ë¤ì¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç»ä¤¿¤Á¤Ë¤ä¤é¤»¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î!?¡×¥½¡¼¥¾¡¼¥·¡¼»ØÆ³¤ÇÂ¨¶½Íî¸ì¤ËÄ©Àï
¡Ö°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥²¥¹¥È¤È¤Î¿¼Ìë¿©¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥²¥¹¥È¤È¤Î¶Ë¾å¥È¡¼¥¯¤ò¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤àÈÖÁÈ¡Ø¤â¤â¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤È¡ª¡Ù¡£
1·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÆ±ÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢Á°²ó¤Ë°ú¤Â³¤ÁÏºîÏÃ·Ý¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥½¡¼¥¾¡¼¥·¡¼¡×¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë½ÕÉ÷Äâ¾º¡¹¤ÈÂíÀî¸ñÈ¬¡¢Î©ÀîµÈ¾Ð¤ÎÍî¸ì²È3¿Í¤ÈÏ²¶Ê»Õ¡¦¶ÌÀîÂÀÊ¡¤À¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÁÏºîÏÃ·Ý¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦¥½¡¼¥¾¡¼¥·¡¼¤¬¡ÖÄï»Ò¤ËÍè¤Æ¡ª¡×¤â¤â¥¯¥í¡¦É´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¤òÍî¸ì³¦¤Ë¥¹¥«¥¦¥È!?
º£²ó¡¢¥½¡¼¥¾¡¼¥·¡¼¤Ï¤â¤â¥¯¥í¤Ë´óÀÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢¡Ö¹Ô¤±¤Ð¹Ô¤¯¤Û¤ÉÌ£¤¬¤¹¤ë¡ª´óÀÊ¤Î³Ú¤·¤ßÊý¡×¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£
ÅÔÆâ¤Ë¤ÏÍî¸ìÃæ¿´¤ËËèÆü¸ø±é¤ò¹Ô¤¦±é·Ý¾ì¡ÖÍî¸ìÄêÀÊ¡×¤¬4¥«½ê¤¢¤ê¡¢Íî¸ì¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÀõÁð±é·Ý¥Û¡¼¥ë¤òÉñÂæ¤Ë¾Ò²ðVTR¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¿¾º¡¹¤Ï¡¢¤â¤â¥¯¥í¤¬¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê´óÀÊ¤Î4¤Ä¤ÎÈëÌ©¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¤Þ¤º¤Ò¤È¤ÄÌÜ¤Ï¡¢É½¤ËÅ½¤ê½Ð¤µ¤ì¤ëÅöÆü¤Î½Ð±é¼Ô¤¬½ñ¤«¤ì¤¿ÌÚ»¥¡£±ïµ¯¤òÃ´¤°¡Ö´óÀÊÊ¸»ú¡×¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤ëÍýÍ³¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍ¾Çò¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Õ¤¿¤ÄÌÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¤æ¤ë¤ä¤«¤Ê·¹¼Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿µÒÀÊ¡£¤É¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤â¸«¤ä¤¹¤¤»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ëVTR¤Ë¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡ª¡×¤È¾º¡¹¤¬¼«²è¼«»¿¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢Ä¹¤¤Îò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¹ï¤Þ¤ì¤¿¹âºÂ¤Î½ýÀ×¡£½çÄ´¤ËVTR¤¬¿Ê¤à¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢ÆÍÁ³¡Ö¤é¤¯¤´¥Þ¥ó¡×¤Ê¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£²¿¤«¤ò»¡¤·¤¿¹â¾ë¤ì¤Ë¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡Ä¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¡£
¤é¤¯¤´¥Þ¥ó¤Ï¡¢Ìµ»ö4¤ÄÌÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤é¤¯¤´¥Þ¥ó¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¡©
Â³¤¤¤Æ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡Ö¥×¥íÄ¾ÅÁ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÌ£¡ªµÈ¾Ð¤ÎÍî¸ì¤Å¤¯¤ê¡×¡£
Íî¸ì¤Ë¤Ï¡Ö»°ÂêÈ¸¡×¤È¤¤¤¦·Á¼°¤¬¤¢¤ë¡£µÒ¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿3¤Ä¤Î¤ªÂê¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤ÎÈ¸¡Ê¤Ï¤Ê¤·¡Ë¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¡ÖËí¡ÊËÁÆ¬¡Ë¡×¡Ö½êºî¡Ê»ÅÁð¡Ë¡×¡Ö¥µ¥²¡ÊÍî¤Á¡Ë¡×¤Î3¤Ä¤ÎÅ¸³«¤ò¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥½¡¼¥¾¡¼¥·¡¼»ØÆ³¤Î¤â¤È¡¢¹â¾ë¤ÈÉ´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¡¢¶Ì°æ»í¿¥¤¬Ä©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¥µ¥²¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢É´ÅÄ¤Ë·èÄê¡£µÈ¾Ð¤«¤é¡ÖÈ¸¤Î½ª¤ï¤êÊý¤À¤±¥Ð¥·¥Ã¤È·è¤Þ¤Ã¤¿¤é¥ª¡¼¥ëOK¡£¥À¥¸¥ã¥ì¡¢Ææ¤«¤±¤ò¤¦¤Þ¤¤¤³¤È»È¤Ã¤ÆÃåÃÏ¤¹¤ë¤³¤È¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¡Ö°ì¸Ä¤â¤Ç¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡ÊÉ´ÅÄ¡Ë¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç»ä¤¿¤Á¤Ë¤ä¤é¤»¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î!?¡×¡Ê¹â¾ë¡Ë¤È¡¢2025Ç¯½é¥¹¥Ù¥ê¤ÎÍ½´¶¤ËÉÔ°Â¤¬Êç¤ë3¿Í¡£
3¤Ä¤Î¤ªÂê¤Ï¡Ö²ÈÂ²¡×¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¡×¡Ö¥Ø¥Ó¡×¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¤ÎÆñ¤·¤µ¡£¤·¤«¤·¡¢É´ÅÄ¤¬¥æ¡¼¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ç¸«»ö¤Ê¥µ¥²¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡Ö¥½¡¼¥¾¡¼¥·¡¼¤Î¸ø±é¤Ë¡Ê¤â¤â¥¯¥í¤Ë¡Ë¥²¥¹¥È¤Ç°ìÀÊ¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡×¤È¤¤¤¦µÈ¾Ð¤ËÂ³¤±¤Æ¡¢¸ñÈ¬¤â¡Ö¤¤¤Ä¤Ë¤·¤Þ¤¹¡©¡×¤ÈÂçÀä»¿¡£¿·Ç¯Áá¡¹¡¢½é¥¹¥Ù¥ê¤ò²óÈò¤·¤¿¸«»ö¤Ê¤â¤â¥¯¥í¤Î»°ÂêÈ¸¤ËÃíÌÜ¤À¡£