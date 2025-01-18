Image:Amazon.co.jp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2025年1月16日（木）9時から1月22日（水）23時59分まで「Amazon FashionポイントDeal祭り」を開催中。

現在、Mac miniやMac Studioと接続するだけでUSB-Cといったポートやストレージの拡張ができる「NVMe/SATA SSDケース付きMac Mini用スタンド&ハブ」や、全てのiPadシリーズのサイズに対応した「アルミニウムデスクトップスタンド」など、Satechi（サテチ）のデスク周辺アイテムがお得に登場しています。

なお、以下の表示価格は2025年1月18日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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ポートやストレージの拡張に便利。Mac miniやMac Studio向けスタンドハブがクーポン利用で20％オフ

Satechi USB-C スタンドハブ NVMe/SATA SSDスロット (Mac Mini M2 /M1, Mac Studio対応) USB-Cデータポート(10Gbps), Micro/SDカードスロット, USB-A(10/5Gbps), ヘッドホンジャックポート, スタンド USB ハブ Type-C 16,450円 （クーポン利用で20％オフ） Amazonで購入する PR PR

Satechi USB-C アルミニウム スタンド & USB ハブ Type-C (シルバー) (2018/2020 Mac Mini対応) USB-C データポート, Micro/SDカードリーダー, USB 3.0, ヘッドホンジャック, USBハブ 10,899円 （クーポン利用で15％オフ） Amazonで購入する PR PR

Satechi USB-C アルミニウム スタンド & USB ハブ Type-C (スペースグレイ) (2018/2020 Mac Mini対応) USB-C データポート, Micro/SDカードリーダー, USB 3.0, ヘッドホンジャック, USBハブ 10,809円 （クーポン利用で20％オフ） Amazonで購入する PR PR

USB-CやUSB-A、SSDも拡張できる優れモノ。「iMac（24インチ）用USB-Cスリムドック」が最大20％オフ

Satechi 24インチ iMac用 スリム USB ドッキングステーション Type-C (M.2 NVMe/SATA SSD用スロット付き) (ブルー) USBC-A/-Cデータ, USB2.0, SDカードスロット USB-C 19,679円 （クーポン利用で15％オフ） Amazonで購入する PR PR

Satechi 24インチ iMac用 スリム USB ドッキングステーション Type-C (M.2 NVMe/SATA SSD用スロット付き) (シルバー) USBC-A/-Cデータ, USB2.0, SDカードスロット USB-C 19,679円 （クーポン利用で20％オフ） Amazonで購入する PR PR

Satechi iMac 24インチ用 USB-C クランプハブ (ブルー) (2021/2023 iMac対応) USB-C データポート, 3xUSB-A 3.0, Micro/SDカードリーダー, USB ハブ Type-C 7,840円 （クーポン利用で20％オフ） Amazonで購入する PR PR

サイズを問わず全てのiPadで使えて便利！ Satechiの「アルミニウムデスクトップスタンド」が20％オフ

Satechi アルミニウム デスクトップ スタンド 角度調整 保護グリップ付き (2021 iPad Pro M1, 2020/2018 iPad Pro, 2020 iPad Airなど全てのiPadモデルに対応) 6,099円 （クーポン利用で20％オフ） Amazonで購入する PR PR

Satechi デュアル バーティカル アルミニウム スタンド (MacBook Pro/Air, iPad Proなどノートパソコン、タブレット、スマートフォン対応) 5,880円 （クーポン利用で20％オフ） Amazonで購入する PR PR

Satechi 6-in-1 タブレット スタンド USB ハブ Type-C 折り畳み式, USBハブ (iPadPro/Air/M1/M2 などUSB-Cタブレット対応) 13,512円 （クーポン利用で15％オフ） Amazonで購入する PR PR

コンパクトサイズなのにiPhoneの急速充電も可能。Qi2対応の3-in-1充電器がなんと30％オフ

Satechi Qi2 Trio ワイヤレス充電器 3in1 ワイヤレス充電器 15W急速充電 iPhone 16/15/14/13/12, AirPods Apple Watch マグセーフ充電器 アップルウォッチ 20,100円 （クーポン利用で30％オフ） Amazonで購入する PR PR

Satechi 2 in 1 USB-C Apple Watch & AirPods ワイヤレス充電ドック (Apple Watch 全シリーズ, AirPods 1/2/3/Pro対応) アップルウォッチ 充電器 7,700円 （クーポン利用で20％オフ） Amazonで購入する PR PR

Satechi USB-C アップルウォッチ 充電器 Apple Watch 充電ドック マグネット MFi認証 高速充電 Apple Watch Series 1/2/3/4/5/6/7/8/Ultra/SE/9 各種対応 4,999円 （クーポン利用で15％オフ） Amazonで購入する PR PR

滑らかな操作感と優れた耐久性を実現！ PC作業がはかどる「プレミアムマウスパッド（ヴィーガンレザー仕様）」もお得

Satechi ヴィーガンレザー マウスパッド 黒 エルゴノミック リバーシブル 傷 防水加工 お手入れ簡単 オフィス 自宅用 24.9cm x 19.05cm x 0.36cm ブラック マウス パッド 2,900円 （クーポン利用で15％オフ） Amazonで購入する PR PR

Satechi Ecoレザー マウスパッド 漆塗りやニス塗装の木製デスクにも可 (25x19cm) (ブラウン) 2,799円 （クーポン利用で20％オフ） Amazonで購入する PR PR

[Satechi] マグネット Magsafe対応 ウォレット スタンド 2x2枚収納 ヴィーガンレザー 財布 スマートウォレット カードケース ホルダー (iPhone 16 / 15 / 14 / 13 / 12対応) (ブラック) 5,850円 （クーポン利用で20％オフ） Amazonで購入する PR PR

＞＞Satechiのセール対象商品一覧を見る

また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

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Source:「Amazon FashionポイントDeal祭り」