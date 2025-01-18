¡ÖËÍ¤ÈÈà½÷¤ÈÈà½÷¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»¡×ÑÛÌò¤«¤é20Ç¯¡Ä¸µÅ·ºÍ»ÒÌò¡¦ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÂçÈ¿¶Á¡¡24Ç¯Ä«¥É¥é¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë
¡¡½÷Í¥¤ÇÀ¼Í¥¤ÎÈþ»³²ÃÎø(28)¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÁÖ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤°î¤ì¤ëºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸¤¤ÈÊë¤é¤¹¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡õÈÎÇäÅ¹¡ÖLabrador Retriever¡×(ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è)¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈþ»³¤Ï¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥×¥ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÊ£¿ôÅê¹Æ¡£¡Ö¤³¤Á¤é¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÃå¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¡¼¥«¡¼Çò¡¢¹õ¡¢¥«¡¼¥¡¢¥°¥ì¡¼¡£¥Ð¥Ã¥¯¥×¥ê¥ó¥È¤Ï¡¢»ä¤È°¦¸¤¤à¤¹¤Ó¡×¤È²Ä°¦¤é¤·¤¤°¦¸¤¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¸å¤í»Ñ¤âÈäÏª¡£¤Ë¤³¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿Ì¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èþ»³¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¥·¥ã¥ì¤«¤ï¡Á¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤É¤ì¤âåºÎï¤ÇÇº¤à¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¹¥´¶¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Èþ»³¤Ï5ºÐ¤À¤Ã¤¿2002Ç¯¤Ë¡¢ÉñÂæ¡Ö¤Æ¤ë¤Æ¤ëË·¼ç¤Î¾È»Ò¤µ¤ó¡×¤Ç»ÒÌò¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£04Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖËÍ¤ÈÈà½÷¤ÈÈà½÷¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»¡×(´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¼ç±é¡¦Áð磲¹ä¤ÎÌ¼¡ÖÑÛ¡×Ìò¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¡ÖÅ·ºÍ»ÒÌò¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£24Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHK¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Ç¤ÏàÉÔÎÑºÊáÊ¡ÅÄÆ·Ìò¤Ç½Ð±é¤·¡¢¤½¤Î¹â¤¤±éµ»ÎÏ¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£