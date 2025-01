歌手の相川七瀬(49)が18日、自身のインスタグラムを更新。衝撃的な水着姿を披露した。

相川は相川は「A lot of mud put on my body They say it contains volcanic ash(火山灰が含まれた泥をたくさん身体に塗りました)」と記し、顔や体に泥を塗り、笑顔でカメラを見つめるビキニ姿の写真をアップ。

この前の投稿では友人が住んでいる森を訪問したことを明かしており、旅行中のようだ。

この投稿には「体めっちゃ細っ背中の肉がなくて羨まし〜」「青い泥で若返ってます。アバターの俳優さんのような」「七瀬ちゃん変身してもかわいいよ」「泥まみれでも可愛いってどうよ」などのコメントが寄せられた。