「FMV Note C」をPRする俳優の八木莉可子さん

富士通クライアントコンピューティング(FCCL)は、FMVブランドをリニューアルし、その象徴となる若年層向けノートPC新製品「FMV Note C」を1月17日から提供開始する。これにともない、1月16日に行われた発表会では、ブランドリニューアルの背景や新製品の概要、および大学生のがんばる時間を応援する新プロジェクト「GOOD CAMPUS LIFE Project」について説明した。また、「FMV Note C」の登場に合わせて1月18日から公開されるTikTokミュージックドラマに出演する俳優の八木莉可子さんをゲストに迎え、「GOOD CAMPUS LIFE Project」のVol.1として早稲田大学繊維研究会と共同開発した「CAMPUS WEAR」を披露した。



富士通クライアントコンピューティング 代表取締役社長の大隈健史氏

「FMVは、1993年の誕生以来、約30年間にわたり、IT技術の進化や市場の変化に対応しながら、様々な製品を展開してきた。FMVの強みである日本国内での企画・開発・製造・サポート体制を活かし、日本での暮らしを第一に考えた製品・サービスを提供し続けてきた結果、2023年度には国内店頭PCシェアNo.1を達成し、今年度も昨年12月時点でNo.1を継続している」と、富士通クライアントコンピューティング 代表取締役社長の大隈健史氏が挨拶。「コロナ禍を経て、オンラインによる仕事や授業、行政サービスの普及など、社会は大きく変化し、パソコンは日本の暮らしや働き方に欠かせないツールへと再定義されたと考えている。そこで今回、これからの未来を見据え、FMVも変わるべき時が来たと判断し、ブランドをリニューアルすることとした」と、ブランドリニューアルに至った経緯を語る。



「FMV Note U」

「新しいFMVでは、『シンプルでわかりやすいこと』『現代にあった価値観であること』『日本の暮らしを応援すること』の3つをコンセプトとし、幅広いラインアップはそのままに各製品の個性を際立たせることで、プレミアムなブランドに成長させていく。また、これらのコンセプトを具現化するため、FMVのロゴデザインも刷新。未来志向を象徴し、シンプルで洗練されたデザインに生まれ変わった」と、ブランドリニューアルのコンセプトと新たなロゴデザインを発表。「製品名についても『FMV Note』と『FMV Desktop』の2つに統合・再編した。特に超軽量モバイルPCとして好評の『FMV LIFEBOOK UH』は、最新AI技術を搭載した『FMV Note U』となり、本体重量わずか約848gの世界最軽量Copilot+ PCへと進化して登場する」と、製品体系もわかりやすく再編したという。



「FMV Note C」

「そして、今回のブランドリニューアルを象徴する新モデルとして若年層の価値観にフォーカスした『FMV Note C』を発売する。同モデルの企画・開発にあたっては、社長直下の『FMV From Zeroプロジェクト』を立ち上げ、20代の若手社員をブランドリーダーに任命した。商品化までには紆余曲折あったが、自信を持って提供できる製品に仕上がったと自負している」と、若手社員が中心となり、若年層が本当に欲しいPCをゼロから作り上げたのだと力を込める。「さらに、今回のブランドリニューアルに合わせて、新しい企業活動として『GOOD CAMPUS LIFE Project』をスタートする。このプロジェクトは、これまでの大学との協業や協創活動を発展させたもので、現代の学生の価値観を深く理解し、社会や学生を応援するFMVの意思を明確に示す取り組みとなる」と、大学生のがんばる時間を応援する「GOOD CAMPUS LIFE Project」にも注目してほしいと訴えた。



富士通クライアントコンピューティング FMV Note C ブランドマネージャーの堀志織氏

続いて、同 FMV Note C ブランドマネージャーの堀志織氏が、若手社員を中心とした「FMV From Zeroプロジェクト」および新製品「FMV Note C」の概要について説明した。「PCに求められるすべての要素をゼロから見直す『FMV From Zeroプロジェクト』は、7名の若手社員が参画し、2022年に発足。翌年には、私を含めた3名がFMV Note C ブランドマネージャーに就任し、本格的な製品開発がスタートした」とのこと。「開発を進める上で、私たちが最も大切にしたのは『パソコンへの本音』。プロジェクトメンバーが自分自身の大学生時代を振り返り、また実際に大学生へのヒアリングを重ねる中で、若年層はPCに対して『興味がない』『難しい』『勉強や課題をやるには絶対必要』『わからないけど買いたい』など、モヤモヤした思いを抱えていることがわかってきた。そこで、こうした本音に正面から向き合い、『がんばる時間を、心地よい時間へ。』を開発コンセプトに掲げた」と、PCを使う時間を心地よくすることを目指して開発を進めたという。



「FMV Note C」(左から:エクルベージュ、ミストグリーン、スモークグレー)

「心地よさを実現するために、『Noiseless Design』『Comfortable Silence』『Original Apps』の3つのポイントにこだわった。『Noiseless Design』では、余計なノイズとなる隙間や凹凸を徹底的にそぎ落とし、シンプルな外観デザインにすると共に、PCを開けるたびに気分が上がるバイカラーデザインを採用した。外側はピュアなシルバー、内側は個性を楽しめるエクルベージュ、ミストグリーン、スモークグレーの3色を用意している」と、ノイズレスなデザインで、外側と内側でカラーが異なる3色のカラーバリエーションを展開。「『Comfortable Silence』では、図書館や講義中でも気兼ねなく使用できるよう、静かで快適な使い心地にこだわった。大学生がPCを買ってから後悔したこととして『ファンの音がうるさい』という声が挙がっていた。そこで、エンジニアチームが熱解析を繰り返して熱問題を解決し、ファンレス設計を実現した」と、ファンのない静音設計で使用場所を選ばず使えるとのこと。「『Original Apps』では、大学生の使い方を徹底的に観察し、彼らの使い方にマッチする3種のAIアプリを搭載した。『Umore』は、カメラに映る顔をAIが立体的に認識し、肌質や顔色を補正して自然なバーチャルメイクを施すアプリ。『Quick Capture』は、AI技術を活用して画面の変化を検出し、自動でキャプチャを保存してくれるアプリ。『Float Access』は、画面キャプチャ機能、最前面固定機能、クリップボード機能、ファイル検索機能の4つの機能を左クリック長押しで簡単に起動して使用できるアプリとなっている」と、大学生の使い方に寄り添ったアプリを厳選して搭載していると教えてくれた。



富士通クライアントコンピューティング FMV Note C ブランドマネージャーの佐藤快氏

次に、大学生のがんばる時間を応援する「GOOD CAMPUS LIFE Project」の活動について、同 FMV Note C ブランドマネージャーの佐藤快氏が紹介した。「FMVでは、これまでもさまざまな大学とコラボレーションを行っており、FMVが持つ高い技術力を生かした共同研究に取り組んできた。今回新たに始動する『GOOD CAMPUS LIFE Project』では、大学生が自分の興味や夢に向かってがんばる時間が、より心地よく、さらにワクワクする時間になるよう活動していく」と、プロジェクトの活動方針を示す。「活動にあたり、現役大学生1000人に調査を行ったところ、大学生活は『忙しい』と感じている人が7割以上を占め、『遊び』よりも『勉強』を重視する、がんばる大学生の姿が明らかになった。そこで、従来の領域を拡張し、PCにとどまらず想像力や感性を刺激する形で大学生を応援していこうと考えた」と、新たなアプローチで多面的に大学生を応援していくという。「その第1弾として、PCとファッションを掛け合わせたキャンパスライフ専用ウェア『CAMPUS WEAR』を、早稲田大学繊維研究会と共同開発した。感性豊かな大学生とディスカッションを重ね、ファッショナブルでありながらもPC作業を心地よくするための工夫が凝らされたデザインとなっている」と、がんばる大学生に必要な機能が詰まったウェアが完成したと胸を張っていた。



俳優の八木莉可子さん

ここで、「FMV Note C」の発売にともない公開されるTikTokミュージックドラマ「うぇいだけが青春ですか?」に出演する俳優の八木莉可子さんが登場し、ドラマのティザー映像が上映された。このドラマで八木さんは、真面目に勉強をがんばる大学生“リカコ”と、もうひとりの陽キャな自分“ちゃんりか”を一人二役で演じている。「昨年3月に大学を卒業したばかりなので、共感できるところが多くて、最近の大学生が抱える本音や葛藤がたくさん詰まった作品になっていると思う。ドラマの中では一人二役を演じているが、今までにない経験だったので、私にとって新たな挑戦だった」と、自身の大学生活での経験を重ねながら等身大で一人二役に挑んだという八木さん。「また今回、リズムに合わせながら心の声を歌う『ポエトリーリーディング』にも初挑戦した。ラップのような感じで、リズムを取りながら文章を読んでいくのがちょっと難しかったが、ワクワクして楽しい撮影だった」と、ポエトリーリーディングに注目してほしいと笑顔を見せていた。

「私の大学生時代は、仕事と勉強の両立が大変で、とても忙しかった。大学4年生の時期には、撮影現場やロケ地にもPCを持っていって卒業論文の制作に取り組み、なんとか書き上げることができた。この時のPCの存在は本当にありがたかった。今回のFMVのブランドリニューアルでは、大学生に寄り添った新製品『FMV Note C』が発売されるが、可愛いデザインで好みのカラーバリエーションが選べるので、学生のモチベーションアップにもつながると思う。タイピングの感覚も気持ちよくて、キーを打つのも楽しくなってくる」と、「FMV Note C」は現代の大学生にピッタリのPCではないかと感想を述べていた。



左から:八木莉可子さん、「CAMPUS WEAR」を着用したモデル

そして、「GOOD CAMPUS LIFE Project」のVol.1として開発した「CAMPUS WEAR」がステージ上で初披露された。「CAMPUS WEAR」は、プロジェクトの中で考案された「CUSHION JUMPER」をモデルデザインに開発したキャンパス専用ウェア。外して使うこともできる背中と腕のクッションが、長時間のPC作業をサポートし、ネックピローにもなる収納式フードは、被ることで集中しやすい視界になるように設計されている。細かなものを分別して収納できるインナーポケットには、イヤホンや充電器などの周辺機器を入れることができる。



「CAMPUS WEAR」

「CAMPUS WEAR」を見た八木さんは、「PCとファッションの掛け合わせで、どんなウェアが生まれるのか想像つかなかったが、すごくおしゃれで可愛いデザインになっている。腕のクッションはフワフワしていて、これなら長時間作業をしていても疲れが軽減されると感じた。背中にあるクッションは取り外せて、その上に座れるのでとても便利。収納式フードはネックピローになるだけでなく、視界を遮って1人の空間をつくれるので、集中して作業を進めることができると思う」と、大学生の使い心地にこだわった革新的なデザインと機能性を大絶賛していた。

[小売価格]オープン

[発売日]1月17日(金)

富士通クライアントコンピューティング=https://www.fujitsu.com/jp/group/fccl/

FMVブランドサイト=https://www.fmworld.net/fmv/