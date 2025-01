映画『aespa: WORLD TOUR in cinemas』がBlu-ray＆DVD化！メンバー4人それぞれの未公開ソロステージも

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■初ワールドツアー『aespa LIVE TOUR 2023 ‘SYNK : HYPER LINE’』から、 英国・ロンドンのO2アリーナ公演の様子を中心に映画化!

024年4月に公開されたaespaの映画『aespa: WORLD TOUR in cinemas』がBlu-ray&DVD化されることが決定した。

映画『aespa: WORLD TOUR in cinemas』は、2023年に全世界21都市で観客を魅了した初のワールドツアー『aespa LIVE TOUR 2023 ‘SYNK : HYPER LINE’』の最終章を飾るライブ映画。

ロンドンの世界的に有名な会場である「O2アリーナ」での熱狂的な公演の様子を中心に描かれる。

映画館でしか観られないワールドツアーの舞台裏インタビューや、「Black Mamba」「Next Level」「Savage」などの大ヒット曲、MY(aespaのファンダムネーム)が熱狂した「Illusion」「Salty & Sweet」、そしてメンバー4人それぞれの未公開ソロステージを含む多くの曲も収録されている。

本作はプレミアムエディションとスタンダードエディションが発売。プレミアムエディションには、初回特典としてブックレット(カラー20ページ)、フィルム風フォトカード4種セットを封入。スタンダードエディションには、初回特典としてランダムフィルム風フォトカード1種が同封される。詳細は後日発表となる。

リリース情報

2025.03.26 ON SALE

Blu-ray&DVD『aespa: WORLD TOUR in cinemas』

監督:オ・ユンドン / キム・ハミン

キャスト:KARINA, GISELLE,WINTER, NINGNING

制作会社:CJ 4DPLEX, ScreenX Studio

配給:エイベックス・フィルムレーベルズ

(C)2024 SM ENTERTAINMENT CO., Ltd. All Rights Reserved.

『aespa: WORLD TOUR in cinemas』作品サイト

https://aespa-movie.jp

aespa OFFICIAL SITE

https://aespa-official.jp/