米Microsoftは1月17日(現地時間)、「Windows 11 Insider Preview Build 26120.2992 (KB5050083)」をDevチャネルにリリースした。Snapdragonを搭載したCopilot+ PCにおいて、Copilotで検索性能が向上したWindows検索を試すことができる。AMDおよびIntelを搭載したCopilot+ PCについても、近日中にサポートが開始される予定である。

新しいWindows検索は、ファイルや設定の検索を容易にする。従来のインデックス機能に加え、「セマンティックインデックス」が導入されており、ファイル名や設定の正確な名称を覚えていなくても、自然な言葉で説明するだけで目的のファイルや設定を見つけることが可能だ。たとえば、「bridge at sunset」(夕焼けの橋)と入力すれば関連画像が表示され、「Europe trip budget」(ヨーロッパ旅行の予算)と入力すれば関連ドキュメントが検索される。また、「change my theme」(テーマを変更)と入力することで、テーマを変更するための設定に簡単にアクセスできる。この検索機能はオフライン環境でも利用可能である。自然な言葉で説明して、タスクバーから文書や画像を検索可能対応ファイルフォーマット:ドキュメント: .txt、.pdf、.docx、.doc、.rtf、.pptx、.ppt、.xls、.xlsxなど画像: .jpg/.jpeg、.png、.gif、.bmp、.icoなど対応言語は、英語、日本語、中国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語(順次拡大予定)。設定の検索は現在、「設定」アプリ内でのみ動作するが、将来のビルドではタスクバーのWindows検索ボックスでも対応予定である。現時点での検索対象は、ローカルに保存されてインデックスされたファイルに限定されており、ユーザーは設定 > プライバシー > セキュリティ > Windows検索で、PC内のインデックス対象範囲を調整したり、またはPC全体に拡張するなど、柔軟にカスタマイズできる。また、将来的にはOneDriveなどクラウドストレージに保存されたドキュメントや写真の検索もサポートされる見込みだ。このほか、「Click to Do」([実行]をクリック:プレビュー)に、Refineという新しいテキストアクションが追加された。テキスト上で[Win]+クリックまたは[Win]+[Q]を押すことでインタラクティブなオーバーレイが表示され、文章の校正やリライトを簡単に行うことができる。