ÂíÆâ¸øÈþ¡¢³¤³°¤Î»Å»ö¤Ë°ÕÍß¡Ö±Ñ¸ì¤ò¶Ë¤á¤¿¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÂíÆâ¸øÈþ¡Ê35¡Ë¤¬18Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿±Ç²è¡ØÅ¨¡Ù¸ø³«µÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ç¿Í¸ø¡¦µ·½õ¤ò±é¤¸¤¿Ä¹ÄÍµþ»°
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ºî²È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´é¤ò»ý¤Á¡¢Ê¸ÃÅ¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤ÎÀï¤¤¤ò·Ð¤Æ¡¢À¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¿Åû°æ¹¯Î´»á¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤¬¸¶ºî¡£±Ç²è¡Ø¶ÍÅç¡¢Éô³è¤ä¤á¤ë¤Ã¤Æ¤è¡Ù¡¢¡ØñÙ¤·³¨¤Î²ç¡Ù¤ÎµÈÅÄÂçÈ¬¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¥â¥Î¥¯¥í±Ç²è¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£¡ØÂè37²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¡ÊTIFF¡Ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¿ÅìµþÅÔÃÎ»ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Û¤«¡¢µÈÅÄ´ÆÆÄ¤¬ºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¡¢Ä¹ÄÍ¤¬ºÇÍ¥½¨ÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É»°´§¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢ÅÏÊÕµ·½õ¡¢77ºÐ¡£¸µÂç³Ø¶µ¼ø¤Çº£¤Ï¥ê¥¿¥¤¥¢¤·¡¢ºÊ¤ËÀèÎ©¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ëÈà¤Ï¡¢Ä«µ¯¤¤ë»þ´Ö¡¢¿©»ö¡¢°áÎà¡¢»È¤¦Ê¸Ë¼¶ñ°ì¤Ä¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤òÃ°Ç°¤Ë°·¤¤¡¢ÍÂÃù¶â¤Î»Ä¹â¤ÈÀ¸³èÈñ¤¬¤¢¤È²¿Ç¯»ý¤Ä¤«¤ò·×»»¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¼÷Ì¿¤òÃÎ¤ë¡£¤½¤ó¤Êµ·½õ¤Î¸µ¤Ë¤¢¤ëÆü¡ÖÅ¨¡×¤¬¸½¤ì¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡ËÜºî¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦µ·½õ¤Î¤«¤Ä¤Æ¤Î¶µ¤¨»Ò¤ò±é¤¸¡¢¡Ø¥¢¥¸¥¢¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¡Ù¤Î¡Ö½õ±é½÷Í¥¾ÞÉôÌç¡×¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂíÆâ¤Ï¼«¿È¤ÎÌò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼ÂÂ¸¤·¤¿¤Î¤«¡¢µõÁü¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤ÎÌò¤Ë¤È¤Æ¤â¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦µ·½õ¤Î¤è¤¦¤Ë¡È¾Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡É¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¾Íè¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¤¢¤ó¤Þ¤ê¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡£¤¤¤Ä»à¤ò·Þ¤¨¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¾ï¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÂè°ì¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¤³¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡×¤ÈÏÃ¤¹¤â¡¢¡Ö³¤³°¤Î¤ª»Å»ö¤ÎÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢±Ñ¸ì¤ÎÊý¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÏÄ¹ÄÍµþ»°¡Ê79¡Ë¡¢¾¾ÈøÍ¡¡Ê49¡Ë¡¢¾¾Èøµ®»Ë¡Ê64¡Ë¡¢µÈÅÄÂçÈ¬´ÆÆÄ¡Ê61¡Ë¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ç¿Í¸ø¡¦µ·½õ¤ò±é¤¸¤¿Ä¹ÄÍµþ»°
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ºî²È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´é¤ò»ý¤Á¡¢Ê¸ÃÅ¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤ÎÀï¤¤¤ò·Ð¤Æ¡¢À¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¿Åû°æ¹¯Î´»á¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤¬¸¶ºî¡£±Ç²è¡Ø¶ÍÅç¡¢Éô³è¤ä¤á¤ë¤Ã¤Æ¤è¡Ù¡¢¡ØñÙ¤·³¨¤Î²ç¡Ù¤ÎµÈÅÄÂçÈ¬¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¥â¥Î¥¯¥í±Ç²è¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£¡ØÂè37²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¡ÊTIFF¡Ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¿ÅìµþÅÔÃÎ»ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Û¤«¡¢µÈÅÄ´ÆÆÄ¤¬ºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¡¢Ä¹ÄÍ¤¬ºÇÍ¥½¨ÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É»°´§¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦µ·½õ¤Î¤«¤Ä¤Æ¤Î¶µ¤¨»Ò¤ò±é¤¸¡¢¡Ø¥¢¥¸¥¢¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¡Ù¤Î¡Ö½õ±é½÷Í¥¾ÞÉôÌç¡×¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂíÆâ¤Ï¼«¿È¤ÎÌò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼ÂÂ¸¤·¤¿¤Î¤«¡¢µõÁü¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤ÎÌò¤Ë¤È¤Æ¤â¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦µ·½õ¤Î¤è¤¦¤Ë¡È¾Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡É¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¾Íè¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¤¢¤ó¤Þ¤ê¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡£¤¤¤Ä»à¤ò·Þ¤¨¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¾ï¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÂè°ì¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¤³¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡×¤ÈÏÃ¤¹¤â¡¢¡Ö³¤³°¤Î¤ª»Å»ö¤ÎÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢±Ñ¸ì¤ÎÊý¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÏÄ¹ÄÍµþ»°¡Ê79¡Ë¡¢¾¾ÈøÍ¡¡Ê49¡Ë¡¢¾¾Èøµ®»Ë¡Ê64¡Ë¡¢µÈÅÄÂçÈ¬´ÆÆÄ¡Ê61¡Ë¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£