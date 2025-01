結成5周年｢はぴだんぶい｣のテーマカフェを東京･名古屋･大阪で期間限定開催♡

エルティーアールでは、サンリオの人気ユニット「はぴだんぶい」の結成5周年をお祝いするテーマカフェを、2025年1月31日(金)から3月2日(日)までの期間限定で開催いたします。キャラクターをデザインしたかわいいメニューや、テーマカフェのオリジナルグッズも登場。3都市で開催されるので、ぜひこの機会に足を運んでみてください。

結成5周年記念のテーマカフェが登場

サンリオの男のコキャラクターが集結したユニット「はぴだんぶい」の結成5周年をお祝いする、テーマカフェが東京・名古屋・大阪で開催されることが決まりました。

ポチャッコ・タキシードサム・バッドばつ丸・あひるのペックル・ハンギョドン・けろけろけろっぴの6人が集結したユニットで、公式Xはフォロワー30万人を超えるなど、注目を集めています。

カフェには、6人が楽しくピクニックをしているような、華やかでかわいいピクニックメニューが登場。ぜひこの機会にチェックしてみてください。

開催概要

日程 2025年1月31日(金)~3月2日(日)

店舗

・東京(原宿):BOX cafe&space キュープラザ原宿店

・愛知(名古屋):BOX cafe&space 名古屋ラシック1号店

・大阪(心斎橋):Collabo_Index SHINSAIBASHI

カフェサイトオープン 2025年1月14日(火)12:00※予約スタート18:00~

予約金 価格:660円(税込)

※予約特典付き

※1申込につき4席まで予約可

カフェメニューをご紹介

はぴだんぶい みんなのサンドイッチ

価格:3,780円(税込)

※限定カード2枚付き

※パンは角食パンのみのご提供

※事前予約数量限定

ポチャッコのサンドイッチBOX

価格:1,690円(税込)

バッドばつ丸のサンドイッチBOX

価格:1,690円(税込)

※生魚を使用

ハンギョドンのサンドイッチBOX

価格:1,690円(税込)

あひるのペックルのサンドイッチBOX

価格:1,690円(税込)

タキシードサムのサンドイッチBOX

価格:1,690円(税込)

けろけろけろっぴのサンドイッチBOX

価格:1,690円(税込)

はぴだんぶい 5thア・ラ・モード

価格:1,490円(税込)

ピクニックワッフル

価格:1,290円(税込)

【期間限定】ポチャッコのためのバースデーケーキ!

価格:1,890円(税込)

※2月20日(木)~3月2日(日)

ピクニックドリンク(全6種)

価格:各990円(税込)

ポチャッコ:クランベリージャスミンティー

バッドばつ丸:巨峰ソーダ

ハンギョドン:ラムネソーダ

あひるのペックル:レモンソーダ

タキシードサム:ピーチジャスミンティー

けろけろけろっぴ:グリーンアップルジャスミンティー

【はぴだんぶい】オリジナルグッズも必見

アクリルキーホルダー(ランダム6種)

価格:770円(税込)

缶バッジ(ランダム6種)

価格:605円(税込)

アクリルクリップ(全6種)

価格:825円(税込)

バンダナハンカチ

価格:1,760円(税込)

巾着

価格:1,540円(税込)

タイムマーカー付きボトル

価格:1,980円(税込)

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655341

結成5周年記念のカフェまで足を運んでみて

はぴだんぶいの結成5周年を祝した、期間限定のテーマカフェをご紹介しました。

東京と大阪、名古屋の全3都市で開催される期間限定のテーマカフェで、キャラクターをデザインしたオリジナルのメニューや、テーマカフェのオリジナルグッズなどを展開。

ファンは必見なので、ぜひこの機会に足を運んでみてはいかがでしょうか。