¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î»àÂÎÄ´ºº´±¤¬ÌÜ·â¤·¤¿Èá»´¤Ê¸½¾ì
¡Ê¼Ì¿¿¡§rmbarricarte¡¿PIXTA¡Ë
NETFLIX¥É¥é¥Þ¡Ö»¦¿Í»ö·ï¥Õ¥¡¥¤¥ë¡§¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡×¤Î¸¶°Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿»àÂÎÄ´ºº´±¡¦¥Ð¡¼¥Ð¥é¡¦¥Ö¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤è¤ë¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ø»àÂÎ¤ÈÏÃ¤¹¡¡NY»àÂÎÄ´ºº´±¤¬¸«¤¿5000¤Î»à¡Ù¡Ê²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡Ë¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Ãø¼Ô¤Ï2015Ç¯¤Þ¤Ç¤Î23Ç¯´Ö¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¸¡»ë¶É¤Ë»àÂÎÄ´ºº´±¡ÊË¡°å³ØÄ´ºº´±¡Ë¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¡£¤³¤Î´Ö¡¢»¦¿Í»ö·ï680¿Í¤ò´Þ¤à5000¿Í°Ê¾å¤Î»àÂÎ¤òÄ´ºº¤·¡¢Æó½Å»¦¿Í¡¢±¢»´¤Ê¼«»¦¡¢Ì¤À®Ç¯¼Ô¤Î¥ì¥¤¥×»¦¿Í¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»à°ø¤ÎÄ´ºº¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¡£
Ãø¼Ô¤¬»àÂÎÄ´ºº´±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¾É¡£¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¿¦¶È·±Îý¤Ç»àÂÎÄ´ºº´±¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Ë½Ð²ñ¤¦¡£¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤Ï¡¢°å³ØÅªÃÎ¼±¤Î¤Û¤«¡¢Ä´ºº¤äË¡°å³Ø¤ÎÃÎ¼±¤È¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¸½¾ì¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¤¡¢»à¤Ë»ê¤Ã¤¿¸¶°ø¤òÃµ¤ë¤³¤È¡£
¥·¥ê¥¢¥ë¥¥é¡¼¡¢¸ÉÆÈ»à¡¢¼«»¦¡¢¤½¤·¤Æ9¡¦11--¡Ä¥¢¥á¥ê¥«¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¿ô¡¹¤Î¶§°»ö·ï¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤¿Ãø¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹îÌÀ¤ÊµÏ¿¡Ø»àÂÎ¤ÈÏÃ¤¹¡¡NY»àÂÎÄ´ºº´±¤¬¸«¤¿5000¤Î»à¡Ù¤è¤ê¡¢Âè11¾Ï¡Ö»¦¤¹¼Ô¤È»¦¤µ¤ì¤ë¼Ô¡×Á´Ê¸¤òÆÃÊÌ¤Ë¸ø³«¡£
¢¨Ê¸Ãæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥¨¥ë¥º¤ÏËÜ½ñ¤Î¸ì¤ê¼ê¤Ç¤¢¤ë¥Ð¡¼¥Ð¥é¡¦¥Ö¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬º©°Õ¤Ê±¿Å¾¼ê¡¢¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥Ï¡¼¥·¥å¤Ï·É°¦¤¹¤ë°å»Õ¡£
¡Ö»¦¤¹¼Ô¤È»¦¤µ¤ì¤ë¼Ô¡×
1997Ç¯9·î¡¢¤ï¤¿¤·¤Ï¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥Ï¡¼¥ì¥à¤Ë¤¢¤ë¸ø±Ä½»ÂðÃÄÃÏ¡Ò¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ï¥¦¥¹¡Ó¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£µ¨Àá¤Ï²Æ¤«¤é½©¤Ø¤È°Ü¤êÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¸á¸å¤Îµ¤²¹¤Ï24ÅÙ¤Ç¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤ÊÅ·µ¤¤À¤Ã¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤É¼«Á³»à¤Î°Æ·ï¤ò½ª¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤éÄ´ºº¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Û¤È¤ó¤É²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¨¡¨¡ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢·úÊª¤ÎºÇ¾å³¬¤Î³¬ÃÊ¤ÎÍÙ¤ê¾ì¤Ç²Ð»ö¤¬µ¯¤¤¿¤È¡¢½»¿Í¤¬911¤ËÄÌÊó¤·¤¿¤³¤È¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¸½¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¾ÃËÉ»Î¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥¸¥ô¥£¥Ë¥¹¤¬²Ð¤ò¾Ã¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ºÇ½é¤Ï¥´¥ß¤¬Ç³¤¨¤¿¤Î¤À¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥¨¥ë¥º¤Î¼Ö¤Ç¸½¾ì¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¾ÃËÉ¼Ö¤Î¶á¤¯¤Ë¼Ö¤òÄä¤á¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¥´¥ß¤¬»¶Íð¤¹¤ë¾®Æ»¤òÊâ¤¤¤ÆÌÜ»Ø¤¹½»½ê¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿·úÊª¤Ï¡¢¸ø±Ä½»ÂðÃÄÃÏ¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê·úÊª¤¬Î©¤ÁÊÂ¤ÖÌÂµÜ¤Î¤è¤¦¤ÊÉßÃÏ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£´ÉÍý¿Í¤Î¸Æ¤ÓÎë¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¡¢Æþ¸ý¤Î¥É¥¢¤Ë¤¢¤ë¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤ÎÈÖ¹æ¤òÅ¬Åö¤Ë²¡¤·¤¿¤¢¤È¡¢¥í¥Ã¥¯¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡£¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥¨¥ë¥º¤¬ÏÓ¤Ç¤ï¤¿¤·¤ò¸å¤í¤Ë²¡¤·¤ä¤ê¡¢¥É¥¢¤ò³«¤±¤¿¡£
¡ÖÂÔ¤Ã¤¿¡£Àè¤Ë¤ï¤¿¤·¤¬Ãæ¤ò¸«¤è¤¦¡×
Èà¤Ï¡¢¼å¼Ô¤ò¤Í¤é¤¦¶¯Åð¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È·Ù²ü¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÐ¤Î¥¿¥¤¥ë¤¬Éß¤«¤ì¤¿Çö°Å¤¤¥í¥Ó¡¼¤ò¤Î¤¾¤¤³¤ó¤À¡£¤¢¤¿¤ê¤ò¸«¤Þ¤ï¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤ï¤¿¤·¤ËÃæ¤ËÆþ¤ë¤è¤¦Â¥¤·¤¿¡£
¤ï¤¿¤·¤ÏÈà¤ÎÌÜ¤ò¸«¤¿¡£¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥¨¥ë¥º¡×¡£Èà¤Ï¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¨¡¨¡°ìÉô¤Î½»¿Í¤¿¤Á¤«¤éà°ÜÆ°ÊØ½êá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¨¡¨¡¤Ë¾è¤Ã¤Æ15³¬¤Ç¹ß¤ê¤¿¡£Ä¹¤¤Ï²¼¤Ï·Ö¸÷Åô¤ÎÌÀ¤«¤ê¤ÇÇö°Å¤¤²«³ì¿§¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·Ö¸÷Åô¤Î¤¦¤Á¤ÎÈ¾Ê¬¤ÏÅÅµå¤¬ÀÚ¤ì¡¢»Ä¤ê¤Ï¥¸¡¼¥¸¡¼¤È²»¤òÎ©¤Æ¤¿¤ê¡¢ÅÀÌÇ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥¨¥ë¥º¤Ï·Ù´±¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤ï¤¿¤·¤ËÉÕ¤Åº¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¼Ö¤ØÌá¤Ã¤¿¡£¤ï¤¿¤·¤ÏÃ»¤¤³¬ÃÊ¤ò¾å¤ê¡¢²°¾å¤ËÆÍ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÅã²°¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡£
ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÌµ»Ä¤Ê¸÷·Ê¤Ë¤Ï¤Ã¤ÈÂ©¤ò¤Î¤ó¤À¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÜ¤ò¤½¤é¤·¤Æ¡¢¿´¤òÍî¤Á¤Ä¤«¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤¿¡£¾Æ¤±¤¿¤À¤ì¤¿¿ÈÂÎ¤Ï¿È¤ÎÌÓ¤¬¤è¤À¤Ä¤Û¤É¶²¤í¤·¤¯¡¢¿Í´Ö¤Î·Á¤ò¤æ¤¬¤á¤¿¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¤ß¤¿¤¤¤À¤Ã¤¿¡£Ç³¤¨¤ÆÇË²õ¤µ¤ì¤¿¿Í´Ö¤Ï½¹°¤Ç¶²¤í¤·¤¯¡¢¤³¤Î¼ï¤Î»àÂÎ¤ò¸«¤ë¤È¿´¤¬¤Ò¤ë¤à¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¨»´¤µ¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë´·¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¿Í´Ö¤é¤·¤µ¤òÊÝ¤Á¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤Ê¤ª¤µ¤éÌµÍý¤À¡£¤ï¤¿¤·¤ÏÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤·¤Æ»Å»ö¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¡£¥¿¥Õ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡£
¤ï¤¿¤·¤Ï¸½¾ì¤ò¸«¤¿¡£»×½Õ´üº¢¤Î¾¯½÷¤¬·ÚÎÌ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÊÉ¤ËÈ¾¤Ð´ó¤ê¤«¤«¤ë¤è¤¦¤ËÊø¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾®ÊÁ¤Ê¿ÈÂÎ¤Ï¤Í¤¸¤ì¡¢Ç³¤¨¤¿Éô°Ì¤¬¤Þ¤Ð¤é¤Ë¹õ¾Ç¤²¤Ë¤Ê¤êÇá¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Ç®¤Ç¶ÚÆù¤¬¾Æ¤«¤ì¡¢»Í»è¤¬½Ì¤Þ¤ê¤Í¤¸¶Ê¤²¤é¤ì¤ëÁ°¤Ë¡¢¤³¤Î°¥¤ì¤Ê¾¯½÷¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤¬Çò¤¯Éâ¤½Ð¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò°Ï¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¹õ¤¤Çá¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Èà½÷¤ÎÊÒÂ¤Ï¾Æ¤±Íî¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£
»¦¿Í»ö·ï¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ê
±ì¤¯¤µ¤¤¶õµ¤¤Î¤Ë¤ª¤¤¤ò¤«¤°¤È¡¢ÀÐÌý¤Î¥Ä¥ó¤È¤¹¤ë¤Ë¤ª¤¤¤¬¹¢¤Ë¹¤¬¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¡£Ç³¾ÆÂ¥¿ÊºÞ¤Î¤Ë¤ª¤¤¤À¡£¸±¤·¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿·º»ö¤¬¡¢ÁëÉßµï¤Î¾å¤Ë¤¢¤ë¥é¥¤¥¿¡¼ÍÑ¤Î±ÕÂÎÇ³ÎÁ¤ÎÍÆ´ï¤ËÌÜ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£¤¬¤é¤ó¤È¤·¤¿¾®Éô²°¡¢ÊÉ¤Ï·ÚÎÌ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬¤à¤½Ð¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥»¥á¥ó¥È¤Î¾²¤Ï¤Û¤³¤ê¤À¤é¤±¤À¡£Ìý¤®¤Ã¤¿³¥¿§¤ÎÁë¤¬°ì¤Ä¡£ÍÏ¤±¤¿¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î¤«¤µ¤¬¤«¤«¤Ã¤¿ÍçÅÅµå¤¬Å·°æ¤«¤é¤Ö¤é²¼¤¬¤ê¡¢Çö°Å¤¤ÌÀ¤«¤ê¤¬Êø¤ì¤¿¿ÈÂÎ¤ò¤«¤í¤¦¤¸¤Æ¾È¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¤¤Ä¤â¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤Å·µ¤¤À¤Í¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤±¤â¤Ê¤¤¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ä¥á¥Ã¥Ä¤ÎÏÃÂê¤â½Ð¤Ê¤¤¡£¡Ö¥Ï¡¼¥¤¡¢¥Ð¡¼¥Ö¡¢Ä´»Ò¤Ï¤É¤¦¡©¡×¤È¤¹¤é¿Ö¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼çÇ¤·º»ö¤«¤é¤Î´ÊÃ±¤ÊÊó¹ð¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö½÷À¡¢¿È¸µÉÔ¾Ü¡¢18ºÐ¤°¤é¤¤¡£ÎÙ¿Í¤«¤é911¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸å¾ÃËÉÂâ¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë°äÂÎ¤òÈ¯¸«¡£»¦¿Í»ö·ï¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ê¡×
¾ÃËÉ»Î¤¬Ã¼¤ËÎ©¤Á¡¢¾²¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¯½÷¤ËÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤·¤Ê¤¬¤é¥Û¡¼¥¹¤ò´¬¤¤¤¿¡£´é¤òÊÉ¤Ë¸þ¤±¤¿¤Þ¤Þ¡¢¸ª¤Ë¸ý¤ò²¡¤·Åö¤Æ¤Æ³±¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£´Õ¼±ÈÉ¤Î·º»ö¤¿¤Á¤¬ÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢¾Úµò¤òÃµ¤¹¤¿¤á¤Ë¾ÈÌÀ¤òÀßÃÖ¤·¤ÆÉô²°¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤·¤¿¡£½äºº¤Ï¸½¾ì¤Ë¥Æ¡¼¥×¤òÄ¥¤ê½ä¤é¤»¤ÆÎ©¤ÁÆþ¤ê¶Ø»ß¤Ë¤·¡¢³¬ÃÊ¤Î¥É¥¢¤Î¤È¤³¤í¤Ë·Ù´±¤¬Î©¤Ã¤¿¡£Á´°÷¤¬ÌÛ¡¹¤Èºî¶È¤·¤¿¡£
¾®¤µ¤Ê°äÂÎ¤ÎÂ»½ý¤È¡¢¤Û¤³¤ê¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¤¬¤é¤ó¤È¤·¤¿Éô²°¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¡¢²Ð½ý¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÂÀ¤â¤â¤Ë¤Ä¤¤¤¿´ñÌ¯¤Ê³Ê»Ò¾õ¤ÎÀ×¤Ë¼ó¤ò¤«¤·¤²¤¿¡£¾Æ¤±¤¿¤À¤ì¤¿´é¤ÏÉÔµ¤Ì£¤Ê¾Ð¤ß¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¤Þ¤Þ¸Ç¤Þ¤ê¡¢¾å²¼¤Î¿°¤¬¤á¤¯¤ì¤ÆÊÂ¤Ó¤ÎÎÉ¤¤Çò¤¤»õ¤¬¤à¤½Ð¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ç³¾Æ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥È¡£¤Ä¤Þ¤ê¿ÈÂÎ¤¬Ç³¤¨¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢¸¡»ë¼Ô¤Î¸í²ò¤ò¾·¤¯¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢³°¸«¤¬ÊÑ²½¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¸½¾Ý¤À¡£¹âÇ®¤Ç¶ÚÆù¤äç§¤«¤é¿åÊ¬¤¬Ã¥¤ï¤ì¡¢¼ý½Ì¤·¤Æ¹Å¤¯¤Ê¤ë¡£¾¯½÷¤Î»Í»è¤Ï¤Í¤¸¤ì¤Æ¶Ê¤¬¤ê¡¢ÇØÃæ¤Ï´Ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Î¾¼ê¤ò¸Ç¤¯°®¤ê¤·¤á¡¢Î¾ÏÓ¤Ï¾åÊý¤ËÏÑ¶Ê¤·¡¢Î¾É¨¤Ï¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¨¡¨¡¤Þ¤ë¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¿¤á¡¢à¥Ü¥¯¥µ¡¼»ÑÀªá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¤³¤Î»Ò¤ÏÀï¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾¡¤ÁÌÜ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤¢¡¢¥Ð¡¼¥Ð¥é¡×¡£·º»ö¤Ï³±Ê§¤¤¤·¤Æ¤«¤é¸ý¤ò³«¤¤¤¿¡£¡Ö¤³¤Î»ÅÂÇ¤Á¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Ë¤³¤Î»Ò¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡£Èà¤Ï¤½¤¦¼ÁÌä¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÅú¤¨¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î²Ð½ý¤Ï»à¸å¤Î¤â¤Î¤Í¡×¤È¤ï¤¿¤·¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Ç¤âÉ¡¤Î·ê¤È¸ý¤ÎÃæ¤ËÇá¤¬¤¢¤ë¡£¤ª¤½¤é¤¯¸ÆµÛ¤ò¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤ÏÌÀÆü¤Î¸¡»à¤Ç¤ï¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¡ÖËÜÊª¤Î¥¯¥ºÌîÏº¤À¤è¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ëÅÛ¤Ï¡×¤È½äºº¤¬À¼¤ò¤Ò¤½¤á¤Æ¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
À¸¤¤¿¿Í´Ö¤Î¿ÈÂÎ¤¬Éé½ý¤Þ¤¿¤Ï²Ð½ý¤¹¤ë¤È¡¢À¸³èÈ¿±þ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£·ì±Õ¤ä¥ê¥ó¥Ñ±Õ¤¬½ý¤Ä¤¤¤¿Éô°Ì¤Ë¤É¤Ã¤ÈÎ®¤ì¤Æ¡¢¹ÈÈÃ¡¢¼ð¤ì¡¢¿åá×¡¢½Ð·ì¡¢±ê¾É¤Ê¤É¤¬µ¯¤¤ë¡£»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤â²Ð½ý¤òÉé¤¦¤¬¡¢¿ÈÂÎ¤ÎËÉ¸æµ¡Ç½¤ÏÈ¿±þ¤·¤Ê¤¤¡£»à¸å¤ËÉé¤Ã¤¿²Ð½ý¤Ï³°¸«¤â°Û¤Ê¤ê¡¢²«³ì¿§¤Ç³×¤Î¤è¤¦¤Ê¼Á´¶¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¡£¿ÈÂÎ¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¸ÆµÛ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢É¡¤Î·ê¤«¸ý¤«¤éÇá¤¬Æþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¹¢Æ¬¤äµ¤´É¤äÇÙ¤Ë¤Þ¤ÇÎ®¤ì¹þ¤à¡£
¥ì¥Ë¡¼¤¬¥¹¥±¥Ã¥Á¥Ö¥Ã¥¯¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ³¨¤òÉÁ¤»Ï¤á¤¿¤¬¡¢¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥óÈþ½Ñ´Û¤Ë¤¤¤ëÈþÂçÀ¸¤ß¤¿¤¤¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔÄà¤ê¹ç¤¤¤Ë¸«¤¨¤¿¡£´Õ¼±ÈÉ¤Ï¾Úµò½ñÎà¤Î¤¿¤á¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸½¾ì¤Î¥¹¥±¥Ã¥Á¤òÉÁ¤¡¢¼¼Æâ¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ÎÇÛÃÖ¤ò¥á¥â¤¹¤ë¡£½ð¤ËÌá¤ë¤È¡¢Èà¤é¤Ï¼ÂÀ£¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ³¨¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¡£¤³¤¦¤¹¤ë¤È³¨¤ò¸«¤¿¿Í¤Ï¾õ¶·¤òÇÄ°®¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¸½¾ì¼Ì¿¿¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢Çæ¿³°÷¤¬»ö·ï¤òÆ¬¤ÎÃæ¤ÇºÆ¸½¤¹¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Ä¡£
¤¢¤Þ¤ê¤ËÌµ»üÈá¤Ê¹Ô°Ù
´Õ¼±ÈÉ¤¬¸½¾ì¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï°ÜÆ°¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤ï¤¿¤·¤Ï¿ô¿Í¤Î·Ù´±¤È°ì½ï¤Ë²°¾å¤Ø½Ð¤¿¡£
¡Ö¥·¥Õ¥È¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤ß¤ó¤Ê¤Ç°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¡×¤È·Ù´±¤Î°ì¿Í¤¬¸À¤Ã¤¿¡£¡Ö¼ò¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£ÀèÀ¸¤â¡Ä¡ÄÀèÀ¸¤â°ì½ï¤ËÍè¤Þ¤»¤ó¤«¡×
¤ï¤¿¤·¤â¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¿´Äì¤«¤é¡£¤É¤³¤«¤ÎÇö°Å¤¤¥Ð¡¼¤ÇÈà¤é¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¡¢°Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤ò¤¹¤Ù¤ÆËº¤ì¤¿¤«¤Ã¤¿¡£°û¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤ï¤¿¤·¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤òÌÜ·â¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£ÌÜ¤Ë¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î°ì¼ï¤Î¼Ù°¤Ê¹Ô°Ù¡Ä¡ÄÈó¿ÍÆ»Åª¤Ê»Ä¹ó¤µ¡¢¿Í´ÖÀ¤òÎ¢ÀÚ¤ë¹Ô°Ù¡£¤¢¤Þ¤ê¤ËÌµ»üÈá¤Ê¹Ô°Ù¤À¤Ã¤¿¡£·Ù´±¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Çµ¤¤¬µÙ¤Þ¤ë¤À¤í¤¦¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢»ö·ï¤Î¤³¤È¤ÏÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤ª¸ß¤¤¤ò¤«¤é¤«¤¦¤«¡¢¡Ö»Å»ö¡×¤Î¶òÃÔ¤ò¸À¤¦¤³¤È¤ÎÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤¦¤Á¤ÎÉô½ð¤Ç°ìÈÖÆ¬¤Î¤¤¤¤ÃË¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¿¿¤ÃÀè¤Ë¼þ°Ï¤Ë¤Ò¤±¤é¤«¤¹¤ó¤À¤è¤Ê¡×
¡Ö¤Õ¤¶¤±¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡£ÆâÌ³¶É¤Ç¤ÏÆ¯¤«¤Ê¤¤¤¾¡£ÈÜÎô¤ÊÏ¢Ãæ¤À¡×
¡Ö¤Ç¡¢¤½¤Î¥Ý¥ó°ú¤¤¬¥¬¡¼¥ë¥Õ¥ì¥ó¥É¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¡£¤½¤ì¤¬¤µ¥Õ¥£¥ë¡¢¿À¤ËÀÀ¤Ã¤Æ¸À¤¦¤±¤É¡¢¤½¤Î»Ò¤Ï¤¤ß¤¬¥¸¥ß¡¼¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤ËÏ¢¤ì¤ÆÍè¤¿»Ò¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£¤¤ß¤Ï¤Þ¤À¤¢¤Î»Ò¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¡©¡×
¤È¤ê¤È¤á¤â¤Ê¤¤»¨ÃÌ¤ÏÌò¤ËÎ©¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤·¡¢³Î¤«¤Ë¡¢¤ï¤¿¤·¤Ë¤Ï¾Ð¤¤¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¤³¤Î¼ï¤Î¶²ÉÝ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤·¤é¤Õ¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤«»î¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÏ»Ç¯´Ö¡¢¤ï¤¿¤·¤Ï°ìÅÙ¤â¼ò¤ò°û¤à¤³¤È¤Ê¤¯ÃÇ¼ò¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¥¢¥ë¥³¥Û¡¼¥ê¥¯¥¹¡¦¥¢¥Î¥Ë¥Þ¥¹¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢Á°¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¼þ¤ê¤Ç¿Í¤¬¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤âµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´ÊÃ±¤Ë¤ä¤ê²á¤´¤»¤¿¡£¤À¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ù°¤Ê¹Ô°Ù¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤ò¸ý¼Â¤Ë¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ç¼«Ê¬¤òËãáã¤µ¤»¤«¤Í¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¥ê¥¹¥¯¤Ï¼è¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´¶¾ð¤ÎË½Áö¤ò»ß¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥Ð¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£º£Æü¤Ï¥À¥á¤À¡£
¤ï¤¿¤·¤Ï²°¾å¤ÎÍó´³¤Î¤È¤³¤í¤ØÊâ¤¡¢³¹¤ò¸«ÅÏ¤·¡¢¤½¤ì¤«¤éµ§¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î¾¯½÷¤¬²Ð¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ëÁ°¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÄË¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¡£¤ï¤¿¤·¤¬¤·¤é¤Õ¤Ç¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¤È¤â¡£¤³¤Î»þ¤Ð¤«¤ê¤Ï¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¡¢¸«¤¿¤â¤Î¤ò¸«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¡¢µ²±¤«¤é¾Ã¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¼ò¤Ë¿ì¤¨¤Ðµ¤¤Ï¤Þ¤®¤ì¤ë¤¬¡¢¤Û¤ó¤Î°ì»þÅª¤Ê¤â¤Î¤À¡£Â¾¤ÎÈá»´¤Ê»ö·ï¤Ç¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡£¤À¤¬¤³¤Î¾¯½÷¤Î»à¤Î²¿¤«¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤·¤òÂÇ¤Á¤Î¤á¤·¤¿¡£
¾¯½÷¤Î¿È¸µ¤Ï¡¢Â¼ó¤Ë´¬¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¹õ¾Ç¤²¤Î¶âÂ°¤Î¥¢¥ó¥¯¥ì¥Ã¥È¤«¤éÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£È¾Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥È·Á¤Î¥Á¥ã¡¼¥à¤¬¤Ä¤¤¤¿¥¢¥ó¥¯¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢¥í¡¼¥¶¡¦¥«¥¹¥È¥í¤¬Ì¼¤Î¥¸¥ç¥Ï¥ê¥¹¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¡¦¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤òÀì¹¶¤¹¤ë¤½¤Î19ºÐ¤ÎÂç³ØÀ¸¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Î¼«Ëý¤À¤Ã¤¿¡£Èþ¿Í¤Ç³èÈ¯¤Ê¾¯½÷¤Ï¡¢º£¸å¤º¤Ã¤È²áµî·Á¤Ç¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¸¡»à¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¤³¤È
¸¡»à¤Î·ë²Ì¡¢¥¸¥ç¥Ï¥ê¥¹¤Ï¥ì¥¤¥×¤µ¤ì¡¢¼ó¤ò¹Ê¤á¤é¤ì¤¿¤¢¤È¡¢²Ð¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£²Ð½ý¤ÏÀ¸Á°¤Î¤â¤Î¤È»à¸å¤Î¤â¤Î¤ÎÎ¾Êý¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥¸¥ç¥Ï¥ê¥¹¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë²Ð¤òÊü¤¿¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£°Õ¼±¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤À¤È¤·¤¿¤éÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÄË¤ß¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¿ÈÂÎ¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢Èà½÷¤¬¤ª¤È¤Ê¤·¤¯ÊÉ¤Ë´ó¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¤¡£¿Í´Ö¤Î¿ÈÂÎ¤ÏÄË¤ß¤Î´¶³Ð¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È·Ù¹ð¤¹¤ë¨¡¨¡ÄË¤ß¤Ï¡Ö¤ä¤á¤í¡ª¡¡Æ¨¤²¤í¡ª¡¡²¿¤È¤«¤·¤í¡ª¡×¤È¶«¤Ö¿ÈÂÎ¤«¤é¤Î¤ª¤¾¤Þ¤·¤¤¿®¹æ¤Ê¤Î¤À¡£¥À¥á¡¼¥¸¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¶ìÄË¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ë¡£ÄË¤ß¤ÎÌÜÅª¤ÏÀ¸Â¸¤Ê¤Î¤À¡£
ÈéÉæ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀÖ¤é¤ó¤À³Ê»Ò¾õ¤ÎÀ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¼ê¤¬¤«¤ê¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£·Ù»¡¤¬ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢°ì¿Í¤ÎÃË¤¬¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¥È¤ËÂç¤¤Ê²ÙÊª¤òºÜ¤»¤Æ·úÊª¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¥·¡¼¥È¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤Æ¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥«¡¼¥È¤ÎÃæ¿È¤Ï¥¸¥ç¥Ï¥ê¥¹¡¦¥«¥¹¥È¥í¤À¤Ã¤¿¡£°Õ¼±¤ò¼º¤Ã¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤òÀÞ¤ê¶Ê¤²¤é¤ì¤Æ¥«¡¼¥È¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¶âÌÖ¤Ë²¡¤·¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿µÓ¤äÏÓ¤Ë³Ê»Ò¾õ¤ÎÀ×¤¬»Ä¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤³¤ì¤ÏÀ¸³èÈ¿±þ¤À¡£Èà½÷¤ÏÉÎ»à¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¼ó¤ò¹Ê¤á¤é¤ì¡¢¤½¤ì¤«¤éÄí¤Ç¥´¥ß¤òÇ³¤ä¤¹¤ß¤¿¤¤¤ËÇ³¤ä¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
»¦¿Í¼Ô¤Ï¤Þ¤À¤É¤³¤«¤Ë¤¤¤ë¡£
¤ï¤¿¤·¤Ï²¿¤È¤«¤½¤ÎÆü¤ò¾è¤êÀÚ¤ê¡¢¤½¤ÎÍâÆü¤â¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£¼ò¤Ë¼ê¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¡£ÍÆµ¿¼Ô¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿·Ê¹¤ò³«¤¤¤Æ¥¸¥ç¥Ï¥ê¥¹¡¦¥«¥¹¥È¥í¤Î»¦¿Í»ö·ï¤Îµ»ö¤òÃµ¤·¤¿¡£¤À¤¬¤½¤ì¤ÏÌµÂÌ¤Ê¹Ô°Ù¤À¤Ã¤¿¡£¥Ñ¡¼¥¯¥¢¥Ù¥Ë¥å¡¼¤Ë½»¤à¾¯½÷¤Î»¦³²»ö·ï¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¿·Ê¹¤Î¸«½Ð¤·¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ³¹¤ÏÂçÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¿Í¡¹¤Ï·ãÅÜ¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë·Ù²ü¤·¤¿¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢¸ø±Ä½»Âð¤Ë½»¤à³ì¿§¤ÎÈ©¤ò¤·¤¿¤«¤ï¤¤¤¤¾¯½÷¤È¤Ê¤ë¤ÈÏÃ¤ÏÊÌ¤À¡£Èà½÷¤Î»ö·ï¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¹â¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¿ô¤«·î¸å¡¢»ö·ï¸½¾ì¤«¤é¥ª¥Õ¥£¥¹¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¥é¥ó¥Ç¥£¤¬¡¢¤ï¤¿¤·¤Î´ù¤ÎÎÙ¤Ë½ä¶È¥Ð¥Ã¥°¤ò¤É¤µ¤ê¤ÈÃÖ¤¤¤Æ¤ï¤¿¤·¤ò¸«¤¿¡£
¡Ö¸ø±Ä½»Âð¤ÎºÇ¾å³¬¤Î³¬ÃÊ¤ÎÍÙ¤ê¾ì¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿10Âå¤Î¾¯½÷¤òÄ´¤Ù¤¿¤Î¤Ï¤¤ß¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡©¡×
¡Ö¤¨¤¨¡£²Ð¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¾®ÊÁ¤Ê¾¯½÷¤Ç¤·¤ç¡£104ÈÖÄÌ¤ê¤Î¡£²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¡©¡×
¡Ö¤µ¤Ã¤¤Þ¤ÇÅì112ÈÖÄÌ¤ê¤Î¸ø±Ä½»Âð¤ÇÁÜºº¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¡£Èï³²¼Ô¤ÏÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥ì¥¤¥×¤µ¤ì¤Æ¹Ê»¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â²Ð½ý¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Èï³²¼Ô¤ÏºÇ¾å³¬¤Î³¬ÃÊ¤ÎÍÙ¤ê¾ì¤ÇÊÉ¤Ë´ó¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥ì¥Ë¡¼¤¬¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿¡£Èà¤Ï¤¤ß¤Î»ö°Æ¤Ë¤â´Ø¤ï¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¤Ê¡£¤½¤Î¸½¾ì¤ò¸«¤Æ¡¢¤¢¤Î»ö·ï¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤è¡×
¾¯½÷¤¿¤Á¤ò»¦³²¤·¤¿¤Î¤ÏÃ¯¤«
º£²ó¤ÎÈï³²¼Ô¤Ï¥é¥·¡¼¥À¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤È¤¤¤¦¡¢¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¥Ð¥¤¥È¤·¤Ê¤¬¤é¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ø¤Ö³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï18ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Î»°Æü¸å¤À¤Ã¤¿¡£Èï³²¼Ô¤Ï¤³¤ÎÆó¿Í¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£14ºÐ¤Î¾¯½÷°ì¿Í¤È¡¢15ºÐ¤Î¾¯½÷¤¬Æó¿Í¡£Â¾¤Ë¡¢È±¤Ë¾®¤µ¤ÊÈ±Î±¤á¤ò¤Ä¤±¤¿13ºÐ¤Î¾¯½÷¤â¤¤¤¿¡£µã¤¶«¤Ö¾¯½÷¤ò¤è¤½¤Ë¡¢ÃË¤Ï¥¢¥Ê¥ë¥»¥Ã¥¯¥¹¤ò¶¯Í×¤·¤Æ¡Ö½÷¤é¤·¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤í¡×¤È¶¼¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÊÌ¤Î¾¯½÷¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¥Ï¥ó¥µ¥à¤ÊÃË¤ËÈÈ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤ª¤Þ¤¨¤Ï¡Ö¥é¥Ã¥¡¼¡×¤À¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤â¡¢¥Ê¥¤¥Õ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤À¡£
¤½¤ì°ÊÁ°¤Ë13ºÐ¤Î¥Ñ¥ª¥é¡¦¥¤¥¨¥é¤â»¦³²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤ä¤äºÙ¿È¤ÎÂÎ¤Ä¤¤Ë¿§Çò¤ÎÈ©¡¢Å·Á³¥Ñ¡¼¥Þ¤Ç°Å³ì¿§¤ÎÈ±¤ò¤·¤¿¥Ñ¥ª¥é¤Ï¡¢³Ø¹»¤«¤éµ¢¤Ã¤ÆÍè¤ë¤È¡¢·úÊªÆþ¸ý¤Î¥Ö¥¶¡¼¤òÌÄ¤é¤·¤ÆÊì¿Æ¤ËÃæ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ÈÍê¤ß¡¢¤½¤ì¤«¤é¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë¾è¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë»¦¿ÍÈÈ¤â°ì½ï¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸åÈà½÷¤Î°äÂÎ¤Ï¡¢FDR¥É¥é¥¤¥Ö¤Î¶á¤¯¤ò¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£¥¢¥Ê¥ë¥»¥Ã¥¯¥¹¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤¢¤È¡¢¿ÏÊª¤Ç»É¤·»¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÏÓ¤Ë¥Ë¥å¡¼¡¦¥¥Ã¥º¡¦¥ª¥ó¡¦¥¶¡¦¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÏÓ»þ·×¤ò¤Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¾¯½÷¤¿¤Á¤ÎÂÎÆâ¤«¤é¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿Àº±Õ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ°ì¿Í¤Î²Ã³²¼Ô¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬°ìÂÎÃ¯¤Ê¤Î¤«¡©¡¡1997Ç¯Åö»þ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶§°ÈÈ¤ÎDNA¤Î·¿¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤ÀµÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿ÈÈºá¼Ô¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ï¤Þ¤À¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ç°ìÃ×¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¸½¾ì¤Ç½¸¤á¤¿DNA¤âÌò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î»àÂÎÄ´ºº´±¤¬ÍÆµ¿¼Ô¤ËÊú¤¤¤¿´¶¾ð¡×¤ËÂ³¤¯
¡Ê¥Ð¡¼¥Ð¥é¡¦¥Ö¥Ã¥Á¥ã¡¼¡Ë