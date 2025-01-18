¡Ö³÷³÷Àþ¡×¹½ÁÛ¡¢£³¥»¥¯¤ÈÅìµÞ¤¬¹ñ¸ò¾Ê¤Ë¿½ÀÁ¡Ä£¸£°£°£íÎ¥¤ì¤¿£²¤Ä¤Î¡Ö³÷ÅÄ±Ø¡×·ë¤Ö·×²è
¡¡£Ê£Ò¡¦ÅìµÞÀþ¤Î³÷ÅÄ±Ø¡ÊÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¡Ë¤È¡¢µþµÞÀþ¤ÎµþµÞ³÷ÅÄ±Ø¤ò·ë¤ÖÅ´Æ»¿·Àþ¡Ö¿·¶õ¹ÁÀþ¡×¡Ê³÷³÷Àþ¡Ë¤ÎÀ°È÷¤Ë¸þ¤±¡¢³÷³÷Àþ¤ÎÀ°È÷¼çÂÎ¤È¤Ê¤ëÂè£³¥»¥¯¥¿¡¼¡Ö±©ÅÄ¥¨¥¢¥Ý¡¼¥È¥é¥¤¥ó¡×¤Ï£±£·Æü¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ËÀ°È÷¹½ÁÛ¤ÎÇ§Äê¤ò¿½ÀÁ¤·¤¿¡£
¡¡À°È÷¹½ÁÛ¤Ç¤Ï¡¢³÷³÷Àþ¤Î¹©´ü¤Ï£²£°£²£µÇ¯ÅÙ¸åÈ¾¡Á£´£±Ç¯ÅÙËö¤òÍ½Äê¤·¡¢Áí»ö¶ÈÈñ¤ÏÌó£±£²£µ£°²¯±ß¤È¤·¤¿¡£ÅìµÞÂ¿ËàÀîÀþ³÷ÅÄ±Ø¤òÃÏ²¼²½¤·¤¿¾å¤Ç¡¢µþµÞ³÷ÅÄ±ØÉÕ¶á¤Þ¤Ç¤ÎÌó£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Î¶è´Ö¤ËÀþÏ©¤Ê¤É¤òÀ°È÷¤·¡¢Î¾±Ø¤ò·ë¤Ö·×²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅìµÞÅÅÅ´¤â¤³¤ÎÆü¡¢³÷³÷ÀþÀ°È÷¤Ë¸þ¤±¤¿±Ä¶È¹½ÁÛ¤ÎÇ§Äê¤ò¹ñ¸ò¾Ê¤Ë¿½ÀÁ¡£À°È÷¸ú²Ì¤ÎÎã¤È¤·¤Æ¡¢Ìó£³£·Ê¬¤«¤«¤ëÅìµÞÀþ¼«Í³¤¬µÖ¡½µþµÞ³÷ÅÄ±Ø´Ö¤¬¡¢Ìó£±£µÊ¬¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡Î¾¹½ÁÛ¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢Î¾¼Ò¤Ï¡ÖÂ®Ã£À¸þ¾å·×²è¡×¤ò¹ñ¸ò¾Ê¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¡£Æ±·×²è¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÅÔ»ÔÅ´Æ»ÍøÊØÁý¿Ê»ö¶È¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£