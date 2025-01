NOMELON NOLEMON『FLASH THE FIRST TAKE』初登場！『機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-』挿入歌をパフォーマンス

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■NOMELON NOLEMONは、クリエイター・ツミキと、シンガーソングライター・みきまりあによる2人組音楽ユニット!

Aoooのドラムとしても活動する、クリエイター・ツミキと、TVアニメ『うる星やつら』オープニングテーマ曲「バイマイダーリンfeat.みきまりあ、ニト。」を務めたシンガーソングライター・みきまりあによる2人組音楽ユニット、NOMELON NOLEMONが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』(読み:ザ・ファースト・テイク)の新プロジェクト『FLASH THE FIRST TAKE』に初登場。

1月18日に配信リリースした最新曲「ミッドナイト・リフレクション」を初パフォーマンス。

「ミッドナイト・リフレクション」はガンダムシリーズ最新作『機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス) -Beginning-』の挿入歌として作詞作曲および編曲をツミキが手掛け、“宇宙飛行”をテーマに書き下ろした一曲。

煌びやかなサウンドのなかにある切なさと、サビに向かうにつれ世界が広がるような、遠い星まで届くような…そんな世界観になっている。

今回の映像では、60秒の一発撮りという緊張感ある空間のなかで、みきまりあの作り出す楽曲に寄り添った世界観とノスタルジックな歌声に注目だ。

NOMELON NOLEMONが登場する『FLASH THE FIRST TAKE』は、1月18日20時に公開。

リリース情報

2015.01.18 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ミッドナイト・リフレクション」

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

NOMELON NOLEMON OFFICIAL X(旧Twitter)

https://twitter.com/NMNL_staff

NOMELON NOLEMON OFFICIAL YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCpLKk1TqiGRqLWcR9_ZcNaA

NOMELON NOLEMON OFFICIAL TikTok