歌手の相川七瀬(49)が18日、自身のインスタグラムを更新。水着姿の衝撃的な姿を公開した。相川は「A lot of mud, put on my body.They say it contains volcanic ash.」とつづり、顔や体に泥のようなものが塗られ、笑顔を向けるビキニ姿の写真をアップ。前の投稿では「友達が住んでいる森で。そこで貴重な経験をさせてもらいました」と記し、池のような場所で泳ぐ姿も公開しており、海外へ旅行中であることがうかがえる。相川の泥だらけの姿には「すっごく若返ってる!」「身体めっちゃ細っ!! 背中の肉がなくて羨まし〜」「セクシーすぎるでしょ 女神」「新種のアバター」「コマンドーなのかアバターなのか」などのコメントが寄せられている。