¡Ö¤¦¤É¤ó¥¹¡¼¥×¡×¤Ç¥¯¥é¥à¥Á¥ã¥¦¥À¡¼¤¬ºî¤ì¤ë¡ª¥Ò¥¬¥·¥Þ¥ë¾ßÌý¸ø¼°X¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô»î¤·¤Æ¤ß¤¿

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´18Ëç)

¡¡¡Ö¤­¤Ä¤Í¡¢¤¿¤Ì¤­¡¢¤Æ¤ó¤×¤é¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¼ª¤Ë»Ä¤ëCM¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¡¢¥Ò¥¬¥·¥Þ¥ë¾ßÌý¤Î¡Ö¤¦¤É¤ó¥¹¡¼¥×¡×¡£

¡¡¥Ò¥¬¥·¥Þ¥ë¾ßÌý¤Î¸ø¼°X¤¬1·î16Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¥ì¥·¥Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¡Ö¤¦¤É¤ó¥¹¡¼¥×¡×¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥¯¥é¥à¥Á¥ã¥¦¥À¡¼¤¬ºî¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤½¤¦¡£

¡Ö¤¦¤É¤ó¥¹¡¼¥×¡×¤Ç¥¯¥é¥à¥Á¥ã¥¦¥À¡¼¡ª¡©¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¼ÂºÝ¤Ëºî¤Ã¤Æ³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û

¢£¡¡Ä´Íý»þ´Ö¤Ï15Ê¬ÄøÅÙ¡ªÊñÃú¤¤¤é¤º¤Ç´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¡Ö¤¦¤É¤ó¥¹¡¼¥×¤Î¥¯¥é¥à¥Á¥ã¥¦¥À¡¼¡×

¡¡ÍÑ°Õ¤¹¤ëºàÎÁ¤Ï²¼µ­¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£

¡¦¥Ð¥¿¡¼¡§15g
¡¦¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥ß¥Ã¥¯¥¹¡§180g
¡¦¾®ÇþÊ´¡§15g
¡¦¿å¡§200ml
¡¦¤¦¤É¤ó¥¹¡¼¥×¡§1/2ÂÞ¡Ê4g¡Ë
¡¦µíÆýorÆ¦Æý¡§150ml
¡¦±ö¥³¥·¥ç¥¦¡§¤ª¹¥¤ß

¡¡¤½¤ì¤Ç¤ÏÁáÂ®ºî¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£

¡¡¤Þ¤º¤Ï¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¥Ð¥¿¡¼¤òÇ®¤·¡¢ÍÏ¤±¤Æ¤­¤¿¤é¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥ß¥Ã¥¯¥¹¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÎäÅà¤Î¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ò¡¢Åà¤Ã¤¿¤Þ¤Þ»È¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ë²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤­¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦ÃÊ³¬¤Ç¡¢¾®ÇþÊ´¤òÅêÆþ¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞßÖ¤á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£

¡¡½Áµ¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ßÖ¤á¤é¤ì¤¿¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¿å¤ò²¿²ó¤«¤ËÊ¬¤±¤ÆÃí¤®Æþ¤ì¤Þ¤¹¡£°ìµ¤¤ËÁ´ÉôÆþ¤ì¤ë¤È¥À¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤³¤³¤ÏÉ¬¤º²¿²ó¤«¤Ë¤ï¤±¤ÆÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¡¡¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¤¦¤É¤ó¥¹¡¼¥×¡×È¾ÂÞ¤ÈµíÆý¡Ê¤Þ¤¿¤ÏÆ¦Æý¡Ë¤òÆþ¤ì¡¢¼å²Ð¤Ç¼Ñ¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¼Ñ¹þ¤ß»þ´Ö¤ÏÂçÂÎ10Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£

¡¡¼Ñ¹þ¤ó¤À¤¢¤È¤Ï¤ª¹¥¤ß¤Ç±ö¥³¥·¥ç¥¦¤òÆþ¤ì¤Æ´°À®¤Ç¤¹¡£¥Ò¥¬¥·¥Þ¥ë¾ßÌý¸ø¼°X¤À¤È¥Ñ¥»¥ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢É®¼Ô¤â·Ú¤¯¿¶¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡Ä´Íý»þ´Ö¤ÏÁ´Éô¤Ç15Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£ÊñÃú¤¤¤é¤º¤Ç¡¢Àö¤¤Êª¤â¾¯¤Ê¤á¡£º£²ó¤Ïµ­»ö¤Î¤¿¤á¤Ë³Æ¼ï»®¤äÍÆ´ï¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ëºî¤ë¤È¤­¤Ï¥«¥Ã¥×¤¯¤é¤¤¤Ç»öÂ­¤ê¤Þ¤¹¡£

¡¡Ê¿Æü¤ÎÄ«¤Ç¤â¡¢¾¯¤·Ááµ¯¤­¤¹¤ì¤Ðºî¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

¢£¡¡µû²ð¤Î±ü¤Ë½Ð½Á¤ò´¶¤¸¤ë¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤ÎÏÂÉ÷¥¯¥é¥à¥Á¥ã¥¦¥À¡¼

¡¡¼ÂºÝ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤«¤éµû²ð¤ÎÈþÌ£¤·¤½¤¦¤ÊÆ÷¤¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì£¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¡£

¡¡»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¤¦¤É¤ó¥¹¡¼¥×¡×¤Ê¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢µû²ð¤Î±ü¤Ë½Ð½Á¤ÎÉ÷Ì£¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Ì£¤Î¥á¥¤¥ó¤Ï¥¯¥é¥à¥Á¥ã¥¦¥À¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯¤·ÏÂÉ÷¤Ê¤È¤³¤í¤¬¿·¤·¤¤¡£¤É¤Á¤é¤âµû²ð¥Ù¡¼¥¹¤Ê¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÁêÀ­¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¡£

¡¡Ì£¤ï¤¤¤â¤ä¤ä¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä«¤Ï¿©Íß¤¬¤ï¤«¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

¡¡º£²ó¤Ï¶ñºà¤¬¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥ß¥Ã¥¯¥¹¤À¤±¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼ê´Ö¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ù¡¼¥³¥ó¤È¤«¡¢¶Ì¤Í¤®¤È¤«¥³¡¼¥ó¤È¤«¤ò¤¯¤ï¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¯½ÐÍè¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

¡¡¡Ö¥Ñ¥ó¤ò¿»¤·¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È»×¤¤¡¢¿©¥Ñ¥ó¤ò¥È¡¼¥¹¥È¤·¤ÆÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡½¾Íè¤Î¥¯¥é¥à¥Á¥ã¥¦¥À¡¼¤Ï¥Ñ¥ó¤ò¿»¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤ÈÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¡Ö¤¦¤É¤ó¥¹¡¼¥×¡×¤Çºî¤Ã¤¿¥¯¥é¥à¥Á¥ã¥¦¥À¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÈùÌ¯¡£

¡¡¸µ¤¬¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤¿Ì£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿»¤¹¤È¤«¤Ê¤êÇöÌ£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¸Ä¿Í¤Î¹¥¤ß¤ÎÌäÂê¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥È¡¼¥¹¥È¤Ë½Ð½Á¤ÎÉ÷Ì£¤¬¤¢¤Þ¤ê¹ç¤ï¤º¡Ä¡Ä¡£

¡¡¤à¤·¤í¥¹¡¼¥×¤ÎÇ»ÅÙ¤òÄ´Àá¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦¤É¤ó¤òÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¤¬ÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡º£²óºî¤Ã¤¿¥¯¥é¥à¥Á¥ã¥¦¥À¡¼¤Ï¡¢¥Ò¥¬¥·¥Þ¥ë¾ßÌý¤Î¸ø¼°X¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ê¬ÎÌÄÌ¤ê¤Ëºî¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂçÂÎ1.5¡Á2¿ÍÁ°¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£1¿Í¤Ç¿©¤Ù¤ë¤È·ë¹½¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ºî¤ë¤È¤­¤Ï¤½¤ÎÅÀ¤À¤±¤´Ãí°Õ¤ò¡£

¡Ê¥è¥·¥¯¥é¥ß¥¯¡Ë

Publisher By ¤ª¤¿¤¯¤Þ·ÐºÑ¿·Ê¹ | Edited By YoshikuraMiku | µ­»ö¸µURL https://otakuma.net/archives/2025011802.html