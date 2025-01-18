ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤¬À²¤ìÃå»ÑÈäÏª¡Äº£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ö»Å»ö¤ò¥Ð¥ó¤Ã¤È¡×¡¡µµÍü¤Ë¸ÀµÚ¤Ê¤·¤â¡ÖÎø¤ÏÌ©¤«¤Ë·ÑÂ³Ãæ¡×
¡ÖË»¤·¤¯¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ï¡Ä¡Ä¡×
±ð¡Ê¤Ä¤ä¡Ë¤ä¤«¤ÊÀ²¤ìÃå»Ñ¤ÇËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡Ê38¡Ë¡£¸µÆü¡¢ÅÄÃæ¤Ï¡ÖÅìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¹¾ì¡×¡ÊËÏÅÄ¶è¡¦Åìµþ¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¿·½Õ¡¡¶À³«¤¤È¿¶¤ëÉñ¤¤¼ò¡×¤ËÅÐ¾ì¡£Â¿¿ô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢·Ý¿Í¤Î±ÊÌî¡Ê50¡Ë¤ä¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÅìµþ¥Û¥Æ¥¤¥½¥ó¡×¤È¶¦¤Ë¡¢Âç¤¤Ê¼òÃ®¤Î¾å³¸¤Ë°ÒÀª¤è¤¯¾®ÄÈ¤òÃ¡¤¤Ä¤±¤¿¡£
¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÅÓÃæ¤Ç¡¢¡Ø¿·½Õ¡ªÇú¾Ð¥Ò¥Ã¥È¥Ñ¥ì¡¼¥É2025¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤¬Æþ¤ê¡¢µÞî±¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤¬·Ý¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸¤¤ÎÌÄ¤À¼¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤òÈäÏª¤·¤Æ¡¢´ÑµÒ¤Ë¤ÏÂç¥¦¥±¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê´ÑµÒ¡Ë
²ñ¾ì¤ò¸å¤Ë¤¹¤ëºÝ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬²¡¤·´ó¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÀª¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÄÃæ¤Ï¼Â¤Ë³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡££±·î£´ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡¡¤¢¤Ã¤¿¤«¥¿¥¤¥à¡×¡ÊTBS¥é¥¸¥ª¡Ë¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÎÍ½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
¡ÖË»¤·¤¯¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ï¡Ä¡Ä¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡£¼ÒÄ¹¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤â¡¢¤¤¤Þ¤¤¤Á¡È¤¤¤Ä»ä¡¢ºîÉÊ¤ËÆþ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡×
¤È·è¤Þ¤Ã¤¿Í½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢
¡Ö¤Ç¤â¤Í¡¢º£Ç¯¤ÏËÜÅö¤Ë»Å»ö¤ò¥Ð¥ó¤Ã¤È´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖºòÇ¯¤Î¸µÆü¤ËµµÍüÏÂÌé¡Ê38¡Ë¤È¤ÎÇ®°¦ÊóÆ»¤¬½Ð¤Æ·ëº§´Ö¶á¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÂÔ¤Æ¤ÉÊë¤é¤»¤ÉÂ³Êó¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¡£Èà½÷¤Î¡Èº£Ç¯¤ÎÍ½Äê¤ÏÌ¤Äê¡ÉÈ¯¸À¤Ï¡¢µµÍü¤È¤Î·ëº§¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡Ä¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ·ÝÇ½Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡Ö·ëº§¤ÏÌµÍý¤Ç¤¹¤Í¡×
°ìÊý¤ÎµµÍü¤Ï¡¢£±·î£²ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¿·½Õ ¾å¾Â¡ß¥µ¥ó¥É¤Î½Ð¤¹¤®¤¿¹º¤ÏÂÇ¤¿¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£MC¤Î¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ê69¡Ë¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ø¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡Ù¤Î£²¿Í¤Ë¡Ö¤â¤¦¤¹¤°40Âå¡ª¡¡¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÁêÃÌ¤ò»ý¤Á³Ý¤±¤¿¡£
Â¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤ëÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»äÀ¸³è¤Ç¤Ï¡Ö¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤ÎÉÓ¤Ê¤É¤Î¥é¥Ù¥ë¤òÁ´ÉôÂ·¤¨¤ÆÊÂ¤Ù¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥ë¡¼¥ë¤ä¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÂ¿¤¤¡£¤½¤ó¤ÊµµÍü¤Î¡È¤³¤¸¤é¤»¤Ö¤ê¡É¤ò¾å¾Â¤Ï¡¢
¡Ö·ëº§¤ÏÌµÍý¤Ç¤¹¤Í¡×
¤ÈÃÇ¤¸¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
ÅÄÃæ¡õµµÍü¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯½ª¤ï¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡££²¿Í¤Ë¾Ü¤·¤¤´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦¸À¤¦¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö·ëº§¤Î°Õ»Ö¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£ÅÄÃæ¤È¤·¤Æ¤Ïº£¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â·ëº§¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢µµÍü¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò·×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
º£Ç¯¡¢¥Ð¥ó¤Ã¤È·ëº§È¯É½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¨¡¨¡¡£