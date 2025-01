ナルミヤキャラクターズと「Tamagotchi Connection」がコラボレーション! 平成女児を夢中にした「たまごっち」に、ナカムラくん、ベリエちゃんなどナルミヤキャラクターズが登場する。ナルミヤのオリジナルブランド「エンジェルブルー」「デイジーラヴァーズ」「メゾピアノ ジュニア」「ポンポネット ジュニア」の人気キャラクターが、バンダイの人気電子育成ゲーム「たまごっち」とコラボレーション決定♪2004年発売「祝ケータイかいツー!たまごっちプラス」のリバイバル版となる「Tamagotchi Connection」に新登場する。

「Tamagotchi Connection ナルミヤキャラクターズ エンジェルブルー/デイジーラヴァーズ/メゾピアノ/ポンポネット」は、アンテナがついたノスタルジックなルックスに、「エンジェルブルー」「デイジーラヴァーズ」「メゾピアノ ジュニア」「ポンポネット ジュニア」それぞれのブランドのキャラクターが描かれたキュートなデザイン。カラーリングもキャラクターにマッチしており、たまごっちを首から下げて持ち歩いていたあの頃の景色がよみがえるような、オリジナルネックストラップが付属する。たまごっちと一緒にゲームをしたり、ごはんをあげたり、病気になったら治療したり、大切にお世話したり……。育て方によって「まめっち」や「くちぱっち」、「めめっち」などのお馴染みのたまごっちに加え、当時から人気の「やんぐみみっち」や「いちごっち」など、50以上のキャラクターに育成することが可能♪ ちなみにナルミヤキャラクターズを育てることはできません。ゲームで「ごっちポイント」を稼いで、150種以上のアイテムをコレクションすることができる。当時と同様に赤外線通信の機能があり、友達同士で通信も可能。通信では「げーむ」「ぷれぜんと」「ほうもん」の3種の遊びを楽しむことができ、通信を重ねることでたまごっち同士が仲良くなり、パートナーになれる可能性も! パートナーができると、新しい世代のたまごっちが誕生する。また、2月1日(土)より、ルミネエスト新宿にて開催のPOP UPストア「みんなしゅ〜ご〜!たまごっちのおみせ」にて本アイテムの先行発売も予定されている。「Tamagotchi Connection ナルミヤキャラクターズ エンジェルブルー/デイジーラヴァーズ/メゾピアノ/ポンポネット」は2025年2月3日(月)より順次予約開始、2025年2月22日(土)発売。さあナルミヤキャラクターズと一緒にたまごっちをお世話しよう!(C)NARUMIYA INTERNATIONAL Co.,Ltd.(C)NARUMIYA INTERNATIONAL Co.,Ltd. UNDER THE LICENSE OF PERSONʼS DESIGN STUDIO Co.,Ltd.(R)&(C)2025 BANDAI