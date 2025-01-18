林家たい平が京浜東北線でぶらり途中下車の旅
2025年1月18日放送の「ぶらり途中下車の旅」は京浜東北線の旅。
旅人は、林家たい平。
京浜東北線
京浜東北線は埼玉県の大宮駅から、神奈川県の横浜駅までの全長59.1kmを36駅で結びます。
埼玉・東京・神奈川の一都二県を走る便利な通勤電車として首都圏在住の人にはお馴染みの路線です。
今週の旅人：林家たい平
1964年12月6日生まれ。埼玉県秩父市出身。
人気演芸番組「笑点」の大喜利メンバー。武蔵野美術大学造形学部卒業後、林家こん平に入門したという落語家としては異色の経歴。噺家として高座以外にもバラエティー番組などで活躍中。
おじゃましたところ
上野駅不忍池辯天堂
秋葉原駅Hangry Joe's -Tokyo-
田町駅音楽雑貨の店 セレナード
大森駅2cafe Lucky Glass Studio
川崎駅凪のラム屋
不忍池辯天堂（上野駅）
巳年に注目！頭が男性、体が蛇の神様「宇賀神」とは？！
【最寄駅】京浜東北線「上野駅」から徒歩5分
【所番地】東京都台東区上野公園2-1
【電話番号】03-3821-4638
【営業時間】9:00〜17:00
【定休日】なし
【ホームページ】https://bentendo.kaneiji.jp/#gsc.tab=0
Hangry Joe's -Tokyo-（秋葉原駅）
日本一号店！アメリカで年間900万個売り上げるはみ出るチキンバーガー！
【最寄駅】京浜東北線「秋葉原駅」から徒歩5分
【所番地】東京都千代田区神田須田町2丁目3-12 12KANDA 1階
【電話番号】03-6260-9655
【営業時間】平日 11:00〜23:00 / 土日祝日 11:00〜23:00
【定休日】無休
【ホームページ】https://shop.jouren.jp/guest/media/hangryjoesakihabara
【Instagram】https://www.instagram.com/hangryjoes_tokyo/
音楽雑貨の店 セレナード（田町駅）
楽器に音符、音楽をモチーフにした雑貨が1000点揃う店
【最寄駅】京浜東北線「田町駅」から徒歩5分
【所番地】東京都港区三田3丁目3-12 pace 101
【電話番号】03-6459-4108
【営業時間】12:00〜18:00
【定休日】日曜・月曜・祝日
【ホームページ】https://www.musicgifts.jp/
【Instagram】https://www.instagram.com/serenade_music/
2cafe（大森駅）
若きパティシエが作るてんとう虫のピスタチオムースとは？
【最寄駅】京浜東北線「大森駅」から徒歩1分
【所番地】東京都大田区大森北1丁目3-12 3階
【電話番号】03-6404-8329
【営業時間】
月・水〜金：17:00〜23:00
土：12:00〜22:00
日・祝日：12:00〜18:00
【定休日】火曜
【Instagram】https://www.instagram.com/2cafe.oomori/
Lucky Glass Studio（大森駅）
夫婦二人三脚で営むガラス製作体験工房！キャンディボウルって何？
【最寄駅】京浜東北線「大森駅」から徒歩20分
【所番地】東京都大田区中央4丁目22-17
【電話番号】090-9158-2571
【営業時間】10:00〜12:00 / 13:00〜18:30
【定休日】水曜
【ホームページ】https://luckyglass.tokyo/
【Instagram】https://www.instagram.com/luckyglasstudio/
凪のラム屋（川崎駅）
ラムの焼きしゃぶにラムのサガリ？！ラムの専門店にえ？「ワニのタン」？！！
【最寄駅】京浜東北線「川崎駅」から徒歩10分
【所番地】神奈川県川崎市川崎区東田町7-3
【電話番号】050-5487-3569
【営業時間】
ランチ 月〜金 11:30〜14:30 / 土・日・祝日 11:30〜15:00
ディナー 17:00〜24:00
【定休日】不定休（詳しくはお問い合わせください）
【ホームページ】https://gj4s200.gorp.jp/