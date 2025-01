【サーティワン新作】トムとジェリーコラボ第2弾は、お顔のチョコレートがかわいい。限定ステッカーもゲットしよ

ハローキティやスーパーマリオなど、さまざまなキャラクターとコラボしてきた「 サーティワン 」。2025年のお正月からは、『トムとジェリー』とのコラボがスタートしています。1月17日(金)からは第2弾が登場し、トムとジェリーのお顔のチョコレートがかわいい「ハッピーフレンズ トムとジェリー」が登場。サーティワン好きのisuta編集部がさっそくお店へ行ってきました。アイスクリームはもちろん、コラボならではの限定ステッカーやフォトフレームもかわいいですよ。

「ハッピーフレンズ トムとジェリー」はファン必見のかわいさTOM AND JERRY and all related characters and elements © &™ Turner Entertainment Co.(s25)「ハッピーフレンズ トムとジェリー」(税込560円)には、トムとジェリーそれぞれのお顔がデザインされたチョコレートがトッピングされています。そのかわいさは、食べるのがもったいなく感じてしまうほど。購入時は、トムかジェリーのどちらかお好きなほうを選べます。チョコレートの横には、 コーンにはまっているトムや、コーンスリーブをかぶったタフィーのピックなど、細部まで遊び心がたっぷり。360度どこから見ても『トムとジェリー』のイラストが楽しめる限定カップも、ファンの人にはたまりませんよね。TOM AND JERRY and all related characters and elements © &™ Turner Entertainment Co.(s25)アイスクリームは、お好きなスモールサイズのフレーバーを1つ選べます。今回は、1月10日(金)から期間限定で販売中の「ストロベリー ティラミス パルフェ」と、1月の限定フレーバー「ストロベリー ロイヤルミルクティー」をピックアップ。「ストロベリー ティラミス パルフェ」は、果肉入りの苺シャーベットにバタークッキー入りのマスカルポーネ風味のフレーバーです。一見重ための味かなと思いきや、意外とさっぱりしていて美味しい!TOM AND JERRY and all related characters and elements © &™ Turner Entertainment Co.(s25)「ストロベリー ロイヤルミルクティー」は、甘さ控えめの上品なミルクティーと、甘酸っぱい苺の組み合わせが相性抜群。リッチな気分を味わいたい時にもおすすめです。オリジナルのステッカーセットもゲットしよTOM AND JERRY and all related characters and elements © &™ Turner Entertainment Co.(s25)31Clubアプリに登録しておくと、「ハッピーフレンズ トムとジェリー」を1つ買うごとに、オリジナルのステッカーセットがプレゼントされます。TOM AND JERRY and all related characters and elements © &™ Turner Entertainment Co.(s25)全5種類のデザインから、ランダムで2枚がゲットできちゃう。トムとジェリー、タフィーが登場し、みんなでアイスを食べているイラストは、サーティワンコラボならではですよね。『トムとジェリー』ファンならマストでゲットしておきたいところ!簡単にかわいい写真が撮れる、フォトフレームも試しちゃおTOM AND JERRY and all related characters and elements © &™ Turner Entertainment Co.(s25)さらに31Clubアプリでは、「ハッピーフレンズ トムとジェリー」にトッピングされているチョコレートをカメラにかざすと、オリジナルのARフォトフレームで撮影できます。ARフォトフレームのデザインは2種類あり、ランダムで表示されますよ。TOM AND JERRY and all related characters and elements © &™ Turner Entertainment Co.(s25)専用サイトにアクセスし直すと、2つのフレームが楽しめました。とっても簡単にかわいい写真が撮れるので、「ハッピーフレンズ トムとジェリー」を購入した際にはぜひやってみてくださいね。TOM AND JERRY and all related characters and elements © &™ Turner Entertainment Co.(s25)『トムとジェリー』コラボの第2弾は、3月中旬まで開催の予定。ただし、なくなり次第終了となるそうなので、気になる方はお早めに店舗に行くのが吉ですよ。サーティワン 公式サイトhttps://www.31ice.co.jp/