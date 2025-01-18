将棋・朝日杯本戦が名古屋で開幕 前回優勝の永瀬九段、1回戦に登場
第18回朝日杯将棋オープン戦（朝日新聞社主催）の本戦が18日、名古屋市港区の「ポートメッセなごや」で開幕した。
対局は公開され、トップ棋士が間近で戦う臨場感をファンが堪能している。
本戦１回戦で対局する佐々木勇気八段（左）と岡部怜央四段=2025年1月18日午前10時0分、名古屋市港区のポートメッセなごや、溝脇正撮影
午前10時開始の1回戦では、前回優勝の永瀬拓矢九段（32）と高見泰地七段（31）、A級棋士の佐々木勇気八段（30）と岡部怜央四段（25）が対戦。勝者同士が4強入りをかけて午後に対戦する。別室では木村一基（かずき）九段（51）、斎藤慎太郎八段（31）らによる大盤解説会も始まった。
朝日杯は持ち時間各40分で、使い切ると1手1分未満で指す早指し戦。本戦はシードの8棋士と予選を勝ち抜いた8棋士の計16棋士によるトーナメント。
19日は、朝日杯で優勝4回の実績がある藤井聡太名人・竜王（22）=王位・王座・棋王・王将・棋聖と合わせ七冠=ら4棋士が登場する。
大盤解説会の模様や棋譜は、朝日新聞デジタル（https://digital.asahi.com/shougi/asahicup_live/）で見られる。（佐藤圭司）