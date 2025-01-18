静岡県バスケットボール協会は、このほど令和６年度Ｕ１８とＵ１５の優秀選手を発表した。Ｕ１８では、昨夏Ｕ１７女子Ｗ杯の日本代表で活躍した後藤音羽（浜松開誠館３年）ら男女各１２人を選出。Ｕ１５は男女各１５人が選ばれた。

【Ｕ１８男子】野田凌吾〈３〉、ボヌロードプリンス・チノンソ〈３〉、高松悠季〈２〉、野津洸創〈２〉、渡辺聖〈１〉（以上藤枝明誠高）工藤寧朗〈３〉、木村晄大〈１〉、後藤大駕〈１〉（以上浜松開誠館高）、桐生武蔵〈３〉、小林吏駒〈３〉（以上沼津中央高）、竹村勇祐（飛龍高〈３〉）、石原弘幸（浜松学院高〈３〉）

【同女子】後藤音羽〈３〉、井口姫愛〈３〉、八重柏憂奈〈３〉、前川桃花〈２〉（以上浜松開誠館高）、山村梨心〈３〉、萩原静音〈２〉、相沢彩乃〈１〉（以上浜松南高）勝亦麻結〈３〉、河谷真矢〈３〉、野田志〈２〉（以上市立沼津高）庄司奈納（沼津商高〈３〉）稲葉叶（東海大静岡翔洋高〈２〉）

※数字は学年

【Ｕ１５男子】木村零月、市川天道、清水瞭（以上城南静岡中）、武山蓮（静岡学園中）、伊藤来晟、川瀬悠良、日高瑛仁（以上浜松開誠館中）、薗部良介、長谷川雄哉、石原聖也（以上浜松学院中）、山田祐碧（曳馬中）、鈴木進太郎（江西中）坂口司（引佐南部中）、小林千泰（ベルテックス静岡）、渡辺璃夢（ＳＷＡＧＧＡ）

【同女子】土橋莉空、杉山莉寿、清水希（以上市立沼津中）、池田千穂、三田優里愛（以上常葉大常葉中）、松村晏奈（藤枝順心中）、西沢紗奈（周南中）、川口優妃、彦坂柚奈（以上浜松開誠館中）、平田咲喜、長谷風夏、小河路希美（以上浜松学院中）、袴田蒼、袴田茜（以上三方原中）、稲田千優（沼津ＡＣＲＯ）

※全員３年生