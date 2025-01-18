¡ÖºÇ¹â¤Ê¥á¥ó¥Ä¤¹¤®¡×ÃæÄ®°½¡¢¹ë²ÚYouTuber¤é24ºÐ¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼½ËÊ¡¡ª ¡Ö¥Ó¥¸¥åÇúÃÂ¤·¤¹¤®¤Ç¤·¤ç¡×¡ÖºÇ¶¯¤ÎÃç´Ö¡×
YouTuber¤ÎÃæÄ®°½¤µ¤ó¤Ï1·î16Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£24ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§ÃæÄ®°½¡¢¹ë²ÚYouTuber¤¿¤Á¤¬24ºÐÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¡Û
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡ÖºÇ¹â¤Ê¥á¥ó¥Ä¤¹¤®¡×¡ÖÍ§Ã£¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Î¾Ð´é¤Ç¤ï¤«¤ë¡×¡Öº£Ç¯¤âºÇ¶¯¤ÎÃç´Ö¤È¹¬¤»¤½¤¦¤Ç¤³¤Ã¤Á¤â¹¬¤»¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åÇúÃÂ¤·¤¹¤®¤Ç¤·¤ç¡×¡ÖÀ¤³¦°ì¤«¤ï¤¤¤¤¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§ÃæÄ®°½¡¢¹ë²ÚYouTuber¤¿¤Á¤¬24ºÐÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¡Û
¡ÖÍ§Ã£¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Î¾Ð´é¤Ç¤ï¤«¤ë¡×ÃæÄ®¤µ¤ó¤Ï¡Ö24¤µ¤¤¡×¤ÈÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¡¢5Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£1¡Á3ËçÌÜ¤¬¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡¢4ËçÌÜ¤¬¥±¡¼¥¤Î¼Ì¿¿¡¢5ËçÌÜ¤¬Í§¿Í¤¿¤Á¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤µ¤ì¤ë»Ñ¤Ç¤¹¡£¤È¤¦¤¢¤µ¤ó¡¢¥Ø¥é¥Ø¥é»°½Æ»Î¤Î¤µ¤ª¤ê¤ó¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤·¤ã¤ó¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú¤ÊYouTuber¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤¦¤¢¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡2024Ç¯11·î26Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤È¤¦¤¢22ºÐ¤Ï¤Ã¤Ô¡¼¤Ð¡¼¤¹¤Ç¡¼¡×¤È¡¢¤È¤¦¤¢¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤·¤Æ¤¤¤¿ÃæÄ®¤µ¤ó¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤È»×¤ï¤ì¤ëÂ¿¿ô¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤â¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)