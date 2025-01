TVアニメ『俺だけレベルアップな件』(通称『俺レべ』)のSeason2『俺だけレベルアップな件 Season 2 ‐Arise from the Shadow‐』が1月よりスタート。LiSAによるオープニングテーマ「ReawakeR(feat. Felix of Stray Kids)」が配信された。自分だけがレベルアップする力を手に入れ、人類最弱兵器と呼ばれる最低ランクのハンターから強くなっていく主人公・水篠旬の壮絶な運命を描く本作。Season2では、影の兵士を従わせることができる能力を身につけた彼が新たな戦いに身を投じていく。そんな物語に寄り添うOPテーマに込めた思いをLiSAが語ってくれた。

■主人公が成長する姿に「エネルギーを感じた」――LiSAさんの『俺レベ』の印象は?LiSA:すごくパワーのある作品だなと感じました。ハンターの能力を持って生まれてきた主人公の旬が、自身で努力をして強くなっていく姿にエネルギーを感じたんです。――そんな『俺レベ』Season2のOPテーマ「ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)」は、『俺レベ』の音楽を担当している澤野弘之さんが作曲、編曲を。2018年に『機動戦士ガンダムNT』主題歌「narrative」以来のタッグとなりますね。LiSA:私が『俺レベ』の世界観に入るにあたって澤野さんに相談させてもらったのですが、すごく心強かったですね。「ReawakeR」では、「narrative」とはまた全然違う“澤野ワールド”が広がっていて、澤野さん自身も時を経ていろいろな進化をされているんだなと感じました。――本曲にStray Kids のフィリックスさんが参加していることもうれしい驚きでした。LiSA:今回のコラボは、私が以前Stray Kidsのチームに呼んでいただいたことがきっかけなんです。メンバーの皆さんが日本のアニメを好きでいてくれたので、いつかアニメ作品とご一緒できるタイミングがあればとずっと企んでいました(笑)。『俺レべ』の原作が韓国ということもあって、今回いいご縁なのではないかなと思ってご相談させていただいたんです。――Season2では旬が新たな能力を得て“無敵感”が増しているのが印象的なのですが、LiSAさんと澤野さん&フィリックスさんのタッグも強力だなと感じました。LiSA:Season2では旬が倒した敵を影の兵士として味方にして一緒に戦っていくので、そういう点では私も澤野さんとフィリックスさんをゲットして一緒に戦っているかのような感じです(笑)。■強さと傷をあわせ持つ主人公の姿勢を表現!――ダンサブルで疾走感のあるサウンドも相まって、聴いていて体感があっという間という印象がありました。にもかかわらず、歌詞にこれほどまでの言葉が詰め込まれていることに驚きがあったのですが、レコーディングで意識したことは?LiSA:ビートが常に心臓の鼓動のように鳴っていて、すごく緊張感があるサウンドで、どのように歌で感情の流れを表現していくかを意識していました。フィリックスさんのラップがすごくエモーショナルだったので、そのラップと歌で感情を混ぜ合わせられるような表現をしたんです。特にAメロでは1番と2番で私とフィリックスさんが入れ替わって登場するんですが、 それが本当にバトンをつないでるような感覚ですごく面白かったです。これまで私自身、フィーチャリングで楽曲に参加いただく機会が少なかったので、今回フィリックスさんとご一緒させていただいて、楽曲のイメージがより広がったので、こんなにも心強いんだなと思いました。――フィリックスさんとレコーディングをご一緒してみていかがでしたか?LiSA:彼のビジュアルイメージからは想像できないくらい低音の声で、ワイルドなラップを聴かせてくれるんです。この楽曲の中でどんなふうにラップを表現してくれるのか楽しみでしたが、1番と2番で全然違う表現をされていたのが印象的でした。フィリックスさんのワイルドさが2番でより加速してくる感じがあって…その声色の使い分けや曲の解釈に驚かされました。――歌詞で大事にした部分は?LiSA:Season1のなかで、「強くなるにつれ、俺の中にある何かが崩れ落ちていくような気がする…」(9話より)という旬の言葉が印象的だったのですが、彼自身がその強さと傷が表裏一体であること自覚しながら戦い続けて、それでも強くなることを選んで自分をレベルアップさせていくことを歌詞に込めたいと思いました。「♪The pain inside us. Should never go away」(心の内の痛み、決して立ち去れない)という歌詞をはじめ、強さと傷をあわせもって進んでいく旬の姿勢を表現しました。BenjaminさんとcAnON.さんがこの物語から汲み取ってくれた気持ちや私が持っている信念のような部分を歌詞に留めてくれています。■主人公の“カッコよくなりすぎな件”に感化? LiSAの“レベルアップしたい件”とは――物語にちなんで、LiSAさんの“レベルアップしたい件”は?LiSA:Season2の13話で旬が“かっこよくなりすぎな件”が発生しますよね?――(笑)。LiSA:髪型が変わって、背も伸びてたくましくなった旬が妹・葵の学校に行ったら、他の女子生徒たちがみんなキャーってなるっていう(笑)。そんなふうに自分に自信を持ったり、トレーニングしたりとかすることで、「そんなにも人って変われるんだ」ということを見せてくれているので、私も変わりたい!(笑) なので、筋力をレベルアップさせたいです。――改めてLiSAさんが思う『俺レべ』Season2の見どころは?LiSA:序盤からすでに面白いですよね。Season1では旬が周囲から舐められっぱなしだったので、「やってやれ!」みたいな気持ちで観ていました(笑)。Season2では、強くなる運命を与えられた旬の謎が少しずつ明かされていくんですが、強くなった彼が何を選択してどんな運命を切り開いていくのかを、私も皆さんと一緒に見届けたいです。――そして2025年早々から新曲が放たれ、ファンの方にとってもうれしい幕開けだと思います。LiSA:本当に年明けにふさわしい華やかな楽曲になったと思います。皆さんが今年を力強く駆け抜けていくことを意識できるような楽曲になっているので、ぜひ聴いていただけたらうれしいです。力強く今年を過ごしましょう!(取材・文:齊藤恵 写真:高野広美)TVアニメ『俺だけレベルアップな件 Season 2 ‐Arise from the Shadow‐』はTOKYO MX、とちぎテレビ、群馬テレビ、BS11にて毎週土曜24時放送。ほか順次放送&配信。オープニングテーマ・LiSA「ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)」は配信中、3月5日にCD発売。