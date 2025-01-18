来週の主な予定 トランプ米大統領就任式、ラガルドECB総裁講演 日銀利上げほぼ完全に織り込む 来週の主な予定 トランプ米大統領就任式、ラガルドECB総裁講演 日銀利上げほぼ完全に織り込む

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来週の主な予定 トランプ米大統領就任式、ラガルドECB総裁講演 日銀利上げほぼ完全に織り込む



・日銀利上げ確率ほぼ100%に急上昇、トランプ就任混乱なければ利上げの公算大と一部報道

・20日にトランプ氏が第47代米大統領に就任、4年ぶりにホワイトハウスに返り咲く

・ダボス会議 ラガルドECB総裁が経済見通しについて講演、トランプ氏はオンライン形式で出席

・FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（30日まで）



20日（月）

中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）

ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、インフレについて講演

ホルツマン・オーストリア中銀総裁、エネルギー会議出席

ドナルド・トランプ氏が第47代米大統領に就任、4年ぶりにホワイトハウスに返り咲く

世界経済フォーラム（WEF）年次総会（通称：ダボス会議、24日まで）※トランプ氏はオンライン形式で参加

ユーロ圏財務相会合

キング牧師生誕記念日祝日のため米株式・債券市場は休場



21日（火）

英週平均賃金・雇用統計（11月）

カナダ消費者物価指数（12月）

センテノ・ポルトガル中銀総裁、議会出席

EU財務相理事会



22日（水）

NZ消費者物価指数（第4四半期）

ラガルドECB総裁、ダボス会議「危機を超えて：ヨーロッパの可能性を解き放つ」講演

ビルロワドガロー仏中銀総裁、ダボス会議「金利はどこに向かうのか？」講演

クノット・オランダ中銀総裁、ダボス会議「金融システムは次の危機に耐えられるか？」講演



23日（木）

月例経済報告（1月）

GPIF宮園理事長会見

カナダ小売売上高（11月）

米新規失業保険申請件数（18日終了週）

トランプ米大統領、ダボス会議にオンライン形式で出席

シュレーゲル・スイス中銀総裁、ダボス会議「インフレ：過去、現在、そして未来」講演

エスクリバ・スペイン中銀総裁、ダボス会議「金融市場：ダイバージェンスへの対処法」講演



24日（金）

通常国会召集、石破首相演説

日本消費者物価指数（12月）

日銀金融政策決定会合結果、展望リポート公表、植田日銀総裁 記者会見

英製造業PMI・非製造業PMI速報値（1月）

ドイツ製造業PMI・非製造業PMI速報値（1月）

ユーロ圏製造業PMI・非製造業PMI速報値（1月）

米製造業PMI・非製造業PMI速報値（1月）

米ミシガン大学消費者信頼感指数（1月）

ラガルドECB総裁、ゲオルギエワIMF専務理事、ダボス会議「2025世界経済見通し」講演

チポローネECB理事、中央銀行デジタル通貨（CBDC）について講演



※予定は変更することがあります

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