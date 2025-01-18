日経225先物テクニカルポイント（18日夜間取引終了時点）
18日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比360円高の3万8830円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40734.08円 ボリンジャーバンド3σ
40250.19円 ボリンジャーバンド2σ
39766.29円 ボリンジャーバンド1σ
39282.40円 25日移動平均
39265.00円 一目均衡表・基準線
39195.00円 一目均衡表・転換線
38975.33円 75日移動平均
38830.00円 18日夜間取引終値
38810.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38798.51円 ボリンジャーバンド-1σ
38795.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38648.20円 200日移動平均
38572.00円 5日移動平均
38451.46円 17日日経平均株価現物終値
38314.61円 ボリンジャーバンド2σ
37830.72円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40734.08円 ボリンジャーバンド3σ
40250.19円 ボリンジャーバンド2σ
39766.29円 ボリンジャーバンド1σ
39282.40円 25日移動平均
39265.00円 一目均衡表・基準線
39195.00円 一目均衡表・転換線
38975.33円 75日移動平均
38830.00円 18日夜間取引終値
38810.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38798.51円 ボリンジャーバンド-1σ
38795.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38648.20円 200日移動平均
38572.00円 5日移動平均
38451.46円 17日日経平均株価現物終値
38314.61円 ボリンジャーバンド2σ
37830.72円 ボリンジャーバンド3σ
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