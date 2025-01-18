　18日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比360円高の3万8830円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40734.08円　　ボリンジャーバンド3σ
40250.19円　　ボリンジャーバンド2σ
39766.29円　　ボリンジャーバンド1σ
39282.40円　　25日移動平均
39265.00円　　一目均衡表・基準線
39195.00円　　一目均衡表・転換線
38975.33円　　75日移動平均
38830.00円　　18日夜間取引終値
38810.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38798.51円　　ボリンジャーバンド-1σ
38795.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38648.20円　　200日移動平均
38572.00円　　5日移動平均
38451.46円　　17日日経平均株価現物終値
38314.61円　　ボリンジャーバンド2σ
37830.72円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース