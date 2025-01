「KinKi Kids」改名でジャニー喜多川と完全決別か…剛と光一が語っていた「強烈なジャニー愛」

ジャニー喜多川氏への愛情を公言・体現

今回の改名は、大量性加害事件を起こしていた故・ジャニー喜多川氏との完全決別を意味しているのでしょうか……。

元日、堂本光⼀さんと堂本剛さんによるユニット「KinKi Kids」が「DOMOTO」に改名すると発表。現時点ではまだKinKi Kidsですが、今年の夏以降にDOMOTOに変更予定とのことです。

ジャニー氏が命名したKinKi Kidsという名で30年以上活動していた二人が、その名を手放す――この決断に至るまで、光一さんと剛さんの胸中には複雑な想いがあったことでしょう。

これまでも旧ジャニーズ事務所(現STARTO ENTERTAINMENT)所属のグループが、「関ジャニ∞」から「SUPER EIGHT」、「ジャニーズWEST」から「WEST.」、「Sexy Zone」から「timeless」といった具合に改名してきました。

改名したほかのグループのメンバーたちも、悩ましい決断だったのだろうとは思いますが、KinKi Kidsの二人が改名することは、並々ならぬ苦悩があったことは想像に難くありません。

なぜなら、KinKi Kids以上にジャニー喜多川氏への愛情を公言・体現していたグループはないからです。

ここからは二人が語っていたジャニー喜多川愛を振り返っていきましょう。

剛「愛しているよ」「宇宙一大好きだよ」

まずは剛さん。

もっとも象徴的だったのは、2019年7月、ジャニー氏が死去した際に剛さんが発表したジャニー氏宛てのコメントではないでしょうか。

《この世の中にある すべての言葉と想いでつづっても 僕の胸の中は伝えることが出来ないよ》で始めたメッセージを、《愛しているよ ありがとう 宇宙一大好きだよ》という言葉で締めくくる。「愛している」「大好き」といったこのうえなくシンプルなパンチラインに加え、「宇宙一」という壮大な表現も飛び出していたのです。

その約2カ月後の9月、東京ドームで催されたジャニー氏のお別れ会では、光一さん・剛さんが報道陣の前に現れ、ジャニー氏との思い出話を語っていました。

剛さんは自分たちジャニーズタレントを「ジャニーさんの子どもである私たち」と称し、「やはり家族より長く一緒にいた人でもありますし、お父さんの代わりをしてくれたこともありますし、友だちみたいにしてくれたりもしました」と発言。家族のような強い絆があったことがうかがえます。

そして、そのあとに「ひとつ謝らないといけないことがあり、それはジャニーさんのモノマネをしすぎたことです」と続けたのです。

バラエティ番組などでジャニーズタレントたちが、ジャニー氏の真似をしたり言動をイジッたりして笑いを取るシーンを見たことがある人も多いでしょうが、実はそういった一連の“くだり”を最初にやりはじめて浸透させていったのは、剛さんだったと言われています。

そして、「その(少年のような)眼差しがずっとずっと歳を重ねられても、そのままの目で見つめてくれていたので、そのやさしい眼差しが、苦しいときも、辛いときも救ってくれたので」と、剛さんに対するジャニー氏のやさしい一面についても触れていました。

ただ、そんなやさしさを持った人物が、多くの少年たちを自身の傲慢な性欲の餌食にしていたという事実は、非常にショッキングだったということは言うまでもありません。

また、この日も剛さんは、献花の際にジャニー氏へ「僕はとてもシンプルに『ありがとう』ということと『愛しているよ』ということを伝えました」と語っていたのです。

光一が胸に刻んでいた「Show Must Go On」

続いて光一さん。

光一さんも2019年9月のお別れ会で愛情を語っていましたが、光一さんの言葉からは特にジャニー氏への尊敬の念が強かったという印象を受けました。

その前日、光一さんは帝国劇場で行われた後輩たちのミュージカルのサポートをしていたそうで、自身のミュージカルを見守ってくれていたジャニー氏と自分を重ね合わせていたのです。

「ちょっとジャニーさんの心に触れることができたんじゃないかと思います。こんな想いでジャニーさんって子どもたちを見ていたんだろうな、という気がしたんです。そこに触れることができた気がするんです。本当にジャニーさんって愛情の人なんだなと思います」

光一さんと言えば、2000年に初演し、昨年11月にファイナルを迎えた主演ミュージカル『SHOCK』シリーズが、芸能人生の代表作のひとつに挙げられるでしょう。

24年間も心血を注ぎ、磨き続けていた『SHOCK』シリーズが掲げていたテーマは、「Show Must Go On」(=何があってもショーは続けなければならない)でした。2019年9月のお別れ会でも、記者から「show must go on」精神を尋ねられてこう語っていたのです。

「ジャニーさんは舞台を愛した人だったので、まぁすごくよくケンカもしましたけど、演出をめぐっては。ケンカというと自分自身が偉そうになってしまいますが、そういうわけではなく、常にジャニーさんのことは絶対に超えられないと思ってます。これから先も超えることはできないと思います」

根底に敬意を抱きつつも、いい意味で対等に意見を言える関係性だったことがうかがえます。そして「これから出てくる若い人たちはジャニーさんの演出を受けることができないので、それを考えるとジャニーさんの演出を受けられたことは本当に幸せなことだったなと思います」と続け、その経験は「自分の宝物」だと評していました。

