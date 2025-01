なぜ「ブルべ・イエベ」や「顔タイプ」診断に惹かれるのか…「メイク実践」が抱えるジレンマの”正体”

近年、SNSでは多くの美容アカウントが支持を集め、「透明感」や「垢ぬけ」といったワードをもとにおすすめのコスメを紹介しています。情報の氾濫のなかで、パーソナルカラー診断や顔タイプ診断などによって提示される「型」にも、また同様に人々は惹きつけられています。メイクにまつわるこの混乱した状況について、どのように考えたらいいのでしょうか。美学者の難波優輝さんがメイクに特有の「難しさ」の正体に迫ります。

診断とその難しさ

ファッションやメイクの世界で「イエベ」「ブルベ」のパーソナルカラー診断や「ウェーブ」「ストレート」などの骨格診断、あるいは「顔タイプ」分類など、いわゆる「自分のタイプ」を把握するための分析が盛り上がりを見せている。SNSやレビューサイトを覗くと、コスメの使用体験には、体験者のパーソナルカラーも合わせて共有されていることもよくある。

こうしたタイプ分析は、これまで曖昧だった個人の特徴や似合うものをある程度明確化する手段として、多くの人に支持されている。しかし、一方でこれらのタイプがわかったからといって、必ずしも思ったような仕上がりが得られるとは限らないのが、メイクならではのやっかいなところのようだ。

例えば、「肌が透き通る」「透明感がすごい」--コスメの広告や口コミを眺めていると、こうしたキャッチコピーに何度も出会う。下地やファンデーションを評価するときには、しばしば「透明感」が謳われる。しかし、広告や口コミに惹かれて、いざ自分がそのコスメを使ってみると、どうだろうか。「透明感」を得られるという期待は裏切られる。カバー力が足りずアラが目立ったり、かえってくすみが増したり、確かにコスメ使用者と同じパーソナルカラーや肌質だったのだけれど……どうも合わないようだ。広告や口コミから想像していたあの仕上がりとのギャップになんとも残念な気分になる。いや、そこまで残念でもない。こんなことはもう何百回繰り返したか分からない。だからもう慣れっこだ。

特定の診断で同じカテゴリに属する人びとの間でさえ、同じコスメを使っても、照明の当たり方やベースメイクの重ね方によって、仕上がりの印象は激変する。「透明感」が出ているのか、自分ではよく分からない、ということもありえよう。

メイク実践の1つ目の難しさ、それは、コスメに関する証言を信じても、さらには何らかのタイプ分類を手がかりにコスメを選択しても、自分に合うとは限らないことだ。

なぜメイクは難しいのか

なぜこんな事態が生じるのか。ここで、哲学者ネルソン・グッドマンの「サンプル」の概念を用いることでなぜメイク実践に再現性の問題があるのかが明らかになる(グッドマン 2017)。

グッドマンによれば、「サンプル(sample)」とは、それ自体が備えている性質を指し示すために用いられるものだ。サンプルの典型例は「色見本」や「布見本」である。色見本が「この色合い」を例示し、布の断片が「この手触り」を例示するように、サンプルには常に「何を指し示しているのか」という焦点がある。

メイク実践においてサンプルは重要である。例えば、「これがいま旬のミュートメイク!(彩度を落とした「自然」にみえつつも、洗練された印象を与えるメイク)」と雑誌やメディア記事に書いてあり、モデルに対してメイクが施された写真が(使用したコスメの説明とともに)掲載されている。しかし、私たちは戸惑う。「このミュートメイクのサンプル」と「あのミュートメイクのサンプル」がほとんど別物に見えることがしばしばあるからだ。サンプル同士があまりにも違う場合、私たちはサンプルのどの性質をみて「これがミュートメイクか」と理解すればいいのか、分からなくなってしまう。

メイクのサンプルが複雑なのは、モデル自身が本来持っている多様な性質(骨格や肌質など)とコスメがもたらす効果が切り分けがたく、サンプルが適切なサンプルとしてうまく機能しない点にある。メイクでは、骨格・パーツ・年齢・肌質などの個々人一人ひとりの特徴がコスメの効果と複雑に絡み合う。そのため、そのメイクの作例が持つ性質のうちどれが「ミュートメイク」のサンプルになっているのかが明らかではない。モデルの人の顔の性質とそれぞれのパーツや全体のメイクの仕方を含めた変数が多すぎて、どこが「ミュートメイク」のコアとなる性質を例示してくれているのかがはっきりしないのだ。

対して、ファッションは、「こういうスタイルがおすすめ!」と、モデルの着衣画像がサンプルとして提示されると、それがある「スタイル」のサンプルになっていることが見て取れる。例えばY2Kスタイルならば、トップスがこうで、ボトムスがああで、と一つ一つのアイテムとそれらの組み合わせ方のサンプルとして画像を解釈すればいい、と私たちにはすぐに分かる。

それゆえ、ファッションの場合、私たちはサンプルから特定のスタイルを把握し、そのスタイルの実現を目指して、もう少し安いブランドの服に置き換えてみたりして、代替となるアイテムを選択することができる。ふつう、私たちは、雑誌で紹介されているサンプルの持つ性質すべてを再現することはない。つまり、モデルの頭からつま先までをまるままコピーして買いに行く人はいないだろう。なぜなら、私たちは、特定のサンプルの持つ全ての性質ではなく、そのサンプルが例示する特定のスタイルだけを真似したいのだから。

メイク実践が抱えるジレンマ

ファッションでも、着ている人の顔つきや体つきは確かにそのファッションスタイルの見え方に影響を与えるかもしれない。モデルが着ていたときはカッコいい/カワイイのに、いざ自分が着てみると、ぜんぜん異なる性質が現れてしまう、ということもなくはない。

だが、メイクの場合、メイクのサンプルはどんな顔つき・肌質・年齢・etc. の人が「ミュートメイク」をするかによって、仕上がりがあまりにも違う、その違いの明確さはファッション以上だろう。その人の顔つきといった特徴とメイクが絡み合いすぎていて、モデルの性質----あるいはレビューに登場するインフルエンサーの性質----がサンプルに本質的に関わってしまうのだ。

結果として、メイク実践において私たちができるのは、具体的なサンプルをひたすら観察することだけになってしまう。どんなに多くの記事が「このハイライトは『透明感』をもたらす」と推奨していても、実際に自分が試してみるまでは判断がつかない。そのレビューはあくまで、その人の骨格や肌色、求めるイメージとの相性が良かったという一つのサンプルに過ぎない。メイクが再現性を持ち得ない構造的問題は、サンプルのどの性質に注目すればいいのかが不明である点にあるのだ。

他人の体験談を参考にしなければ、数多くのコスメ商品の中からいくつかをまともに選択できないのだが、しかし同時に、そのコスメが自分に合うかどうかは自分で試してみるしかない。メイクは「他人の証言の必要性×自分で肌に乗せてみるしかない」というジレンマを抱えている。

XやInstagram、YouTubeといったSNSや、アットコスメ、LIPSなどのレビューサイトは、大量のレビューを提供してくれるが、それらは結局他人の顔を事例とした成功例や失敗例だ。もちろん多数の事例から大まかな傾向を読み取ることは可能だが、自分の肌に乗せたとき、まったく同じ結果が得られる保証はない。「友人やYouTuber、インフルエンサーが絶賛していたから買ってみたけれど、期待外れだった」という経験をした人も多いだろう。

メイク用語の曖昧さ

メイク実践をさらにややこしくしているのが、メイク実践において、もっとも重要なもの、すなわち「メイクにまつわる概念・用語」の曖昧さだ。メイクにまつわる概念・用語には、「透明感」「多幸感」「健康的」「美膜感」「洒落感」「抜け感」など様々なものがある。

例えば、そもそも「透明感」とは何を指しているのだろうか。おそらく多くの人は、「肌が明るい」「キメが細かい」「発光する」といったイメージを抱いているかもしれない。「透明感」概念は非常に多義的である。ナチュラルメイクの「透け感」を「透明感」と呼ぶこともあれば、パールで肌がきらめくように見える「ツヤ感」を「透明感」と表現することもある。人ごとに、文脈ごとに「透明感」のイメージはずれている。

広告業界は、「透明感」の曖昧さに便乗して、「透明感」が出る、と宣伝し続ける。「透明感が出なかったじゃないか!」という苦情で殺到することはない。 なぜなら、「透明感」概念はいかようにも解釈できてしまうからだ。

他方で、「透明感を出せる!」といった口コミや広告メッセージに惹かれる人びとは、「何か素敵なもの」として響く魅惑的な「透明感」という概念に魅了される。自分たちが望む「透明感」がそこにあるかもしれない--とはいえ、その「透明感」とはいったい何なのか、はっきりしないのだけれど。

広告業界の思惑と私たちの漠然とした期待がかけ合わさった結果、どうなるのか。私たちが期待してデパートに出かけて、実際にスウォッチしたり、タッチアップしてもらったり、タッチアップしてもらったのだから、と願いをかけて購入し、数回使ってみると、「やっぱり自分には合わない……」「使い所がないなあ」とがっかりするはめになる。タッチアップしてもらったとき、「そのときにはよく思えた」のだが、自分でやってみると、思っていたのと違う、何かが違う……。

メイクに関するコミュニケーションの難しさがここにある。「透明感」という概念----メイク用語----が持つ「便利なあいまいさ(convenient ambiguity)」が宣伝における魅力を生み出し、人びとの漠然とした期待を掻き立てる一方で、実際に体感するとその魅力と期待は幻滅に変わる。

コスメカウンターに行くと、人はわくわくする。何かもっと素敵なアイテムと出会えるのではないか。しかし、その高揚感の先にはしばしば幻滅が潜んでいる。それでも、人はまたそこに向かう。

メイク文化の新たな地図づくり

では、メイク実践におけるコスメ選びのジレンマを解消し、より精度の高い選択を可能にするには、具体的にどのようなアプローチが可能なのか。

ここに2つの可能性がある。

1つ目の鍵は、多義性に立ち向かうことである。「透明感」や「垢ぬけ」のような、メイクの効果をめぐる美的概念を整理整頓することだ。何が「透明感」なのか、どのような状態が「透明感」なのか。透明感を単に写真や作例で示すのではなく、言語に落とし込むことで、「透明感」の複数の意味を整理できるようになる。「透明感」のような美的な性質は、基本的には「百聞は一見にしかず」ではある。実際に自分で体験しないことには基本的には分からない。

「抜け感のある服装」を人に伝えたければ「抜け感のある服装」の写真や実物そのものを提示した方が早い。だが、抜け感がわからない人はいくら実物を提示されてもどこが抜け感なのか分からない。つまり、「みどころ」が分からないのだ。こうしたみどころを言語によって指摘する作業、それが「批評」と呼ばれる作業である。美学者のフランク・シブリーが主張するように、批評家とは、美的性質(この場合は「透明感」)を非美的性質(この場合は肌の色合いや光沢の具合など)を用いて説明できる能力を持つ人のことを指す(Sibley 2001)。

まさにシブリーの意味でのメイク批評家が、いまもっとも求められているのではないか。それは、YouTuberやインフルエンサーが「この下地はめっちゃ薄膜肌になる」「あのブランドのハイライトは素肌が綺麗に見える」といったコスメに関する「批評」をしているのとはかなりやっていることが異なるだろう。そもそもの「薄膜感」とは何か? を明らかにするような作業、メイクにおける「効果」を非美的性質に還元して記述する作業が求められている。

こうしたアプローチを明確化してくれるのは、美学者ノエル・キャロルの『批評について』における「理由に基づいた価値づけ」という批評観だ。批評とはたんなる好き嫌いの好みの記述ではなく、作品が属するジャンルに基づいた、理由を説明できるよしあしの判断なのである(キャロル 2017)。メイク批評は、一方ではこうしたジャンルに基づいたよしあしの判断が可能だが、他方で、批評者の肌質といった性質にも基づいた判断をしなければならない点でユニークであることが分かる。メイク批評とは、デザイン批評のなかでも、とりわけ使用者の性質が鍵になる。コスメアイテムジャンルだけではなく、使用者の顔つきなどの身体的特徴のジャンルも関わるような批評が必要とされるのだ。

2つ目の鍵は、再現性に立ち向かうことである。そのためには、「顔の性質」を細やかに分類し、それを共有可能な言葉や概念として整備することが求められる。たとえばパーソナルカラー診断でおなじみの「ブルベ」「イエベ」は、肌のトーンを基準として可視化した試みと言える。すでに存在するこうした分類をもっと細かく敷衍し、あるいは新たな分類を開発し、発展させることができないだろうか。

例えば「肌質」に関しては、毛穴の大きさ、「目元」に関してはまつげの毛質など、言葉にはされているものの、コスメとの組み合わせを評価するためには重要な概念の体系化が十分にはなされていないものも多い。これらが体系化されれば、すでに行われているように、口コミサイト上で「このマスカラは、束間のあるまつ毛を作りたい、地まつ毛の多い人に合う」などといったコメントをより条件を限定したものにできる。そうすることで、より有用なレビューやアドバイスを集積していけるはずだ。曖昧な言葉を使い続ける代わりに、顔の性質を誰もが参照できる「地図」として提示することで、メイク文化をよりよいものにしていけるかもしれない。

もちろん、すでにこうしたレビューはそこここにあるかもしれない。だが、散発的で信用できるかどうかわからないのだ。例えば、洗濯機に関する詳細なレビューが一つあっても、私たちはそのレビューに一点賭けして洗濯機を買うわけではない。レビューには質だけではなく量も必要である。その量を担保するためには、一定の体系化された言葉が必要になるだろう。

こうした体系化を行うためには、メイク実践をしている人びとの言葉遣いを丹念に拾っていくことが求められる。人びとが顔のどこに注目していて、うまく扱えなかったり、より際立たせたりしたいと思うのか、そうした人びとの焦点を見つけていくアプローチが有望だろう。

レビューサイトとコミュニティの役割

こうした「効果」と「顔の性質」の分類や概念化を支えるうえで、レビューサイトやオンラインコミュニティは極めて有望なインフラだ。すでにアットコスメやSNS上では、数多くのユーザーが投稿を行い、それぞれの経験談が蓄積されている。しかし、現状ではまだ「○○が良かった」「△△は合わなかった」といった曖昧な表現が中心で、かつ、肌タイプや顔の特徴ごとの詳細な検索も難しい。もしこれらのレビューが「Tゾーンの皮脂量が多いタイプ」「奥二重だけれどまつげが長いタイプ」など、より具体的な「顔の性質」と簡単にリンクされるようになれば、その情報価値は高まる。

確かに、美容誌などでは「肌タイプ診断」などが盛んに行われている。しかし、その肌タイプは、私たちの肌質を捉えるには十分詳細な分類ではないように思われる。そのため、既存の分類概念は、まだまだ私たちの違いを捉えるには網の目が荒いようにも思える。あるいはLDKのようなレビューサイトで「保湿力☆5」のように、コスメに対する一定の評価実践がなされているものの、「どの肌にとって☆5なのか?」は以前として曖昧である。コスメの難しさは、繰り返すように、あるコスメとある肌の出会いがつねに予測が難しいところにあるのだから。

こうした状況において、水越みさとが企画した、9人のモニター参加者によるマスカラ比較は先駆的なものだといえる(水越 2024)。だが、こうした試みは以前としてユニークな試みにとどまり、一般化してはいない。

さらに、「効果」についても一定の共通理解がメイク文化を実践する人びとのなかで生まれれば、コミュニケーションの誤解が少なくなり、「透明感A」について話しているのか「透明感B」について話しているのかが明らかになるだろう。

ただし、とりわけ「顔の性質」の分類や概念が規範性を持ち始めてしまうと、「自分は○○タイプだから絶対△△を使わなきゃいけない」といった思考の固定化を招く危険もある。実際のところ、パーソナルカラー診断にまつわる実態が、この危険をすでに示しているだろう。

「透明感」や「垢ぬけ」という言葉は、個人の好みを超えて絶対的な美の基準として扱われがちだ。たとえば、「ファンデの厚塗り感がなく、透けるような肌が美しい」という文脈で「透明感」が語られるとき、それはあたかも誰もが目指すべき基準のように見えやすい。あるいは「垢ぬけた雰囲気」も、単なるおしゃれの一種ではなく、「そうでなければ野暮ったい」という暗黙の圧力として働くことがある。こうした曖昧かつ絶対的に見える用語によって、「私は透明感を出せていない」「自分は垢ぬけてないのかもしれない」と不安やコンプレックスを煽られやすいのかもしれない1。

美の基準や捉え方は人それぞれ多様であるべきで、あくまで指標の一つとして柔軟に使いこなす姿勢が大切だ。分類や概念を整備するには専門家の意見だけでなく、多様なユーザーの声を取り入れる必要がある。レビューサイトやコミュニティがそうしたコラボレーションの場となり、互いの「効果」に関する感覚や「顔の性質」を共有することで、より豊穣なメイク実践の知が構築されていく可能性がある。

様々な顔の性質の味わい

顔の性質を明確化すればするほど、特定の顔の性質が覇権を握り、より外見差別が加速するのではないか、という危惧は杞憂ではないだろう。しかし、私は、顔の性質を明確化すればするほど、様々な顔の性質の味わいも可能になっていくのではないか、とも考えている。フェミニズム美学を牽引するシェリー・アーヴィンは、一般的な美の基準の手前で立ち止まり、より注意を払って様々な身体を探索することで、特定の身体のうちに、標準的な基準では美的な価値を見出されないあらたな価値を見出す実践、すなわち「美的探求(aesthetics exploration)」が深まる可能性を提示している(Irvin 2017)。

私も、アーヴィンのこの立場に共感している。私たちは顔について語ってないからこそ、あるいは、メディアなどで流通する語りにハイジャックされているからこそ、様々な顔の性質を味わう力を奪われているのではないか。私たちが語ることで、様々な顔の性質が豊かな美的意義を持って立ち上がってくるのかもしれない。

化粧品会社にも私たちはさらによい情報を提供するように要求できるはずだ。「日本人の肌を研究しました」などと言われても、日本人の肌とはいったいなんなのか。いちどその「日本人の肌」とやらを持ってきてもらいたい。千差万別過ぎる。黄ぐすみの気になる乾燥肌に乗せたときにどう働くのかが明らかでない限り、何の意味もない。

メイクとは、認識論的-美的探求なのだ。私たちは美意識や文化的背景、そして言語化しにくい感覚的要素、そしてコスメやメイクツールの機能や効果について、美的センスを総動員しながらメイクをしている。人びとが行っているのは、文化的・認知的営みとしてのメイクである。実際に人びとが行っているメイク実践はとてもエキサイティングで、豊かで、冒険的で、知的なのだ。

にもかかわらず、コスメの広告やSNSの投稿では仕上がりのイメージだけが強調され、その背後にある多層的なプロセスが十分に可視化されていない。コスメを提供する会社が実際のメイク実践をサポートできていなかったり、人びとが良いコスメに出会えないことを当たり前のこととして諦めている現状は、美的に悪しき状況だと思われる。

本稿が提起したのは、メイク実践をめぐる見方の再構築だ。メイク実践は、人びとが協働的に口コミやレビューを交換しながら、無数のコスメやテクニックを選択し、トライアンドエラーを繰り返し、しっくりくる自分のメイクを目指していくものだ。それは認識論的であり、かつ美的な探求なのである2。

参考文献

Irvin, Sherri. 2017. "Resisting Body Oppression: An Aesthetic Approach." Feminist Philosophy Quarterly 3 (4).

Sibley, Frank. 1959/2001. “Aesthetic Concepts.” In Approach to Aesthetics: Collected Papers on Philosophical Aesthetics, eds. John Benson, Betty Redfern, and Jeremy Roxbee Cox, 1-23. Oxford University Press. 吉成優訳.「美的概念」.西村清和編・監訳.2015.『分析美学基本論文集』勁草書房.99-137.

石田かおり.1995.『現象学的メイク論:おしゃれの哲学』 理想社.

キャロル、ノエル.2017.『批評について:芸術批評の哲学』森功次訳、勁草書房.

グッドマン、ネルソン.2017.『芸術の言語』戸澤義夫、松永伸司訳、慶應義塾大学出版会.

難波優輝.2024.「反ファッション論:みせかけ美徳消費の悪徳」『晶文社スクラップブック』http://s-scrap.com/9928.

水越みさと.2024.「【完全版マスカラ比較】二重/奥二重/一重の全員で徹底検証しました。大人気プチプラマスカラ10種比較!カールキープ力が高いのは?パンダ目にならないのは?長さが出るのはどれ?」https://www.youtube.com/watch?v=r2CYn8555C8.

注釈

1この点については、難波(2024)で、ファッションを例に論じてみている。

2なお、化粧に関する哲学的考察には、石田(1995)がある。しかし、石田のこの著作は現代の化粧実践の内実をうまく扱えていない。いまの人びとがどのように化粧品を選び、メイクしているのかを考えるためには、現代的な議論が必要だ。本稿は石田のオルタナティブとなるような哲学的議論を提示することを目指した。

