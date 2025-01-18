ヒロミ 調理グッズを自腹で40万円以上爆買い＆さかなクン直伝の絶品料理に挑戦！
1月18日（土）午前10時30分から日本テレビにて、ヒロミ、小泉孝太郎がMCを務める「オー！マイゴッド！私だけの神様、教えます」を放送。TVerでは見逃し配信も！
TVer：https://tver.jp/series/srgcg6j7uk
今回は、元日に放送した正月スペシャルの未公開シーンを大放出！
河口湖にある神社で初詣。ヒロミ＆孝太郎に奇跡が…さらに、ヒロミが5年がかりで作ったキャンプ場へ。マル秘未公開トークが続々！
■浅草かっぱ橋道具街 ヒロミが自腹で買った調理道具はまだまだあった！
全長800mの食の専門店の宝庫・浅草かっぱ橋道具街でヒロミが爆買い。計61点、総額40万円超えを自腹で購入！あまりにも大量すぎて正月スペシャルでは紹介しきれなかった調理グッズをご紹介。
さらに、購入した道具を使って魚の神・さかなクン指導の下、人生初の魚さばきに挑戦！神直伝の絶品魚料理とは？
■番組概要
出演：ヒロミ 小泉孝太郎
チーフプロデューサー：原司
プロデューサー：藤崎一成 滝澤真一郎
演出：渡辺春佳
制作協力：日企 AX-ON
製作著作：日本テレビ
公式サイト https://www.ntv.co.jp/ohmygod/
TVerにて最新話を無料配信 https://tver.jp/series/srgcg6j7uk
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