¡ÚÀ¾Éð¡Û¥É¥é£²ÅÏÉôÀ»ÌïàÁö¹¶¼é¡Ü¿Í´ÖÀá¤Î»ÍÇï»Ò ¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤ÏÀ®Ä¹¤âÁá¤¤¡×¹â¤Þ¤ëµßÀ¤¼ç¤Ø¤Î´üÂÔ
¡¡À¾Éð¤Î¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¥ë¡¼¥¡¼¡¦ÅÏÉôÀ»Ìï³°Ìî¼ê¡Ê£²£²¡áÂç¾¦Âç¡Ë¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£±Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤â¡¢£±£·Æü¤ÇÂè£²¥¯¡¼¥ë¤ò½ªÎ»¡£¤³¤Î¥¯¡¼¥ë¤Ç¤Ï²°³°¤Ç¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤¬¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢Â¨ÀïÎÏ¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤¬¹â¤¤ÅÏÉô¤¬ºô±Û¤¨¤òÏ¢È¯¡£Âç³ØÆüËÜÂåÉ½¤Î£´ÈÖ¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÅÏÉô¤Ï£·Æü¤ÎÆþÎÀ°Ê¹ß¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅß¾ì¤Ê¤Î¤Ç¿ô¤òÂÇ¤Ã¤Æ¡¢´¶³Ð¤ò¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ËÌá¤¹¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£ÎÀ¤Î´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«¼çÎý½¬Ãæ¤«¤éÄ«Îý½¬¤·¤Æ¡¢Ìë¤âÎý½¬¤·¤Æ¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤ò°®¤ì¤ëµ¡²ñ¡¢Îý½¬¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤ó¼«Ê¬¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£½¼¼Â¤·¤¿¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ÎÎý½¬´Ä¶¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¶á¤¤ÌÜÉ¸¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¼è¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤Þ¤º¤³¤Î´ü´Ö¤Ï¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥±¥¬¤Ê¤¯¼«Ê¬¤ò½ù¡¹¤Ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Ì¤ÃÎ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç»î¤»¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÆ²¡¹¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤âÂ¨ÀïÎÏ¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÆÍ¤¾å¤²¤ÏÂç´¿·Þ¤À¡£ºòµ¨¤Ï¹¶·â¿Ø¤¬¸®ÊÂ¤ßÄãÌÂ¤·¡¢¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È¤ÎÀ®ÀÓ¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤ó¤À¡£À¾¸ý´ÆÆÄ¤¬¡ÖÂç¤¤¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÅÏÉô¤¬¿·É÷¤ò¿á¤¹þ¤ß¡¢¿·³°¹ñ¿Í¤Î¥»¥Ç¡¼¥Ë¥ç¡¢¥Í¥Ó¥ó¤È¤È¤â¤Ë³èÀ²½¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëµ¯ÇúºÞ¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤¢¤ë¡£
¡¡Áö¹¶¼é¤¬¤½¤í¤¦°ïºà¤À¤¬¡¢¥×¥ì¡¼°Ê³°¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤âÉ¾²Á¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Ï¢Æü¡¢¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤Î»ØÆ³Ìò¤òÌ³¤á¤ë²¬ÅÄ²íÍø°éÀ®·ó¿Íºà³«È¯Ã´Åö¡Ê£³£µ¡Ë¤Ï¡¢ÅÏÉô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦ÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¿·¿ÍÁª¼ê¤Ë¤Ï¤Þ¤º¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡£»ÜÀßÆâ¤Ç²ñ¤¦¿Í¤Ï¤ß¤ó¤Ê¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎý½¬´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë´Ø·¸¼Ô¤À¤«¤é¡¢É¬¤º¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢Èà¡ÊÅÏÉô¡Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦½¬´·¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í¤ÈÏÃ¤ò¤¹¤ë»þ¤âÌÜ¤ò¿¿¤Ã¤¹¤°¸«¤ÆÏÃ¤ò¤¹¤ë¤·¡¢¿Í´ÖÀ¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤ÏÀ®Ä¹¤âÁá¤¤¡×
¡¡Ã¯¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¿Í´ÖÀ¤Þ¤Ç²Ã¤¨¤¿à»ÍÇï»Òá¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÏÉô¡£À¾Éð¤ÎµßÀ¤¼ç¤È¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¡£